440 lecturas

Una violación en la infraestructura digital de Uzbekistán expone los riesgos de la rápida expansión del gobierno electrónico

by
byThreatScribe@threatscribe

Cybersecurity Consultant | Independent threat intelligence researcher.

2026/02/17
featured image - Una violación en la infraestructura digital de Uzbekistán expone los riesgos de la rápida expansión del gobierno electrónico
ThreatScribe

About Author

ThreatScribe HackerNoon profile picture
ThreatScribe@threatscribe

Cybersecurity Consultant | Independent threat intelligence researcher.

Read my storiesAprender Mas

COMENTARIOS

avatar

ETIQUETAS

cybersecurity#infosec#uzbekistan-cyberattack#uzbekistan-data-breach-2026#e-gov-oauth-breach#bloody-wolf-apt#government-data-leak#uzbekistan-cybercrime-stats#hackernoon-top-story

ESTE ARTÍCULO FUE PRESENTADO EN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories