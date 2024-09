5 meilleurs articles sur l'IA du mois

Voici les cinq meilleurs articles liés à l'intelligence artificielle en mai publiés sur Hackernoon.

Les cinq articles que vous verrez ont été sélectionnés par moi-même parmi des centaines d'autres super intéressants que vous pourriez apprécier encore plus. N'hésitez donc pas à consulter la balise AI sur Hackernoon pour voir des articles similaires et continuer à apprendre !

Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format en likant et en commentant si vous souhaitez qu'il devienne mensuel ou non ! De mon côté, parcourir tous les articles et trouver ces cinq joyaux à partager avec vous a été très amusant. Lire ce que tout le monde écrit est tellement cool et inspirant. Je l'aime.

























Commençons ce top 5 avec peut-être l'article le plus controversé : "L'intelligence artificielle est-elle une aubaine ou une malédiction ?" par Gorish Dua.

Dans cet article, Gorish donne un aperçu de cette question simple et apporte des points vraiment intéressants que je ne veux pas gâcher ici. En tant que partisans de Gorish, les deux parties ont des arguments intéressants et vous devez vous forger votre propre opinion. Assurez-vous simplement de rester ouvert d'esprit et de lire les deux côtés !

C'est une lecture vraiment intéressante si vous aimez réfléchir aux autres conséquences de l'IA qui sont souvent omises dans les nouvelles.





Le prochain article est également une question très intéressante, qui a une réponse évidente, à mon avis, mais plonger dans la question reste vraiment perspicace : Pouvons-nous prédire l'avenir de la technologie ?.

Dans cet article, Allan Grain plonge dans les prédictions sur l'avenir et la technologie, qui, comme il le dit, remontent

"même à l'ère mésopotamienne, les humains ont essayé de prédire l'avenir, et certains ont même prétendu avoir atteint la capacité unique de le faire."

Il se réfère aux futuristes les plus célèbres et aux prédictions avec une vision un peu pessimiste avec un grain d'optimisme.

C'est un article intéressant pour tous ceux qui ont aimé les livres de Ray Kurzweil et la futurologie en général.





3. Exemples contradictoires dans l'apprentissage automatique expliqués par Pau Labarta Bajo

Ce troisième article est d'un auteur que nous avons présenté dans la dernière itération de nos 5 meilleurs articles du mois.

Dans celui-ci, Pau Labarta Bajo a trompé un modèle de 27 millions de paramètres avec peu de perturbations imperceptibles sur l'image.

Il couvre ce que sont les exemples contradictoires et plonge dans le code, montrant comment l'implémenter avec un exemple pratique en python et conclut en expliquant comment défendre vos modèles contre de telles attaques.

Cela peut être un excellent projet pour vous si vous recherchez une application liée à la vision par ordinateur sur laquelle travailler.





2. En conversation avec un ancien ingénieur en apprentissage automatique de la NASA par David Choi

En conversation avec un ancien ingénieur en apprentissage automatique de la NASA. Quel titre sympa ! Comment ne pas être déjà intéressé par celui-ci ?

Dans cet article, David Choi interviewe Kuba Perlin, un ancien ingénieur en apprentissage automatique de la NASA au parcours unique.

C'est une discussion intéressante entre les deux, avec de bonnes idées sur les choix de carrière et l'école, les stages et le travail.

Kuba travaille actuellement en tant que chercheur et ingénieur en apprentissage profond chez Cohere, avec une expérience de Google et de la NASA et une maîtrise à Oxford.

C'est un contexte assez unique et impressionnant, et l'article reflète cela et vaut la peine d'être lu juste pour obtenir de la motivation et de l'inspiration pour travailler plus dur si vous êtes temporairement en panne en ce moment.





1. Le développement de l'IA : équilibre entre commodité et éthique par Ryan Ayers

Enfin et surtout, comme dans notre précédente "top 5 des vidéos", je me retrouve avec un article lié à l'éthique. Ils ont besoin de plus de visibilité et constituent un sujet très important et intéressant.

Dans cet article, Ryan Ayers aborde les diverses préoccupations éthiques qui accompagnent les avancées technologiques et principalement l'intelligence artificielle.

Comme le dit Ryan, nous sommes confrontés à des questions auxquelles nous ne pensions pas beaucoup dans le passé, comme si quelque chose est légal ou socialement acceptable.

Un exemple qu'il donne est "demander la race ou le sexe de quelqu'un sur un formulaire de demande d'emploi peut être légal, mais est-il éthique d'utiliser cette information pour les filtrer?"

Il discute des biais qui découlent de ces algorithmes basés sur l'apprentissage automatique, de la cybersécurité, de la sécurité, de la responsabilité, des différents défis auxquels nous pouvons être confrontés, de l'éthique, etc.

C'est un article fantastique et une lecture incontournable pour quiconque dans le domaine.









Ce dernier est mon préféré en raison de son lien avec l'éthique de l'IA.

Si ce sujet vous intéresse également, vous devriez certainement lire cet article et consulter l'itération de cette semaine de ma newsletter , où deux personnes formidables travaillent avec moi pour partager des opinions et des connaissances sur le côté éthique des journaux, que je couvre ici sur la chaîne. Dans l'itération de cette semaine, Martina et Lauren discutent d'un sujet libre de leur choix, et c'est captivant comme toujours.





J'espère que cet article spécial vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format et si vous souhaitez qu'il devienne mensuel ou non !

Merci d'avoir lu jusqu'à la fin, et je vous verrai la semaine prochaine avec un autre article incroyable !