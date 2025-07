Agents Unleashed Podcast: Decentralized AI Revolution haastaa Big Tech

Keinotekoisen älykkyyden suurin muutos ei tule Big Techistä - se tulee rakentajilta, kehittäjiltä ja tutkijoilta, jotka ovat hajallaan ympäri maailmaa, työskentelevät avoimen infrastruktuurin, yhteistyövälineiden ja yhteisomistuksessa olevien agenttien parissa.

Tämä muuttuu lanseerauksen myötäVirkamiehet hylättiinPodcast, jonka on luonutOulussaja isännöi Thomas Maybrier, tämä viikoittainen näyttely tuo yhteen hajautetun AI-ekosysteemin yhdeksi jatkuvaksi keskusteluksi. Jokainen jakso yhdistää kryptovaluutan, autonomisten agenttien ja yhteisomistuksessa olevan tiedustelun väliset pisteet. Podcast ei ole vain palautetta siitä, mitä tapahtuu; se on eturivin istuin liikkeelle, joka haastaa Big Techin normit ja työntää AI: ta kartoittamattomaan alueeseen.

Jos välität AI-agenttien tulevaisuudesta, tämä voi olla tärkein podcast, jota kuuntelet juuri nyt.

From Global Gatherings to Ongoing Conversation

Podcast seuraa Olasin menestyksekkäästi menestyneen Agents Unleashed -tapahtumasarjan jalanjälkiä, joka on kasvanut globaaliksi ilmiöksi. Vuoden 2024 alusta lähtien sarja on koskettanut kuutta suurta kaupunkia - Denver, Berliini, Bryssel, San Francisco, Singapore ja Bangkok - tuoden yhteen yli 2 500 osallistujaa ympäri AI- ja kryptovälin.

Viimeisin tapahtuma, joka pidettiin ETHDenverin aikana, näki yli 1 700 rekisteröitymistä ja osoitti, että ruokahalu hajautetulle AI: lle ei ole niche; se on massiivinen.

Kuitenkin, vaikka buzz, nämä tapahtumat jättivät huomattavan aukon: ei ollut tapaa pitää vauhtia elossa niiden välillä. Keskustelut syttyi lavalla tai breakout huoneissa ei ollut minne mennä, kun valot hämärtyivät. Agents Unleashed Podcast on Olasin vastaus tähän haasteeseen. Se on suunniteltu laajentamaan kipinää, tarjoamalla näkemystä ja yhteyden viikkoa viikkoa.

”Podcast kattaa viimeisimmät kehitykset tekoälyn alalla (keskitetty ja hajautettu) ja kiinnittää huomiota Web3-avaruusrakennuksen perustajiin tekoälyn agentteihin”, sanoo David Minarsch, Valoryn toimitusjohtaja ja Olasin perustajajäsen. ”Olemme jo havainneet, että podcastia käytetään Olasin ekosysteemin käyttäjien tietolähteenä.”

Not Just Noise; Substance You Can Build With

AI-mediamaisemassa, joka on täynnä hypejä, kuumia otteita ja alustamarkkinointia, Agents Unleashed on virkistävästi erilainen. näyttely keskittyy niihin AI: n osiin, jotka ovat tärkeimpiä, mutta joita usein unohdetaan: miten hajautetut järjestelmät toimivat, miten käyttäjien omistamat agentit ovat vuorovaikutuksessa ja miksi koordinointi on yhtä tärkeää kuin laskenta.

Sen ensimmäinen jakso, "Builder's Night Wrap-Up", tarjoaa taaksepäin katsomisen ETHDenverin eniten tulevaisuuteen ajattelevaan AI x crypto-tapahtumaan. Toinen jakso, "User-Owned AI: Where We're At, Where We're Going", sisältää David Minarschin keskustelua siitä, miksi AI: n seuraava vaihe ei ole vain älykkäämpiä malleja; se on älykkäämpi omistus.

Podcast täyttää vakavan aukon agenttiekosysteemisessä. Tähän mennessä ei ole ollut yksittäistä mediakanavaa, joka keskittyy yksinomaan autonomisiin agentteihin, koordinointiprotokollisiin ja agentti-agentin vuorovaikutuksiin.

Agents Unleashed ei ole vain insinööreille tai tutkijoille - se on suunniteltu crypto x AI: n uteliaille. ”AI: n edistyminen on niin nopeaa, että on vaikea pysyä hypeissä ja aineellisuudessa”, David huomautti. ”Podcast yrittää hajottaa sen kattamalla merkittäviä ilmoituksia ja kokeilemalla live-tuotteita.”

Jokainen jakso tarjoaa teknistä syvyyttä ja kontekstia, mutta menettämättä selkeyttä. Olitpa rakentamassa omaa AI-agenttia tai vain oppimalla mahdollisuuksista, tästä keskustelu alkaa.

The Infrastructure Behind the Mic

Olas-protokolla on jo koordinoinut yli 7 miljoonaa ketjun transaktiota, tukenut 3,8 miljoonaa agentti-agenttien vuorovaikutusta ja tukee tällä hetkellä 500 päivittäistä aktiivista agenttia.

Suurin osa adoptiosta liittyyhelmiäKysymys on siitä, että kuka tahansa, joka on mukana työpöydän työpöydän työpöydän työpöydän työpöydän työpöydän työpöydän työpöydän työpöydän työpöydän työpöydän työpöydän työpöydän työpöydän työpöydän työpöydän (MeikkiTuotteet, kuten Predict ja BabyDegen, auttavat jo käyttäjiä ennustamaan markkinoita ja vuorovaikutuksessa kryptovaluuttojen kanssa älykkään koordinoinnin avulla.

Jokainen näistä toimijoista toimii hajautetulla tavalla, jota hallinnoivat yhteisön osallistujat, jotka auttavat muotoilemaan, miltä yhteisomistuksessa oleva tekoäly voi todella näyttää.

Tämän ohjelman kautta Olas ei vain lähetä päivityksiä. se rakentaa hajautetun tekoälyn liikkeen arkiston - jatkuvan, julkisen etenemissuunnitelman, joka auttaa kehittäjiä ja ajattelijoita pysymään tasapainossa ja työntämään eteenpäin.

Se lähettää myös signaalin: keskitetyn, mustan laatikon älykkyyden aikakausi on haastava paitsi koodissa myös kulttuurissa.Tästä podcastista tulee ikkuna maailmaan, jossa tekoäly ei ole enää jotain, jota vuokraat.

Tämä on vasta alkua. Kun agenttitoiminta laajenee, koordinointi on tärkeämpää kuin koskaan. AI-agentit hallitsevat jo ketjussa olevia salkkuja, suorittavat tutkimusputkia ja toimivat itsenäisinä yhteistyökumppaneina digitaalisissa järjestelmissä. Pian he koordinoivat koko työnkulkua - oppivat toisiltaan ja toimivat mittakaavassa, joka vaatii harkittua infrastruktuuria ja avointa keskustelua.

Agents Unleashed Podcast on alkuvaiheessa kyseisessä verkossa. Se on paikka keskustella teknisistä läpimurroista, hallinnon haasteista, reaalimaailman käyttötapauksista ja niiden takana olevista ihmisistä.

Tämä ei ole tuotemerkki sisällön leikkiä tai myynninedistämistä stunt. se on pitkän aikavälin investointi yhteys kudoksen hajautetun tulevaisuuden.

Joten olitpa agenttikehittäjä, sijoittaja salausinfrastruktuuriin tai joku, joka on yksinkertaisesti utelias siitä, mihin tiedustelut suuntautuvat, Agents Unleashed on podcasti, joka pitää sinut rajalla - ei katsella sivuilta.





Tune in to the Agents Unleashed PodcastYoutubessaSpotify ja Apple.