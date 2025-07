Ei, Hal - Big Banking ei ole kiinni Bitcoin - se on päinvastainen

Palataanpa takaisin PC: n (henkilökohtaisen tietokoneen) vallankumouksen vanhoihin hyviin päiviin.





Hal Finney ja Satoshi Nakamoto.





Sitten hyppää sieltä tulevaisuuteen maailmassa, jossa meillä ei ole muutamia Big Bankerit kuten Jamie Dimon, mutta jossa jokainen aikuinen haluaa olla pankkiiri.





Aivan kuten tekoälyn avoimen lähdekoodin hajauttaminen on ainoa tapa varmistaa, että ihmiskunnan sivilisaatio ei joudu AGI: n kaatumiseen, samoin pankkitoiminnan avoimen lähdekoodin hajauttaminen on ainoa tapa varmistaa, että AI: n käyttämää, velka-rahaa käyttävää sodankäyntiä ei jatkuvasti tapahdu.





Bitcoinin solmujen ja kaivostyöläisten kanssa jokaisessa kodissa ennen televisiota tai radiota velan pumppaaminen taivaan korkeille tasoille on menneisyyden tarina.





Tai ainakin yhdelle onnekkaalle hallitukselle (jopa toivoen).





On ollut liian kauan ilman rikkauden ja runsauden kultaista aikakautta.

Unelmien PC

Kun Steve Wozniak ja hänen hakkerit ystävänsä Homebrew Computer Clubissa kuvittelivat henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn tulevaisuuden, he näkivät tietokoneen luovan ihmisten vapauden eikä enää orjuutta.





Lainaus tästäMaailma Wozin mukaanKirjoittanut Gary Wolf:





Mitä palkkiot ovat?" hän kysyy. "Meillä ei ollut tietokoneita tuolloin. Et pääse käyttämään sitä, et saa työtä, et saa rahaa. Et saa tunnustusta. Et saa otsikkoa. Palkinnot ovat luontaisia. Ne ovat omassa mielessäsi."

Hän puhuu ajatuksesta tietokoneiden suunnittelusta niillä varhaisilla päivillä, jolloin ajatus siitä, että joku omistaa oman tietokoneen (ajattele älypuhelinta tänään.





Pehmeä, täysin toimiva tietokone maksaa noin yhtä paljon kuin talo.





Kuitenkin käsikirjoitus olisi voinut myös olla kirjoitettu hakkerit tinkering kanssa Bitcoin solmut tänään.





yrittää todella elää eettisyyden mukaanÄlä luota, tarkistaToisin kuin me teeskentelijät.

Bitcoin unelma

Bitcoin-unelma on PC-unelman reinkarnaatio.





Varsinkin hitaalla polttoaineella.





Liian paljon kitkaa sen kasvulle on runsaasti.Vaikka kasvu on kaikki, mitä ihmiset tänään saarnaavat.





Et käytä Bitcoinia useammin (ihmiset täällä käyttävät UGX: tä), et saa Bitcoin-työtä, kun käytät solmua, et saa mitään ilmaisia bitcoineja (ne tarvitsevat nyt sähköä, joka menettäisi sinut ja perheesi sukupolvien ajan, jos uskallat käyttää kansallista verkkoa BTC: n kaivamiseen).





Jos käytät Bitcoin-solmua, et saa otsikkoa, esimerkiksi Bitcoin Node Troubleshooting Professional.





Palkinnot ovat todellakin sisäisiä.





Ne ovat omassa mielessäsi.





Taloudellinen vapaus on unelmasi.





Sano se ääneen, sinut ärsytetään kaikista.





Vaikka Woz oli onnekas elää läpi PC vallankumouksen, olet onnekas elää läpi Hyperbitcoinzation.





Se kestää jonkin aikaa.

Maailma Wozin mukaan - Remastered

"Hämmentyneenä Woz kuvailee tämän tutkinnon suorittaneelle luokalle alkuperäistä näkemystään teknologisesta vallankumouksesta", kirjoittaa Gary Wolf.





Tietokoneiden rakentaminen romahtaneelle rahoituskerrokselle on yksinkertaisesti sallinut turmeltuneen ja tarpeettoman velkaorjuuden jatkumisen.





Se kukoistaa





Ja tietokoneet ovat auttaneet.





Nyt he taistelevat sitä vastaan.





Sallikaa minun parafrasoida futuristisesti Wozin sanat UC Berkeleyn valmistumisluokalle vuonna 1999 [lisätty Bitcoinin viisaus];





Edulliset tietokoneet [nimeltään Bitcoin-solmut] olivat tulossa! Tietokoneita, joita ihmiset voisivat omistaa! Meillä voisi olla niitä kotona. Taloudellinen vallankumous tapahtuisi, ja se tapahtuisi jokaisessa kodissa. Ja puhuimme [Bitcoin] -klubeissa, ja meillä oli suuri klubi [$MSTR], ja se kasvoi 500 [miljoonaan] jäseniin ja se oli valtava ja olimme vain riippuvaisia jokaisesta sanasta. Ja suuret tietokoneyritykset [kuten Apple] jotka olivat jo olemassa, sanoivat: "Se on vähän ohimenevä muoti kuin ham-radio. Se menee pois. Ei vain ole väliä. Kukaan ei halua [Bitcoin] tietokonetta kotonaan. "

Kun puhutaan opiskelijoista Southwestern Oregon Community College, Woz sanoo;





"Jos opiskelijat lukevat historiaa [fiatista ja velasta] ... → Kun he työskentelevät ja opiskelevat historiaa tietokoneella, tietävätkö he historiaa paremmin?

"Jos opiskelijat lukevat historiaa [fiatista ja velasta]

... →

Kun he työskentelevät ja opiskelevat historiaa tietokoneella, tietävätkö he historiaa paremmin?





Mutta jos he myös tietävät, miten Bitcoin-solmua käytetään, niin he tietävät myös, miten lopettaa ruma fiat- ja velkakertomus, joka johti maailmansotiin ja gulageihin (kun taas Stalin ei painanut rahaa ennen miljoonien oman kansansa nälkää kuolemaan, hänen autoritaarinenfiatPoliitikot olivat pahempia.





Velan rahan tulostaminen ”vapaiden tavaroiden ja palvelujen tarjoamiseksi” voi olla sosialistista kapitalismia, mutta ainakin se tuhoaa hitaasti.





Stalinin kommunismi oli samanlainen kuin itse köyhyyden painaminen ja sen oikeudenmukainen jakaminen.

Suuret pankit eivät niele bitcoineja

Suuri pankki Bitcoinin hankkiminen on hyvä Bitcoinille.





Bitcoin on yksi pelaa Big Banking, ei päinvastoin.





Troijan hevonen on tehnyt sen lähemmäksi tulostinta. Yhteinen voitto sitä vastaan ei voisi olla lähempänä.





Tällä hetkellä se ei maksa kutsua Big Banking. Pikemminkin Bitcoin NGU kaikille (jopa pankkiirit) on normi.





Mutta jos NGU on suurelta osin velasta eikä todellisesta tuottavuudesta, niin Bitcoinissa tapahtuu romahdus.





Se yksinkertaisesti antaa enemmän ihmisiä tietää, että jos luot velka-automaatin, niin Michael Saylor tulee mukanaan, joka kiihdyttää voittojaan jatkuvasti saamalla velkaa ostaa harvinaisin omaisuus planeetalla.





Mikään ei pysäytä tätä junaa, mutta jos se epäonnistuu, sillä on vähemmän matkustajia seuraavalla kierroksella.





Kuka tietää, mutta en näe ihmisiä pysyvän lempeinä, kun leikkikirja on tämä avoin ja avoimen lähdekoodin.





Tiedätkö mikä olisi ollut makeampaa?





21 miljoonaa bitcoinia, ei satoshisia.





Vuonna 2020 meillä olisi jokainen Bitcoin 6 miljoonalla dollarilla.





Tai pikemminkin vähentää satoshis per BTC 100 miljoonasta 10 miljoonaan.





Jotta olisimme realistisempia.





Kuvittele, kuinka paljon nopeammin se olisi vielä työntänyt Fiat-junaa vastaan tänään.





Saatamme tarvita kovakantista, jotta meillä olisi vielä vähemmän satsia BTC: tä kohden.

Epilogue: Ruoka ja muut perustarpeet > Tieto

”Joskus ihmettelen: ’Olenko minä tietokoneen mestari?’ Woz haastaa podiumilta.





Red Herring, Woz. Sinun täytyy hallita rahaa. Se on teidän ja minun henkilökohtaisen ruoan puutarhan abstraktio.





(Mielenkiintoista on, että Woz ei ollut niin hyvä hallitsemaan miljoonia dollareitaan.





Kyllä se oli fiat.





Bakteerit saavat syödä. kuinka paljon älykkyyttä sillä on?





Entäpä apinat?





Miksi ihmiset nääntyvät nälkään?





Huomaa myös, että apinoilla on kaikki haluamansa seksi.





Ei mitään taloutta.





Sillä välin ihmiset ovat liian rikki saadakseen jotain makeaa rakkautta?









Älkää antako minun aloittaa avioliittoa.





Älykkyys ei ole ensisijainen tarve, hyvä ruoka on, ja ruoka tarkoittaa kaikkea, mikä ruokkii hyvää elämää.





Sen jälkeen voimme istua Maslowin pyramidin huipulla ja miettiä ihmisten tietoisuutta ja robottien tietoisuutta, kvarkkeja ja onko Trump ja Elon edelleen ystäviä, mutta pelaa meitä kaikkia.