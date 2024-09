5 conseils utiles tirés de mon expérience d'entretien avec Amazon SDE II

Le coup

En octobre dernier, j'ai reçu un coup de poing d'un recruteur Amazon sur LinkedIn. Il s'agissait des opportunités d'ingénierie logicielle chez Amazon.





Par coïncidence, à l'époque, j'étais prêt à déménager dans un autre pays et à quitter Singapour. Les restrictions prolongées de covid m'ont fait des ravages, et j'étais comme assez, c'est assez! je sors d'ici !





Alors, quand j'ai reçu le message du recruteur, j'ai décidé d'aller à l'entretien. Outre Amazon, j'ai également interviewé quelques autres entreprises. Mais aujourd'hui, parlons de l'expérience d'entretien avec Amazon pour un rôle SDE II, ainsi que de quelques suggestions personnelles de ma part. À la fin de l'article, je partagerai également brièvement ma stratégie de préparation à l'entretien.

L'appel du recruteur

La toute première étape du processus était un appel avec le recruteur. Après avoir pris connaissance de mon intérêt, le recruteur n'a pas pris le temps de programmer un appel. C'était court et précis. Elle a posé des questions d'introduction typiques sur mon rôle et mes responsabilités actuels, mon intérêt pour Amazon et quand je pourrais commencer.





Après avoir parlé des choses typiques, elle a posé quelques questions de base sur les structures de données et les algorithmes. Je ne m'attendais pas vraiment à ça de l'appel. Je suppose que la motivation est de réduire les chances de perdre du temps aux enquêteurs !





À la fin de l'appel, le recruteur m'a dit qu'elle m'enverrait un lien vers l' évaluation en ligne (OA) - le tristement célèbre test en ligne d'Amazon sur le codage, les principes de leadership et la conception du système. J'ai reçu l'e-mail avec le lien de test juste après l'appel. J'avais une semaine pour terminer le test.





💡 Astuce

Lors d'un premier appel comme celui-ci, les recruteurs posent parfois des questions sur le salaire attendu. Essayez d'éviter de répondre à cette question. N'oubliez pas qu'il est trop tôt pour parler d'indemnisation. Vous pouvez toujours dire que vous n'avez pas encore fait de recherche. Il est donc préférable d'aborder le sujet plus tard.





L'évaluation en ligne

Je me suis assis pour l'OA après quelques jours. Cela a duré une heure et demie. J'ai pris un coin tranquille chez moi, supprimé toutes les distractions et cliqué sur le bouton "commencer".





Voici les points notables de l'évaluation -





Il y avait trois sections – codage, conception du système et principes de leadership.

La partie codage avait deux problèmes. Le premier était comme un LeetCode facile, mais la solution optimale pour le suivant était dans la gamme moyennement difficile. Je pense que le deuxième problème peut facilement être utilisé dans un tour sur place.

La section sur la conception du système comportait quelques questions à choix multiples. Rien de vraiment surprenant. En termes de difficulté, ceux-ci devraient être faciles pour les personnes ayant une compréhension fondamentale de la conception de systèmes à grande échelle.

La dernière partie était les questions sur les principes de leadership. Il s'agissait d'un ensemble de questions sur lesquelles préféreriez-vous. Votre tâche est de montrer vos préférences. Il n'y a bien sûr pas de bonnes ou de mauvaises réponses.



La partie sur les principes de leadership était la plus surprenante et la plus épuisante. Oui, je comprends que ces principes sont comme la Bible pour Amazon, et les ingénieurs là-bas vivent selon ces principes.





Mais à mon avis, poser des questions liées au leadership dans une évaluation en ligne ajoute peu de valeur au processus. De telles questions ont du sens lorsqu'elles sont discutées en personne. Dans un test en ligne, vous n'avez aucun moyen d'évaluer ce que pense le candidat. Et il n'y a pas de place pour une discussion solide.





💡 Astuce

Ne vous attendez pas à ce que l'évaluation en ligne soit simple, attendez-vous plutôt à des surprises. Cela vous évitera d'être pris au dépourvu pendant le test.





Les rondes (virtuelles) sur place

La semaine suivante, j'ai eu un appel avec le recruteur. Elle m'a expliqué les prochaines étapes. Idéalement, la prochaine étape serait un entretien téléphonique avec un ingénieur. Mais pour moi, ils ont décidé de passer directement aux rondes sur place.





Après quelques échanges d'e-mails, ma visite sur site a été programmée au bout de trois semaines. C'était un circuit de quatre entretiens, s'étalant sur deux jours, deux tours par jour. Les entretiens seraient menés sur Chime, la plateforme de communication interne d'Amazon.





Discutons brièvement de chaque séance d'entrevue.









Tour 1

Chronologiquement, le tour s'est déroulé comme ceci -





Présentation rapide.

Questions sur les principes de leadership.

Discussion de suivi sur les questions précédentes.

Un problème de codage qui a nécessité DFS. C'était un LeetCode facile.



L'introduction a duré environ 5 minutes. La discussion sur les principes de leadership a duré environ 20 minutes. Pour la partie codage, nous avions une demi-heure.





Une chose intéressante à propos de l'interview était que l'intervieweur m'a demandé d'écrire un pseudocode. Il ne se souciait pas du code syntaxiquement correct car on peut toujours le rechercher. Je ne me suis pas beaucoup inquiété et j'ai fait ce qu'il m'a demandé.





Les questions sur les principes de leadership ont mené à une belle conversation sur mes expériences passées. L'intervieweur a pu se rapporter à beaucoup de choses dont je parlais. Personnellement, j'ai apprécié la discussion.

2ème round

De même, ce tour était simple -





Une introduction.

Questions et discussion sur les principes de leadership.

Un problème de codage de difficulté moyenne qui nécessitait à nouveau DFS.



Dans ce tour, les horaires pour les trois parties étaient à peu près les mêmes que le tour précédent.

Tour 3

Malheureusement, ce tour n'a pas été si facile -





J'ai été déconnecté de l'appel quatre fois au cours des dix premières minutes.

Pour la cinquième fois quand j'ai rejoint, l'intervieweur semblait vraiment énervé – ils m'ont demandé si je voulais reporter l'entretien, ce à quoi j'ai dit non .

Heureusement, il n'a pas rechuté pendant le reste de l'interview.

Tout comme les autres entretiens, l'intervieweur m'a posé quelques questions situationnelles sur les principes de leadership, puis est passé à un problème de codage.

Étonnamment, il s'agissait également d'un problème DFS de difficulté moyenne LeetCode.



Comme il y a eu des ratés dans le tour, nous avions environ 15 minutes pour le problème de codage. Ce n'était pas une situation idéale. Mais pour être honnête, l'imprévisibilité fait partie du jeu de l'entretien.





💡 Astuce

Organisez une connexion Internet stable pour vos entretiens. Et surtout, ayez une sauvegarde, quelle que soit la puissance de votre réseau !

Tour 4

Le dernier tour était le tour de conception du système qui s'est déroulé comme ceci -





Une introduction rapide avec les enquêteurs. Il y avait deux enquêteurs dans cette ronde, et l'un d'eux était un enquêteur fantôme. Mais il a aussi posé des questions.

Une discussion liée aux principes de leadership.

Un problème typique de conception de système.



Après l'introduction de 5 minutes et les 25 minutes de discussion sur le leadership, nous avions environ une demi-heure pour la partie conception du système. Malheureusement, ce n'était pas très interactif. Les enquêteurs ont juste écouté ce que j'avais à dire et ont hoché la tête. Ils ont posé 2 à 3 questions à la fin, mais il y avait peu de temps pour discuter de quoi que ce soit.





À mon avis, il devrait y avoir une discussion plus approfondie sur la conception du système dans un tel cycle.

Dans toutes les rondes sur place, la discussion sur les principes de leadership a été assez longue et parfois un peu répétitive. Ces échanges ont pris un temps non négligeable sur chacun des rounds, ce qui a réduit le poids de la partie technique.





D'après mon expérience, les tournées d'Amazon étaient les moins chargées en technologie par rapport à toutes les interviews que j'ai jamais eues avec d'autres entreprises. Mais tant que cette méthode fonctionne pour eux, c'est justifié.





💡 Astuce

Soyez prêt à raconter des histoires sur votre travail et vos expériences. Il est préférable de rappeler vos souvenirs sur les choses sur lesquelles vous avez travaillé. N'oubliez pas que les enquêteurs sont aussi des ingénieurs, tout comme vous. Ils se rapporteront à votre expérience si vous leur racontez de bonnes histoires.





La préparation

Avant de terminer le post, permettez-moi de partager brièvement ma préparation. C'était très simple -





Pour le codage, j'ai résolu les problèmes de LeetCode. J'ai pris un abonnement d'un mois ce qui m'a été bien utile.

Pour la conception du système, mes principales ressources étaient — l' interview sur la conception du système : un guide d'initié par Alex Xu, cette excellente chaîne YouTube et différents blogs d'entreprise, comme Netflix , Uber , Twitter , Discord , etc.

Pour les principes de leadership, j'ai suivi la technique la plus populaire - créez une feuille de calcul avec au moins deux exemples pour chacun des principes de leadership, parcourez la feuille plusieurs fois avant les entretiens et gardez une carte dans votre esprit.



💡 Astuce

Ne rassemblez pas trop de ressources pour votre préparation. Cela pourrait vous submerger. Faites une liste concise des matériaux de préparation et parcourez-les complètement. Ne perdez pas de temps en sautant fréquemment entre différents matériaux qui vous distrairont.





La fin

La semaine suivante, j'ai reçu une réponse positive du recruteur. Mais en raison de meilleures offres en main, nous nous sommes séparés.





Dans l'ensemble, c'était mon expérience avec Amazon. Dans les prochains articles, je partagerai des expériences similaires avec d'autres entreprises, ainsi que mes stratégies de préparation.





Merci beaucoup d'avoir lu !





