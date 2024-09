5 meilleurs jeux d'arcade Apple en 2022

Lorsque Apple a annoncé pour la première fois son service d'abonnement Apple Arcade, cela semblait un peu ridicule. Avec tous les services d'abonnement disponibles, cela semblait très bas sur la liste des priorités de quiconque.





Cependant, les jeux proposés par Apple Arcade sont plutôt géniaux. Assez grand pour payer 5 $ par mois? C'est à toi de voir. Mais si jamais vous décidez de l'essayer, voici les 5 meilleurs jeux Apple Arcade auxquels vous devriez jouer.

Meilleurs jeux d'arcade Apple

À motifs Assembler avec soin Cher lecteur Meule Tour enchevêtrement





1. À motifs





Pour ceux qui recherchent un moment de calme, Patterned est le choix parfait. C'est un jeu de puzzle où le joueur doit assembler toutes les pièces pour créer une belle toile colorée. Sa page App Store indique qu'il a été inspiré par les puzzles, et cela devient assez clair lorsque vous y jouez.









Il y a beaucoup d'essais et d'erreurs dans Patterned alors que les joueurs essaient de placer la bonne pièce au bon endroit, mais c'est le type de jeu qui ne devient jamais frustrant. Et avec plus de 500 puzzles , le jeu ne devient pas ennuyeux.

2. Assemblez avec soin

Un autre jeu calme sur Apple Arcade est Assemble with Care. Contrairement à Patterned, il s'agit d'un jeu basé sur une histoire. Incarnez Maria alors qu'elle se rend dans une nouvelle ville où elle trouve du travail en réparant des objets pour les habitants. Au fur et à mesure qu'elle les répare, Maria en apprendra plus sur eux et sur leur vie, mais surtout, elle en apprendra sur les difficultés qu'ils traversent.





Certains des articles cassés qui doivent être réparés comprennent un lecteur de cassettes, un appareil photo et un projecteur. Le jeu n'offre aucun type de difficulté, c'est un jeu simple qui peut facilement être complété.





Assembler avec soin est également assez court, cependant, c'est un bon choix pour ceux qui cherchent à se détendre en restaurant des objets inestimables.

3. Cher lecteur

Cher lecteur est le jeu pour tous les rats de bibliothèque. Un type de jeu de puzzle différent (je sens un thème avec tous les jeux de cette liste), les puzzles de Dear Reader tournent tous autour de la littérature.





Le site Web officiel en montre quelques-uns : devoir remplir la banque, attraper des mots mal orthographiés, essayer de réorganiser correctement les phrases ; ce jeu a beaucoup de défis.





Si Cher Lecteur n'avait que quelques livres, cela pourrait rapidement devenir ennuyeux. Heureusement, il y a une tonne de classiques parmi lesquels choisir. Sa page App Store se vante que le jeu propose plus de 100 livres parmi lesquels choisir.





Certains d'entre eux incluent Pride and Prejudice, Moby Dick et Frankenstein. Dear Reader a un concept simple qu'ils exécutent à la perfection, ce qui en fait l'un des meilleurs jeux sur Apple Arcade.

4. Meule

Il existe de nombreux jeux de puzzle où vous devez connecter des gemmes ou des objets de même couleur, mais Grindstone parvient à se démarquer. Au lieu de gemmes, vous connectez des ennemis de différentes couleurs. Et au lieu de les collecter, vous les tuez brutalement. C'est un jeu amusant, sanglant et coloré qui crée une forte dépendance.





Le jeu n'a pas peur de devenir plus difficile à mesure que vous progressez à travers plus de niveaux. Si vous n'avez pas une bonne stratégie, vous allez passer un mauvais moment. Grindstone a une boutique où vous pouvez acheter et mettre à niveau des objets pour vous donner un avantage contre des niveaux plus difficiles.





Progresser dans les niveaux, voir votre équipement devenir plus fort et essayer d'élaborer des stratégies fait de Grindstone l'un de ces jeux presque impossibles à arrêter.

5. Tour enchevêtrement

En parlant de jeux auxquels vous voudrez simplement continuer à jouer, l'histoire de ce jeu vous divertira tout au long du parcours. Dans Tangle Tower, vous incarnez le détective Grimoire et Sally, chargés de résoudre un meurtre mystérieux.





Qu'est-ce qui rend cette mort si étrange ? La victime est décédée seule; il n'y avait personne près d'eux quand le meurtre a eu lieu. Alors, à vous de rassembler toutes les pièces du puzzle pour trouver le responsable.





Le décès a eu lieu à Tangle Tower, un endroit où une poignée de personnes appellent leur maison; vous avez la famille Fellow et la famille Pointer. De plus, dans Tangle Tower, il y a des mensonges et des secrets; plus vous continuez à enquêter sur le meurtre, plus vous en apprendrez sur les deux familles.





Un mystère captivant rempli de personnages intéressants et d'incroyables performances des doubleurs, Tangle Tower est l'un des meilleurs jeux sur Apple Arcade.

