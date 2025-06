Perinnöstä SAP FICO: Parveen Singh Hoshiar Singhin prosessien automatisointiin

Taloudellisen kirjanpidon ja valvonnan prosessit muuttuvat monimutkaisemmiksi ja monimutkaisemmiksi vuosittain. Pitkät ovat paperityön ja manuaalisen paperityön päivät, mainframe-tietokoneet ja varhaiset ERP-järjestelmät.Jopa nykypäivän täysin pilvipohjaiset ERP-järjestelmät ovat tuskin riittäviä käsittelemään kehittyvien liiketoimintakäytäntöjen, kilpailukykyisten globaalien markkinoiden sekä uusien tekoäly- ja lohkoketjuteknologioiden tarpeita. Pääosat Parveen Singh Hoshiar Singh auttavat nyt yrityksiä siirtymään vanhoista järjestelmistä SAP FICO:hen saavuttaakseen uusia tehokkuustasoja rahoitusprosesseissaan.

Kotoutumisen haasteet

Yli kaksikymmentä vuoden kokemuksella SAP FICO:sta Parveen Singh on havainnut, että suurin osa suurista pullonkauloista tapahtuu yleisessä kirjanpidon sovittelussa ja tietojen muuntamisessa, aiheesta, josta hän on kirjoittanut laajasti, mukaan lukien Tämä artikkeli .





Kahden vuosikymmenen aikana auttamalla yrityksiä automatisoimaan taloudellisia kirjanpito- ja valvontaprosessejaan Singh on havainnut, että yritykset näkevät usein suuren määrän taloudellisia sovitteluvirheitä ennen tietojen siirtämistä integroituun SAP FICO-järjestelmään.





Yhdessä tällaisessa tapauksessa Singh havaitsi, että ennen tietojen siirtämistä 15 prosenttia yhtiön taloudellisista liiketoimista sisälsi sovitteluvirheitä.





"Useimmat näistä virheistä vaativat huomattavaa aikaa havaita ja korjata," Singh huomauttaa, "vaikka he heikensivät uskottavuutta taloudellisten raporttien tuottama perinnöllinen järjestelmä."

How FICO Bottlenecks Cost Companies

Nämä tehottomuudet merkitsevät sitä, että taloudellisia raportteja ei aina toimitettu ajoissa, ja henkilöstön tunteja tuhlattiin kuukausittaisten lukukausimäärien mukauttamiseen. Henkilöstön tuntien kustannusten ja raportoinnin viivästymisen lisäksi korkea virhetaso merkitsi sitä, että johtajat eivät aina voineet olla varmoja taloudellisten tietojensa oikeellisuudesta.





Yksi ylimääräinen piilokustannus ei-integroituneelle järjestelmälle on IT-menot, joita tarvitaan vanhojen vanhojen järjestelmien ylläpitämiseen. Yhtiö ei voi varaa jättää järjestelmää, jossa on kriittisiä taloudellisia resursseja, kaatumaan, mutta joka vuosi järjestelmän ylläpidon kustannukset kasvavat. Yhdessä tapauksessa Singh havaitsi, että koko neljäsosa yrityksen IT-budjetista käytettiin vanhojen järjestelmien ylläpitämiseen. Tällaisissa tilanteissa vanhentuneiden järjestelmien kustannukset vähentävät yrityksen kykyä investoida teknologiseen infrastruktuuriin ja tulevaa kasvua.

Miten SAP FICO tekee eron

Siirtyminen automatisoituun FICO-ratkaisuun ratkaisee nämä pullonkaulat useilla tavoilla. Ensinnäkin se yksinkertaistaa taloudellisia toimintoja – erityisesti maksettavia tilejä, saatavia tilejä, palkkioita ja taloudellista raportointia – niin, että yritys voi automatisoida laskutuksensa, maksunsa ja sovittelunsa. Tämä vähentää sekä ajan että inhimillisen virheen kustannuksia. Toiseksi yritys saavuttaa kustannussäästöjä vähentämällä tehtävien määrää ja erillisen paperityön ja hyväksynnän määrää.





Kolmanneksi tarkempien raporttien reaaliaikainen valmistelu antaa johtoryhmälle tarvittavan liiketoimintatiedon, jonka avulla yritys voi hallita kassavirtoja, arvioida kannattavuutta ja optimoida resurssiensa kohdentamista.





Neljänneksi tiedon jakaminen saumattomasti eri osastojen välillä tekee merkityksellisestä yhteistyöstä mahdollisempaa ja todennäköisempää. Viidenneksi automatisoitu FICO-ratkaisu parantaa vaatimustenmukaisuutta. kuudenneksi se tukee saumattomia globaaleja toimintoja, valuutanvaihdon automatisointia, veroilmoitusta eri lainkäyttöalueilla ja maantieteellisesti hajautuneiden tytäryhtiöiden tilinpäätösten konsolidointia.

Asiantuntemuksen tarve

Tällaiset tilanteet jättävät yritykset saaliiksi-22. Ne yhäTarvitaanpäivittää järjestelmiään ja siirtyä automatisoituun FICO-ratkaisuun, mutta he eivät välttämättä tiedäMitenhallita tätä integraatiota ja tiedonsiirtoa tehokkaasti.





Oikean arkkitehdin valitseminen voi olla ratkaisevan tärkeää. Ihannetapauksessa yritys tarvitsee SAP FICO:n tai vastaavan ammattilaisen, jolla on laaja kokemus yleisestä kirjanpidon sovittamisesta ja tietojen muuntamisen pullonkaulojen ratkaisemisesta.Parveen Singh Hoshiar Singh, jolla on kokemusta rahoituksesta, valtiovarainministeriöstä ja FP&A:sta, on hallinnut monia tällaisia integraatioita vuosien varrella ja on vakiinnuttanut itsensä SAP:n rahoitusautomaation johtajaksi.