Uso de Daml para crear experiencias de cliente basadas en Blockchain NFT

Los tokens no fungibles (NFT) de blockchain han recorrido un largo camino desde sus inicios como prueba de propiedad de activos digitales en blockchain. A medida que se acuñan más y más activos digitales creativos como NFT en la cadena de bloques mediante contratos inteligentes, hemos entrado en la siguiente fase de evolución.





Ahora, la pregunta que se hacen muchas marcas es: ¿Cómo podemos usar las NFT de blockchain para brindar experiencias diferenciadas a los clientes que poseen nuestras NFT?





En esta publicación, intentaremos definir una plataforma de cadena de bloques NFT y analizaremos cómo ofrecer experiencias basadas en NFT de cadena de bloques. Para ilustrar esto, veremos Daml, un lenguaje de contratos inteligentes de código abierto que tiene fuertes garantías de privacidad y permite la interoperabilidad entre varios tipos de infraestructuras a través del libro mayor distribuido habilitado para privacidad de Canton .

Opciones para crear experiencias NFT de blockchain

La creación de experiencias basadas en NFT se puede lograr de dos maneras:

Al crear un NFT en una plataforma de cadena de bloques para que las personas puedan poseerlo, y luego al crear un ecosistema de software tradicional en torno al NFT que verifica la propiedad y proporciona varias experiencias y privilegios de NFT; o,





Al hacer que las NFT sean más inteligentes, podemos incorporar una lógica comercial extensible directamente en la NFT.

Usando Daml, demostraremos cómo crear experiencias basadas en NFT usando la segunda opción presentada anteriormente. El beneficio clave de la opción dos aquí es que todo el proceso se vuelve mucho más transparente y responsable, ya que todas las acciones se pueden rastrear en la cadena de bloques como contratos inteligentes. Todavía podemos usar el formato tradicional con una URL a una imagen digital junto con los derechos de transferencia. Daml también permite que la misma cadena de bloques NFT resida en una cadena de bloques empresarial autorizada, lo que permite a las marcas una gran flexibilidad en la forma en que usan la NFT para brindar nuevas experiencias con esta tecnología.





Si usted o su equipo de desarrolladores aún no han instalado Daml, pueden instalarlo aquí . Una vez instalado, simplemente navegue hasta donde le gustaría crear el proyecto y cree un nuevo proyecto de contrato inteligente Daml usando el asistente Daml.

Creando nuestra experiencia basada en blockchain NFT

Para nuestros propósitos, usaremos el ejemplo de una banda de rock que emite un NFT que también sirve como boleto para su concierto. Luego agregaremos programación adicional (o derechos y obligaciones) a la cadena de bloques NFT para que se puedan crear nuevas experiencias utilizando la NFT de manera transparente, directamente en la cadena de bloques.





En el nuevo proyecto que hemos creado, eliminamos todo de main.daml excepto la línea que declara el módulo principal y simplemente escribimos lo siguiente:





template RockBandNFT with uniqueNFTId: Text imageUrl: Text band : Party fan : Party -- benefits : Benefits issuedDate: Date where signatory band, fan





Esto significa un contrato NFT básico. El tipo de datos Party es lo que define una fiesta única en la cadena de bloques. La palabra clave del firmante indica que este token no se puede crear sin el consentimiento tanto de la banda de rock como del fanático. Esta es una ventaja única de la garantía de derechos y obligaciones de Daml porque asegura que no se puede crear un token sin que cada uno de los firmantes apruebe explícitamente la transacción. Estos controles y equilibrios están integrados en la plataforma, por lo que los desarrolladores no tienen que codificar ninguna lógica comercial adicional. Dado que este contrato inteligente tiene dos signatarios, debe crearse solo después de la aprobación de ambas partes. Vea este video sobre cómo usar esta poderosa característica de Daml.





Ahora que tenemos el NFT de la cadena de bloques central o el contrato inteligente en la cadena de bloques , podemos comenzar a agregarle algunos derechos y obligaciones. En nuestro caso, ofreceremos a los fans una camiseta firmada individualmente (también un NFT) si asisten al próximo concierto.





Ahora, hagamos que la banda cree un nuevo concierto utilizando los derechos que hemos codificado para ellos en la cadena de bloques NFT. Para eso, Daml nos permite crear una elección (un derecho) sobre el contrato inteligente NFT. Así es como se ve:

controller band can CreateConcert: ContractId Concert with concertDate: Date concertName: Text do create Concert with ..





Tenga en cuenta que solo la banda puede crear un concierto, impuesto aquí por la palabra clave del controlador. Entonces, si cualquier otra parte que no sea la banda intenta crear un contrato, la ejecución fallará. Este es otro ejemplo del modelo de derechos y obligaciones de Daml disponible de forma inmediata para los desarrolladores.

El nuevo concierto se parece a lo siguiente (como puede ver, también le otorga al cliente el derecho a comprar un boleto):





template Concert with concertDate: Date concertName: Text fan: Party band: Party where signatory band controller fan can BuyConcertPass: ContractId ConcertPass with purchaseDate: Date amount: Decimal do create ConcertPass with ..





Como antes, en nuestro ejemplo, solo el cliente puede comprar un boleto, nuevamente impuesto por la palabra clave del controlador en Daml. Y cuando lo hacen, reciben un pase de concierto. Dado que el pase de concierto también es un contrato inteligente, una vez que los clientes tienen un pase de concierto, la banda, también un controlador en ese contrato inteligente, ahora puede emitirles un NFT de cadena de bloques para una camiseta. El NFT para la camiseta es, por supuesto, también un contrato inteligente que permite la extensibilidad futura.





template ConcertPass with concertDate: Date concertName: Text purchaseDate: Date amount: Decimal fan: Party band: Party where signatory fan observer band controller band can IssueTShirtNFT: ContractId ConcertTShirtNFT with digitalURL: Text do create ConcertTShirtNFT with .. template ConcertTShirtNFT with concertDate: Date concertName: Text digitalURL: Text fan: Party band: Party where signatory band, fan

La camiseta NFT toma la URL de la imagen digital.





Entonces, ahora tenemos dos NFT en la cadena de bloques: uno para representar el boleto y otro para representar la camiseta. Lo que podemos hacer para construir sobre las experiencias de NFT está limitado solo por nuestra imaginación. Por ejemplo, esta camiseta NFT se puede canjear o regalar más.





¿Por qué Daml para experiencias blockchain NFT?





Al momento de escribir este blog, han surgido cadenas de bloques de capa uno como Solana, Avalanche y Cardon, además de Ethereum, lo que indica una maduración de este espacio. Entonces, cuando creamos NFT de blockchain, debemos tener en cuenta la portabilidad de nuestros contratos inteligentes; no debería tener que abordar iniciativas técnicas complejas adicionales además de ejecutar un programa de experiencia del cliente NFT de cadena de bloques. En segundo lugar, el futuro del espacio DeFi y blockchain depende de la interoperabilidad. Daml permite que los contratos inteligentes NFT de blockchain interoperen entre sí cuando se implementan en múltiples blockchains. Esta es una gran ventaja. Finalmente, Daml también se ejecuta en bases de datos, por lo que podría crear una NFT intraempresarial sin tener que trabajar con una capa de cadena de bloques, todo mientras mantiene sus contratos inteligentes interoperables con una red de cadena de bloques externa.





Finalmente, como puede ver en el código anterior, Daml se enfoca completamente en la lógica comercial. Toda la plomería subyacente y las idiosincrasias de la plataforma de contabilidad subyacente se abstraen y se ocultan a los desarrolladores, lo que hace que la implementación y la validación comercial sean extremadamente rápidas.

El poder de las NFT de blockchain está comenzando a emerger como una herramienta clave para las experiencias de los clientes. A medida que la propiedad da paso a la necesidad de brindar experiencias, será importante hacer que la plomería técnica sea transparente tanto para los usuarios como para los desarrolladores de la empresa. La interoperabilidad y la flexibilidad de implementar NFT en múltiples cadenas de bloques están emergiendo como un factor crítico de éxito. Eche un vistazo a este artículo sobre tokenización y este sobre tokenización de activos que exploran cómo los NFT de blockchain conectarán el mundo.





Daml proporciona una excelente base a partir de la cual las marcas pueden desarrollar lo que necesitan hacer para aumentar su eminencia: crear las experiencias de cliente inmersivas basadas en NFT del futuro.





¿Quieres convertirte en desarrollador de Daml? Visite nuestro centro de aprendizaje interactivo: Aprenda Daml en línea .