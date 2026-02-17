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Ein Bruch in der digitalen Infrastruktur Usbekistans verdeutlicht die Risiken einer schnellen Expansion der E-Government

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2026/02/17
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