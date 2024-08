Warframe Railjack Crews: todo lo que necesitas saber

Los Railjacks de Warframe fueron una característica ambiciosa que no dio en el blanco cuando salió por primera vez. Afortunadamente, el desarrollador de Warframe, Digital Extremes, ha modificado y agregado funciones para mejorar el modo de juego. Una de estas características fue la incorporación de miembros de la tripulación de Railjack controlados por IA. Estos miembros de la tripulación prácticamente hacen todo lo que un jugador puede hacer, excepto dejar el Railjack. Esta función es muy útil cuando tus amigos no quieren unirse a ti para otro paseo por el vacío.

Naturalmente, es posible que te preguntes "¿dónde están estos nuevos minions?" y “¿puedo comprarlos?” y es posible que se pregunte cómo hacer el mejor uso de estas nuevas bolsas de carne. No te preocupes, sigue leyendo y tendrás todo lo que necesitas para emprender batallas espaciales sin necesidad de amigos.

Cómo obtener miembros de la tripulación

El comando intrínseco

Necesitas un par de cosas antes de poder contratar a tu tripulación. Primero, necesitará al menos un punto en Command Intrinsic, un árbol de habilidades específico de Railjack que se relaciona específicamente con los miembros de la tripulación al mando. El primer nivel te da una ranura que puedes colocar para el primer miembro de la tripulación. Las actualizaciones posteriores te dan las ranuras necesarias para tener una tripulación completa de tres miembros de la tripulación si estás jugando completamente solo.

Una vez que tenga eso, deberá dirigirse a Fortuna, el centro de mundo abierto con temática de Corpus ubicado en Venus. Tendrás que hablar con Ticker, el Solaris que te permite pagar las deudas de muchos habitantes de Fortuna. Ella te permitirá contratar miembros de la tripulación a cambio de créditos o para fabricar ingredientes.

Los costos de contratación de un miembro de la tripulación se ven afectados por su relación con los Sindicatos asociados con ellos. Los costos de los miembros de la tripulación pueden aumentar hasta el doble de su costo base si su Sindicato tiene malas relaciones contigo. Por el contrario, si ha alcanzado el rango más alto disponible, los costos pueden reducirse hasta la mitad. Naturalmente, esto lleva a que tu Crew esté compuesta por facciones en las que has invertido mucho tiempo, representadas por los colores de sus monos y diálogos que le dan cierta profundidad al mundo.

También es posible usar Kuva Liches como miembros de tu tripulación. Estos son mucho más difíciles de conseguir en su barco, ya que tendrá que pasar por el canto y el baile para descubrir sus debilidades y ejecutar una con éxito. Si decide prescindir de él, obtendrá la opción de traerlos a bordo una vez que lleve el comando intrínseco al rango 8. Sin embargo, solo es posible asignarlos al rol de defensor, lo que los hace menos versátiles que una tripulación normal. miembro.

Cómo comprar para los miembros de su Railjack Crew

Las líneas de voz fueron lo único que me impidió pensar que estamos comprando esclavos de esclavos.

Suponiendo que está comenzando en Ticker y la fantástica variedad de personas que puede comprarle, es hora de decidir cuál funciona mejor para usted. Cada miembro de la tripulación tiene cinco estadísticas principales:

Pilotaje: determina la velocidad del Railjack al pilotar la nave.

Artillería: determina la precisión con la que dispararán las armas y reduce la acumulación de calor causada por el fuego sostenido.

Reparación: determina los tiempos de reparación y autocuración del barco Railjack

Combate: determina el daño de combate del compañero de tripulación contra los abordadores.

Resistencia: determina la salud de los compañeros de tripulación y el daño del escudo.

Los miembros de la tripulación tendrán puntos asignados al azar en cada estadística que esencialmente les otorgan una especialización. Simplemente encontrar aquellos que se ajusten a sus necesidades debería ser bastante fácil.

También tienen diferentes valores de salud y escudo que ayudarán a escalar la resistencia y simplemente los harán mejores para defender el Railjack.

Qué hacer con ellos

A cada miembro de la tripulación se le puede asignar uno de cuatro roles:

Defensor - Lucha contra los internos

Piloto - vuela el Railjack

Artillero: maneja las torretas giratorias dorsal y ventral

Ingeniero - Repara el Railjack

Da la casualidad de que las estadísticas de los miembros de la tripulación se alinean perfectamente con los roles disponibles, lo que simplifica las cosas.

Sin embargo, existen algunas limitaciones en la forma en que trabajan los miembros de la tripulación. A los pilotos, por ejemplo, no se les puede decir en qué dirección apuntar el barco, lo que dificulta apuntar la eslinga Railjack o el arma principal. No parecen hacer mucho mientras la estación piloto está en uso, lo que requiere una microgestión adicional. Los ingenieros no son tan rápidos para reparar como los jugadores y no pueden usar las forjas en la parte trasera de la nave, lo que te obligará a dirigirte a la parte trasera para hacer más munición para las distintas armas.

Pero, ¿qué pasa con Railjack Crews en general?

En general, es un gran sistema. A pesar de todas sus limitaciones, estos miembros de la tripulación pueden ser controlados directamente por el anfitrión, lo que los hace muchísimo más útiles que algunos jugadores. Después de todo, no pueden salir disparados del Railjack y dejar que el pobre piloto sea asesinado a tiros por los abordadores mientras intentan arreglar una brecha en el casco. Tampoco son tan caros.

