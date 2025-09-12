BlockchainFX nostaa 7,24 miljoonaa dollaria ennakkomyynnissä ensimmäisenä multi-asset-super-sovelluksena, joka menee live-betaan

, hajautettu monen omaisuuserän kaupankäyntialusta, on ilmoittanut, että sen ennakkomyynti on kerännyt 7 242 807 43 dollaria yli 9 021 osallistujasta. Sovellus on jo live beta, jonka avulla käyttäjät voivat käydä kauppaa yli 500 omaisuuserällä - mukaan lukien kryptovaluutat, osakkeet, valuutat ja hyödykkeet - kun ennakkomyynti jatkuu. Kun ennakkomyyntihinta on 0,023 dollaria ja vahvistettu käynnistyshinta on 0,05 dollaria, osallistujat, jotka ostavat $BFX tämän vaiheen aikana, alkavat heti ansaita vedonlyöntipalkintoja ja viikoittaisia USDT-maksuja alustan ohjauspaneelin kautta. San José, Costa Rica, September 12th, 2025/Chainwire/-- BlockchainFXMuokkaa BlockchainFXMuokkaa BlockchainFXMuokkaa BlockchainFXMuokkaa BlockchainFX suorituskykyä Ennakkomyynti on tallentanut 7 242 807 43 dollaria maksuosuuksina, mikä vastaa 96 57 prosenttia pehmeästä pääomasta, ja tähän mennessä yli 9 021 osallistujaa. Osallistujat voivat osallistua ETH: n, USDT: n (ERC-20, TRC-20, BEP-20, Solana, Base), BTC: n, BNB: n, XRP: n, ADA: n, DOGE: n ja LTC: n avulla sekä korttimaksujen kautta Visa, Apple Pay ja Google Pay. Osallistumistasot alkavat 1000 dollarista Novice-tasolle ja ulottuvat Legend-tasolle 100 000 dollarissa, ja ne tarjoavat palkintoja, kuten NFT: t, rajoitetun julkaisun Visa-kortit, jopa 80 prosentin bonuskierrokset ja kaupankäyntikrediitit, joiden arvo on jopa 25 000 dollaria. Token-malli ja yhteisölliset kannustimet BFX-merkki käyttää deflaatiorakennetta, joka jakaa uudelleen 70 prosenttia kaupankäyntimaksuista yhteisöönsä. Viisikymmentä prosenttia palkkioiden rahastoista, jotka jaetaan päivittäin BFX: ssä ja USDT: ssä, kun taas 20 prosenttia tukee päivittäisiä ostoja, ja puolet uudelleen ostetuista tokeneista poltetaan pysyvästi. Palkinnot rajoittuvat 25 000 USDT: iin päivässä ja jaetaan viikoittain joka maanantai. BFX:n yhteismäärä on 3,5 miljardia tokenia, jotka on myönnetty ERC-20-standardin mukaisesti. Virallinen tokenisopimusosoite on 0xD0d801eEa2c2422dF3e626b82EBBb618f4Cc445e. Tietoa kohteesta $BFX Token Presale Jotta voit liittyä ennakkomyyntiin, käyttäjät yhdistävät hajautetun lompakon, kuten MetaMask, Trust Wallet tai Coinbase Wallet. Kun valitset maksuvaihtoehdon - kryptovaluutta tai kortti - rahoittajat vahvistavat tapahtuman lompakkonsa kautta. BlockchainFX tarjoaa myös yksinomaisen 30%: n bonuksen koodin kanssa Kun se on vahvistettu, myyntiä edeltävät kohdennukset näkyvät käyttäjän ohjauspaneelissa, jossa vedonlyöntipalkinnot alkavat kerääntyä välittömästi. Pöllö30 Pöllö30 Visa-kortti ja alustan apuohjelma BlockchainFX tarjoaa ennakkomyynnin osallistujille yksinomaisen varhaisen pääsyn BFX Visa -korttiin, joka on saatavilla metalli- ja 18-karatilla kullalla. Kortti integroituu Apple Pay: n ja Google Pay: n kanssa, mikä mahdollistaa jopa 100 000 dollarin ostot ja 10 000 dollarin kuukausittaiset pankkiautomaattien nostot. Samaan aikaan kaupankäyntialusta on live-beta, joka tukee saumatonta pääsyä yli 500 omaisuuteen yhdessä ympäristössä.Tämä rakenne asettaa BlockchainFX: n ensimmäisenä super-sovelluksena, joka yhdistää salaus- ja perinteiset rahoitusmarkkinat yhdellä rajapinnalla. siltaaminen Global Finance and Blockchain BlockchainFX sijoittaa itsensä lohkoketjun ja perinteisen rahoituksen risteykseen, käsittelemällä salausmarkkinoiden välistä kuilua - keskimäärin 89 miljardia dollaria päivittäisessä kaupankäyntimäärässä - ja maailmanlaajuisen valuuttamarkkinoiden, joka käsittelee yli 7,5 biljoonaa dollaria päivässä. Tietoja BlockchainFX hajautettu monen omaisuuserän kaupankäyntialusta, joka yhdistää blockchain perinteisten rahoitusmarkkinoiden kanssa. Tukee yli 500 omaisuutta - mukaan lukien kryptovaluutat, osakkeet, valuutat, hyödykkeet, ETF: t ja johdannaiset - alusta tarjoaa kattavan ympäristön globaaleille käyttäjille. Sen alkuperäinen token, $BFX, voimansiirrot, palkinnot, ostot ja Visa-korttien integrointi. BlockchainFX on auditoitu Coinsultin ja CertiK: n toimesta, jonka Solidproof on suorittanut. is BlockchainFXMuokkaa BlockchainFXMuokkaa BlockchainFXMuokkaa Käyttäjät löytävät lisätietoja täältä: \n \n \n \n Sivusto: https://blockchainfx.com/ Yhteystiedot: https://x.com/BlockchainFXcom Puhelin Chat: https://t.me/blockchainfx_chat https://blockchainfx.com/ https://blockchainfx.com/ https://x.com/BlockchainFXcom https://x.com/BlockchainFXcom https://t.me/blockchainfx_chat https://t.me/blockchainfx_chat Yhteydenotot CMO Pääosat Lisa Evans BlockchainFXMuokkaa Hyvää päivää @blockchainfx.com \n \n Tämä tarina julkaistiin Chainwiren lehdistötiedotteena HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa. Tämä tarina julkaistiin Chainwiren lehdistötiedotteena HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa. Ohjelma Ohjelma