أبرمت شركة Prosper اتفاقية طويلة الأجل مع شركة BITMAIN لتوفير خدمات استضافة Bitcoin Miner

جورج تاون، جزر كايمان، 15 نوفمبر 2024/تشين واير/--أعلنت اليوم شركة بروسبر، وهو بروتوكول لامركزي يربط بين قوة تعدين البيتكوين على مستوى المؤسسات على السلسلة ويهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات البيتكوين من خلال زراعة السيولة، أنها دخلت في اتفاقية خدمة استضافة طويلة الأجل مع شركة بيتماين، الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع خوادم تعدين العملات الرقمية من خلال علامتها التجارية أنتمينر.





وبموجب الاتفاقية، ستوفر BITMAIN والشركات التابعة لها خدمات الاستضافة لعمال مناجم البيتكوين المملوكة لمؤسسة Prosper، مما يوفر معايير تشغيلية عالية الجودة لحاملي رمز $PROS. ومن المتوقع أن يتم إطلاق الدفعة الأولى من معدل التجزئة بموجب هذه الاتفاقية عبر الإنترنت طوال شهر نوفمبر عبر منصة تجمع التعدين الخاصة بـ Antpool ويمكن الوصول إليها عبر Prosper's تطبيق الويب v1 .





في وقت سابق من هذا الربع، أعلنت Prosper عن تحول في اتجاهها الاستراتيجي للتركيز على تعدين البيتكوين وإطلاق العنان لإمكانات البيتكوين في مجال زراعة السيولة. دخلت Prosper في اتفاقية مع BITMAIN لتحسين جودة التنفيذ لعمال التعدين وحاملي رمز $PROS. يسلط هذا الضوء أيضًا على اقتراح القيمة الخاص بـ Prosper باعتباره مشروع تعدين البيتكوين الوحيد على Web3 الذي نجح في تأمين العديد من اللاعبين المتميزين في الصناعة كمقدمي خدمات رئيسيين.

نبذة عن BITMAIN

منذ تأسيسها في عام 2013، أصبحت شركة BITMAIN الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع خوادم تعدين العملات الرقمية من خلال علامتها التجارية ANTMINER، والتي حافظت منذ فترة طويلة على حصة سوقية عالمية ومكانة رائدة في مجال التكنولوجيا، وتخدم العملاء في أكثر من 100 دولة ومنطقة.





ويقع مركز البحث والتطوير الخاص بالشركة في سنغافورة، ولديها فروع وشركات تابعة متعددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر هونج كونج والولايات المتحدة وماليزيا والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن بروسبر

ازدهر هو بروتوكول لامركزي لمجتمع يؤمن حقًا بعملة البيتكوين، ويوفر التعرض الكامل عبر طبقات قيمة البيتكوين من خلال ربط قوة تعدين البيتكوين على مستوى المؤسسات على السلسلة، وإطلاق العنان لإمكانات البيتكوين من خلال زراعة السيولة. لمزيد من المعلومات، يمكن للمستخدمين زيارة ازدهر-fi.com أو تابعونا على X (تويتر سابقًا) .

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