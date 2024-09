5 dispositivos de vida inteligente mais inúteis para ficar longe

Nem tudo precisa ser inteligente.

Nem tudo precisa ser quantificado.





Sou totalmente a favor de terceirizar nosso pensamento quando faz sentido, mas mesmo nos casos de nicho em que isso se aplica, a maioria dessas coisas pode ser substituída por um aplicativo de telefone gratuito. Será mais conveniente, menos desperdício e você não aumentará sua sobrecarga de notificação sem motivo.





No momento da redação deste artigo, todos os dispositivos abaixo estão disponíveis para compra. É uma pena porque significa que não posso falar sobre o Brita Infinity (uma jarra de água que pede seus próprios filtros quando lhe apetecer), ou o Juicero (provavelmente o melhor exemplo de superengenharia do Vale do Silício que você pode imaginar), ou até mesmo os chinelos inteligentes Hari Kari.





Talvez em outra oportunidade eu fale sobre as maiores e mais previsíveis falhas em dispositivos de vida inteligente. Por enquanto, estou lhe dando um aviso sobre o que evitar.





#5 Garrafas de Água Smart Life

Não preciso de uma #@$^ing garrafa de água para saber quando estou com sede. Meu sistema nervoso evoluiu ao longo de milhões de anos para me dar uma sensação de sede.





Se você vai gastar US $ 100 em uma garrafa de água, é melhor comprar uma daquelas estúpidas com o cristal para a saúde, em vez de uma garrafa de dispositivo de vida inteligente. Claro, ambos são inúteis, mas o de cristal não precisa ser recarregado regularmente. Basta definir um lembrete no seu telefone. Feito.





Não vou escolher nenhuma marca ou modelo para este. Eles são todos igualmente deprimentes. Alguns vêm com alto-falantes bluetooth embutidos (para que você possa não apenas ter um dispositivo inútil, mas também usá-lo para ser desagradável publicamente). Outros têm sensores de temperatura ou rastreadores para garantir que você bebeu água suficiente (dica: se estiver com sede, não bebeu).





Se você absolutamente não consegue se exercitar para beber quando está com sede, basta obter um desses aplicativos de hidratação para o seu telefone. Pronto, acabei de economizar $ 100 para você.





Nº 4 Qualquer coisa que peça seus próprios consumíveis

Um pouco genérico desta vez. Quero que você pense em quanto confia na Amazon e em seu fabricante de dispositivos de vida inteligente. Sente-se e pense nisso por um minuto. Em seguida, veremos um exemplo.





O serviço Amazon Dash Replenishment é um dos vários que permitem que os fabricantes de dispositivos 'inteligentes' solicitem seus próprios consumíveis de substituição. Parece útil, até você perceber que está apenas dando a eles acesso para receber o dinheiro que quiserem, para que sua impressora possa solicitar suas próprias substituições.









Novamente, quanto você confia no fabricante e na Amazon aqui? Quão difícil é verificar quando você está acabando e solicitar substituições? Ou até mesmo enfrentar o transtorno de não poder usar sua impressora porque acabou.





Algumas coisas não devem ser delegadas. Confiar em grandes empresas para tomar decisões de fornecimento em seu melhor interesse é uma delas.





#3 Fornos de Microondas com Dispositivo Smart Life

À primeira vista, esse pedaço de $#!+ quase faz sentido. Quase. Quando você está fazendo sua xícara de chá, quem não quer apenas gritar com o micro-ondas por quanto tempo ele deve funcionar. Ou use um aplicativo. Muito mais conveniente do que caminhar até ele.





Exceto, ah. Certo.





Se você estiver usando um micro-ondas, terá que caminhar até ele para colocar algo. Você precisará ir fisicamente lá novamente para tirar algo.





O modelo da Toshiba aqui tem controle remoto, funciona com Alexa, tem app, tem todas as opções.





Sejamos honestos, porém, você só usará esses controles na frente, porque é muito mais conveniente jogar o saco de pipoca, apertar o botão e ir do que se levantar, colocar a pipoca, caçar dez minutos para o controle remoto, grite com o Alexa meia dúzia de vezes até que ele interprete mal e comece a aquecer por uma hora, e apague o extintor de incêndio.





Um micro-ondas inteligente não adiciona nenhuma conveniência e vem com o risco de erros dereconhecimento de voz incendiarem sua casa. Quem compra um desses provavelmente merece isso.





#2 Chaleiras de dispositivo Smart Life

Se você quer deixar os britânicos orgulhosos, não faça chá no micro-ondas. Você pode querer uma chaleira.





Se você não estiver familiarizado com eles, uma chaleira elétrica é um dispositivo em forma de jarro conectado à rede elétrica, com um interruptor. Você o enche de água e aperta o botão. A chaleira ferve a água, é isso.





Então, é claro, na luta desesperada para levar a tecnologia a lugares onde ela não agrega valor algum, temos a chaleira inteligente.





Tudo o que posso concluir é que isso é um sinal do fim dos tempos.





A chaleira inteligente permite ferver água remotamente.





Realmente, é isso. Você ainda precisa se levantar para enchê-lo com água. Você ainda precisa derramar a água fervente. Não acrescenta absolutamente nada ao processo.





OK, claro. Alguns deles permitem que você defina a temperatura que a água deve aquecer. Se você estiver fazendo quase tudo em uma chaleira, precisará de água fervente. A única exceção seria o café, e se você estiver usando uma chaleira para fazer, já é um pagão que precisa investir em uma boa máquina de café.





#1 dispositivo inteligente Pet S#1^^er

Tenho certeza de que os donos de animais de estimação em todos os lugares podem ver o objetivo de um banheiro autolimpante para animais de estimação. Isso faz sentido, se você está com preguiça de dedicar alguns minutos para mantê-los, claro, eu entendo.





Mas isso vai além disso. Muito além.





Você quer saber toda vez que seu gato leva um 5#!t? Que tal toda vez que seu cachorro toma um ap!$$? Você quer acompanhar o peso médio de cada um ou quanto tempo eles passam lá (caso estejam se escondendo e lendo o jornal)?



Se a resposta for sim, e você tiver mais de meio mil para jogar na coprofilia do seu zoológico, uma dessas bandejas de lixo para dispositivos de vida inteligente ou banheiros para cães pode ser para você.

Considerações Finais e Menções Honrosas

Estes estão longe de ser os únicos dispositivos de vida inteligente inúteis por aí. As startups ainda estão recebendo investimentos para essas coisas, e não consigo explicar por quê. O mundo enlouqueceu.





Há uma bateria inteligente projetada para alarmes de fumaça que irá alertá-lo quando a bateria estiver fraca, caso o bipe incessante não o deixe louco. Claro que por ser um aparelho inteligente não dura tanto quanto uma bateria normal!





Um saleiro inteligente com iluminação ambiente e um alto-falante Bluetooth de alguma forma tornará sua vida completa, se as velas forem muito complicadas e as outras dezenas de dispositivos com alto-falantes embutidos que vivem em sua casa não forem suficientes.





Nem tudo precisa ser transformado em algum dispositivo inteligente de £@%$ing com uma margem de lucro massiva e um enorme desperdício de inovação e engenhosidade humana. Pare com isso.