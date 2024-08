Tutorial de VS Code: Cómo configurar un proyecto React.js con Next.js

Next.js es el marco de desarrollo web de código abierto que se utiliza para generar sitios web estáticos y también permite la representación del lado del servidor para aplicaciones web basadas en React.

Veamos cómo configurar el proyecto de reacción con next.js.

Visual Studio Code es un editor de código gratuito y de código abierto que se ejecuta sin problemas en Windows, Linux y macOS. Puedes descargarlo desde aquí .

Node.js es un tiempo de ejecución de JavaScript que ayuda al lenguaje de programación JavaScript a ejecutarse y ejecutarse en servidores. Puede descargar Node.js según los requisitos de su sistema desde aquí . Asegúrese de que puede descargar solo la versión LTS que es estable.

Cree una carpeta/directorio vacío en su unidad local (C:, E:, D: o cualquiera) y agréguelo a Visual Studio Code .

Abra una nueva ventana en VS Code. Haga clic en la carpeta abierta.

Luego, seleccione y agregue la carpeta vacía que ha creado. He creado la carpeta nextjs-setup .

Después de seleccionar la ventana, puede ver que se agrega al código VS.

Vaya a la barra de menús y haga clic en el menú Terminal . Puede ver la opción Nueva terminal allí. Haz clic en eso.

Puede ver a continuación, abrirá una terminal para la ruta en la que ha creado una carpeta vacía y que también es su carpeta raíz.

Ejecute el siguiente comando para inicializar el proyecto. El siguiente comando creará automáticamente un archivo package.json en el directorio.

Escriba debajo del comando y presione enter.



Dominio:

Se crea el archivo package.json.

Use el siguiente comando para instalar next.js.

Dominio:

Presiona enter y obtendrás la siguiente pantalla después de que se complete la instalación.

Puede ver el siguiente código en el archivo package.json.

Reemplace el código anterior con el siguiente y guárdelo .