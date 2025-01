Prosper tekee pitkäaikaisen sopimuksen BITMAINin kanssa Bitcoin Miner -isännöintipalvelujen tarjoamisesta

GEORGE TOWN, Caymansaaret, 15. marraskuuta 2024/Chainwire/--Prosper, hajautettu protokolla, joka yhdistää institutionaalisen tason Bitcoinin kaivosvoiman ketjussa ja jonka tavoitteena on vapauttaa Bitcoinin potentiaali likviditeettiviljelyn avulla, ilmoitti tänään, että se on solminut sopimuksen Pitkäaikainen isännöintipalvelusopimus BITMAINin kanssa, joka on maailman johtava digitaalisen valuutan louhintapalvelimien valmistaja Antminer-brändinsä kautta.





Sopimuksen mukaan BITMAIN ja sen tytäryhtiöt tarjoavat isännöintipalveluita Prosperin säätiön omistamille Bitcoin-kaivostyöntekijöille, mikä tuo korkealaatuiset toimintastandardit $PROS-merkkien haltijoille. Ensimmäisen tämän sopimuksen mukaisen hashrate-erän odotetaan tulevan verkkoon marraskuun ajan Antpoolin kaivosallasalustan kautta ja saatavilla Prosperin kautta. v1 verkkosovellus .





Aiemmin tällä vuosineljänneksellä Prosper ilmoitti kääntyvänsä strategiseen suuntaansa keskittyäkseen Bitcoinin louhintaan ja vapauttaakseen Bitcoinin potentiaalin likviditeettiviljelyssä. Prosper on tehnyt sopimuksen BITMAINin kanssa parantaakseen kaivostyöläistensä ja $PROS-merkkien haltijoidensa suoritusten laatua. Tämä korostaa myös Prosperin arvolupausta ainoana Web3 Bitcoin -kaivosprojektina, joka on varmistanut useita huippuluokan toimijoita keskeisiksi palveluntarjoajiksi.

Tietoja BITMAINista

Perustamisestaan vuonna 2013 lähtien BITMAIN on maailman johtava digitaalisen valuutan louhintapalvelimien valmistaja ANTMINER-brändinsä kautta, joka on pitkään säilyttänyt maailmanlaajuisen markkinaosuuden ja johtavan aseman teknologiassa palvellessaan asiakkaita yli 100 maassa ja alueella.





Yrityksen T&K-keskus sijaitsee Singaporessa, ja sillä on useita sivuliikkeitä ja tytäryhtiöitä ympäri maailmaa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Hongkong, Yhdysvallat, Malesia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

Tietoja Prosperista

Menestyä on hajautettu protokolla yhteisölle, joka todella uskoo Bitcoiniin. Se tarjoaa täyden näkyvyyden Bitcoinin arvotasoilla yhdistämällä institutionaalisen tason Bitcoinin kaivosvoimaa ketjussa ja vapauttamalla Bitcoinin potentiaalin likviditeettiviljelyn avulla. Lisätietoja käyttäjät voivat käydä osoitteessa prosper-fi.com tai seuraa meitä X (entinen Twitter) .

Ota yhteyttä

Menestyä

Chainwire julkaisi tämän tarinan HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa. Lisätietoja ohjelmasta tässä