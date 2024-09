5 appareils de vie intelligents les plus inutiles à éviter

Tout n'a pas besoin d'être intelligent.

Tout n'a pas besoin d'être quantifié.





Je suis tout à fait favorable à l'externalisation de notre réflexion lorsque cela a du sens, mais même dans les cas de niche où cela s'applique, la plupart de ces choses peuvent être remplacées par une application téléphonique gratuite. Ce sera plus pratique, moins coûteux et vous n'augmenterez pas votre surcharge de notifications sans raison.





Au moment de la rédaction de cet article, tous les appareils ci-dessous sont disponibles à l'achat. C'est dommage car cela signifie que je ne peux pas parler du Brita Infinity (une cruche d'eau qui commande ses propres filtres quand bon lui semble), ou du Juicero (probablement le meilleur exemple de sur-ingénierie de la Silicon Valley que vous puissiez imaginer), ou encore les tongs intelligentes Hari Kari.





Peut-être qu'une autre fois, je parlerai des pannes les plus importantes et les plus prévisibles des appareils intelligents. Pour l'instant, je vous donne un aperçu de ce qu'il faut éviter.





#5 Bouteilles d'eau Smart Life

Je n'ai pas besoin d'une #@$^bouteille d'eau pour me dire quand j'ai soif. Mon système nerveux a évolué au cours de millions d'années pour me donner une sensation de soif.





Si vous allez dépenser 100 $ sur une bouteille d'eau, vous feriez mieux d'en acheter une stupide avec le cristal pour la santé, plutôt qu'une bouteille d'appareil intelligent. Bien sûr, ils sont tous les deux inutiles, mais celui en cristal n'a pas besoin d'être rechargé régulièrement. Définissez simplement un rappel sur votre téléphone. Fait.





Je ne vais pas choisir une marque ou un modèle en particulier pour celui-ci. Ils sont tous également déprimants. Certains sont livrés avec des haut-parleurs Bluetooth intégrés (afin que vous puissiez non seulement avoir un appareil inutile, mais aussi l'utiliser pour être publiquement odieux). D'autres ont des capteurs de température ou des trackers pour s'assurer que vous avez bu suffisamment d'eau (indice : si vous avez soif, vous ne l'avez pas fait).





Si vous ne pouvez absolument pas vous entraîner pour boire quand vous avez soif, procurez-vous simplement l'une de ces applications d'hydratation pour votre téléphone. Voilà, je viens de vous faire économiser 100 $.





#4 Tout ce qui commande ses propres consommables

Un peu générique cette fois. Je veux que vous réfléchissiez à quel point vous faites confiance à Amazon et à votre fabricant d'appareils intelligents. Asseyez-vous et réfléchissez-y une minute. Ensuite, nous examinerons un exemple.





Le service Amazon Dash Replenishment est l'un des nombreux qui permettent aux fabricants d'appareils «intelligents» de commander leurs propres consommables de remplacement. Cela semble pratique, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous leur donnez juste accès à prendre autant d'argent qu'ils le souhaitent afin que votre imprimante puisse commander ses propres remplacements.









Encore une fois, à quel point faites-vous confiance au fabricant et à Amazon ici ? À quel point est-il difficile de vérifier quand vous êtes à court et de commander des remplacements ? Ou même faire face au jour où vous ne pourrez pas utiliser votre imprimante parce que vous en avez manqué.





Certaines choses ne devraient pas être déléguées. Faire confiance à de grandes entreprises pour prendre des décisions d'approvisionnement dans votre meilleur intérêt en fait partie.





#3 Fours à micro-ondes Smart Life Device

À première vue, ce morceau de $#!+ a presque du sens. Presque. Lorsque vous préparez votre tasse de thé, qui ne veut pas simplement crier au micro-ondes combien de temps il doit fonctionner. Ou utilisez une application. Beaucoup plus pratique que de marcher jusqu'à lui.





Sauf, euh. Droit.





Si vous utilisez un micro-ondes, vous devrez vous y rendre pour y mettre quelque chose. Vous devrez y retourner physiquement pour sortir quelque chose.





Le modèle Toshiba ici a une télécommande, fonctionne avec Alexa, a une application, toutes les options.





Soyons honnêtes, vous n'utiliserez que ces commandes à l'avant, car il est beaucoup plus pratique de jeter le sac de pop-corn, d'appuyer sur le bouton et de partir que de se lever, de mettre le pop-corn et de chasser dix minutes pour la télécommande, criez à l'Alexa une demi-douzaine de fois jusqu'à ce qu'elle interprète mal et commence à chauffer pendant une heure, et sortez l'extincteur.





Un micro-ondes intelligent n'ajoute aucune commodité et comporte le risque d'erreurs dereconnaissance vocale qui brûlent votre maison. Quiconque en achète un le mérite probablement.





#2 Bouilloires Smart Life Device

Si vous voulez rendre les Britanniques fiers, ne faites pas de thé au micro-ondes. Vous voudrez peut-être une bouilloire.





Si vous ne les connaissez pas, une bouilloire électrique est un appareil en forme de cruche branché sur secteur, avec un interrupteur. Vous le remplissez d'eau et appuyez sur l'interrupteur. La bouilloire fait bouillir l'eau, c'est tout.





Alors bien sûr, dans la bousculade désespérée pour amener la technologie là où elle n'ajoute absolument aucune valeur, nous avons la bouilloire intelligente.





Tout ce que je peux conclure, c'est que c'est un signe de la fin des temps.





La bouilloire intelligente vous permet de faire bouillir de l'eau à distance.





Vraiment, c'est ça. Vous devez encore vous lever pour le remplir d'eau. Vous devez encore verser l'eau bouillante. Cela n'ajoute absolument rien au processus.





D'accord, bien sûr. Certains d'entre eux vous permettent de régler la température à laquelle l'eau doit chauffer. Si vous faites presque n'importe quoi où vous utilisez une bouilloire, vous voulez de l'eau bouillante. La seule exception serait le café, et si vous utilisez une bouilloire pour la fabrication, vous êtes déjà un païen qui doit investir dans une bonne machine à café à la place.





#1 Smart Device Pet S#1^^er

Je suis sûr que les propriétaires d'animaux partout dans le monde peuvent voir l'intérêt d'un crapper autonettoyant pour animaux de compagnie. C'est logique, si vous êtes trop paresseux pour prendre quelques minutes pour les entretenir, bien sûr, je comprends.





Mais cela va au-delà. Bien au-delà.





Voulez-vous savoir chaque fois que votre chat prend un 5#!t ? Que diriez-vous de chaque fois que votre chien prend un ap ! $$ ? Voulez-vous suivre le poids moyen de chacun ou combien de temps ils y passent (juste au cas où ils se cachent et lisent le journal) ?



Si la réponse est oui et que vous avez plus d'un demi-mille à jeter sur votre coprophilie du zoo, l'un de ces bacs à litière ou toilettes pour chiens pourrait être fait pour vous.

Réflexions finales et mentions honorables

Ce sont loin d'être les seuls appareils de vie intelligents inutiles. Les startups obtiennent toujours des investissements pour ces choses, et il m'est impossible d'expliquer pourquoi. Le monde est devenu fou.





Il existe une batterie intelligente conçue pour les détecteurs de fumée qui vous avertira lorsque la batterie est faible, au cas où les bips incessants ne vous rendraient pas déjà fou. Bien sûr, parce que c'est un appareil intelligent, il ne dure pas aussi longtemps qu'une batterie normale !





Une salière intelligente avec éclairage d'ambiance et un haut-parleur Bluetooth rendront votre vie plus complète, si les bougies sont trop compliquées et que les autres dizaines d'appareils avec haut-parleurs intégrés qui vivent dans votre maison ne suffisent pas.





Tout n'a pas besoin d'être transformé en un appareil intelligent £@%$ing avec une marge énorme et un énorme gaspillage d'innovation et d'ingéniosité humaines. Arrête ça.