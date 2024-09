Tornado Cash está a un paso de la censura total (y de una solución)

Cuando Roman Semenov, Alexey Pertsev y Roman Storm decidieron lanzar un mezclador de criptomonedas en Ethereum en 2019, probablemente no pensaron que tendrían problemas legales con ello. Después de todo, un mezclador de criptomonedas (Tornado Cash, en este caso) es solo otro software, y escribir código no está establecido como ilegal. Lo que otros hagan con ese código, bueno, esa es una historia muy diferente. Y ahí radica la controversia.





Solo como recordatorio, lo que hace un mezclador o mezclador de criptomonedas es ocultar el rastro público de las transacciones al mezclar las monedas involucradas con otras, lo que dificulta rastrear el origen o el destino de los fondos. En el caso específico de Dinero en efectivo del tornado (TC), esas transacciones deben realizarse en ether (ETH) o cualquier token ERC-20 en Ethereum. Los usuarios depositan sus fondos, esperan un tiempo para que se mezclen y luego retiran utilizando una nueva dirección y un 'ticket' o 'nota' recibido al principio.





El sistema logra la privacidad al cortar la conexión en cadena entre las direcciones de depósito y retiro. Utilizando un contrato inteligente y pruebas de conocimiento cero (basadas en matemáticas bastante avanzadas), permite retiros a direcciones diferentes a las utilizadas para depósitos. Además, se pueden utilizar retransmisores para retirar a direcciones sin saldo previo de ETH, lo que garantiza un mayor anonimato.





Tornado Cash es una herramienta de privacidad que puede ser utilizada por cualquier persona, en cualquier lugar. Tal vez para protegerse de la vigilancia, para mantener en secreto una transacción comercial o para financiar de forma segura un proyecto o grupo en un territorio hostil. Por supuesto, como la herramienta que es, también puede ser utilizada por partes malintencionadas para blanquear dinero, evadir impuestos o financiar operaciones ilícitas. Para ser justos, los billetes de dólares estadounidenses también podrían usarse para eso, y nadie culpa a la Reserva Federal por imprimirlos. Lo cual no es el caso de los desarrolladores de Tornado Cash.





La saga legal

Las cosas empezaron a ponerse sombrías para esta mezcladora y sus fundadores el 8 de agosto de 2022, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) en la lista negra Tornado Cash, al que acusan de blanquear miles de millones de dólares en monedas virtuales, lo que ha provocado la eliminación de dominios y la suspensión de cuentas de desarrolladores. Estar en la lista negra de la OFAC es una mala noticia, ya que suele implicar la congelación de activos, la prohibición de transacciones y sanciones para las partes que se atreven a tener relaciones con la empresa sancionada, incluso fuera de Estados Unidos.





Apenas dos días después, Alexey Pertsev fue detenido en Ámsterdam por su presunta implicación en el blanqueo de dinero a través de Tornado Cash. Se le ha señalado especialmente como una especie de cómplice del Grupo Lazarus, el grupo de piratas informáticos norcoreano considerado responsable del robo de 625 millones de dólares a la red Ronin en 2022. Estos piratas informáticos blanquearon los fondos robados a través de Tornado Cash.





Un año después, en agosto de 2023, Storm y Semenov también fueron acusados de lo mismo en Estados Unidos, y el primero fue arrestado en Washington. Fue liberado Solo un día después, pagó una fianza de dos millones de dólares y está a la espera de un juicio. En los Países Bajos, Pertsev no tuvo esa suerte y permaneció en prisión durante más de nueve meses antes de que le permitieran salir bajo arresto domiciliario hasta su juicio en abril de 2024. Su juicio concluyó en mayo de 2024 con una sentencia de 64 meses de prisión, que está pendiente de juicio. Actualmente atractivo El equipo legal de Pertsev está trabajando activamente en la apelación, pero podrían pasar varios meses antes de que se programe una nueva audiencia.





Es probable que sea la primera vez que un software de código abierto está en la lista negra de la OFAC, lo que sienta un precedente muy malo. Varias empresas de cifrado y privacidad grupos de defensa y organizaciones, incluido Coin Center, DeFi Education Fund y el Fundación Frontera Electrónica se han pronunciado a favor de los desarrolladores de Tornado Cash, y algunos de ellos están ayudando en la batalla legal.





La saga de la censura

Para los usuarios promedio de criptomonedas y los entusiastas de la privacidad, en la práctica, todo esto significa que Tornado Cash se volvió ilegal para todos los ciudadanos, residentes y empresas de los EE. UU., incluidas las entidades extranjeras que de alguna manera participan en su mercado. En caso de que no lo supiera, eso incluye a un buen número de personas de la industria de las criptomonedas. Por lo tanto, la censura generalizada contra las transacciones de Tornado Cash se extendió rápidamente, algo que simplemente no debería suceder en el mundo descentralizado.





Numerosas empresas de criptomonedas, desde exchanges hasta emisores de monedas estables, comenzaron a prohibir o congelar por completo cualquier moneda que viniera de este mezclador. Por ejemplo, Circle, con sede en Boston, emisor de USD Coin (USD), se congeló Más de 75.000 dólares de fondos vinculados a direcciones de Tornado Cash. Tether Limited, el emisor de la stablecoin más popular hasta ahora, USDT, inicialmente se negó a hacer lo mismo, pero eventualmente Congeló más de 161 billeteras sancionadas por la OFAC, incluidas algunas relacionadas con TC.





Incluso las plataformas descentralizadas siguieron el ejemplo, dado que, más allá de los registros, están dirigidas por empresas que controlan sus sitios web e interfaces front-end. Entre ellas se encuentran dYdX, Aave, Uniswap, Balancer, Oasis, Ren y más. Algunas carteras Al igual que MetaMask, no permiten transacciones de Tornado Cash en la configuración predeterminada. El antiguo sitio web de Tornado Cash ya no está disponible y las cuentas de sus fundadores en GitHub se suspendieron por un tiempo. En resumen: todos los servicios centralizados (dominios, interfaces, cuentas, etc.) relacionados con esta plataforma se han eliminado. ¿Significa esto que Tornado Cash fue efectivamente prohibido y ya no está disponible? No.





Evitar la censura aún es posible





Al ser un software de código abierto y descentralizado, Tornado Cash sigue siendo muy útil para cualquiera que lo desee. Puede que no sea tan fácil como antes, pero sigue estando ahí, con un sitio mantenido por su propia comunidad. Su contrato inteligente está disponible en Ethereum y los usuarios pueden acceder a la plataforma a través de la red descentralizada InterPlanetary File System (IPFS). El enlace está disponible en la cuenta oficial de Twitter (X) de Tornado Cash ( @TornadoCash ).





En cuanto a las billeteras que manejan las transacciones de Tornado Cash, el verdadero problema son los puntos finales de RPC (Remote Procedure Call). A menudo son proveedores de servicios centralizados de infraestructura de nodos para billeteras, por lo que generalmente es suficiente cambiar de proveedor a uno más dócil con este y otros mezcladores. El equipo detrás del sitio web de IPFS recomendó una lista de ellos y proporcionó instrucciones para los usuarios de MetaMask.









Una parte de la censura se realiza en el nivel de interfaz. Es decir, solo la parte que los usuarios ven primero (botones, formularios, texto, imágenes, etc.) y no todo el sistema. Un estudio Un estudio realizado por investigadores del Imperial College de Londres ha demostrado que, en realidad, este tipo de censura es bastante ineficaz.





“Los usuarios de DeFi pueden interactuar con los contratos inteligentes de la plataforma a través de una CLI [Interfaz de línea de comandos] o bifurcando el proyecto de la plataforma para crear su propia interfaz de usuario (...) Otro método es adoptar una dirección no contaminada para interactuar con las plataformas DeFi censuradas. Para ello, los usuarios deben transferir sus activos desde sus direcciones contaminadas a las no contaminadas. Por ejemplo, observamos que un usuario de TC transfiere el ETH retirado a una dirección no contaminada a través de una dirección intermediaria, para intercambiar ETH por renBTC en Uniswap, es decir, TC 49,8 ETH → addr0 25,3 ETH → addr1 16,5 ETH → addr2 11,97 ETH → Uniswap 0,94 renBTC → addr2. De esta manera, la dirección no contaminada addr2 no está bloqueada por Uniswap”.





¿Te parece un poco complicada esta forma de eludir la censura? Pues sí. Podría ser más fácil si toda la red Ethereum no estuviera tan llena de intermediarios.





Censura más profunda





Pero la censura front-end no es el único desafío. En la capa de consenso En una cadena de bloques, los “validadores” y los mineros desempeñan un papel crucial a la hora de aprobar o desaprobar operaciones, y tienen la capacidad técnica de excluir determinadas transacciones, censurándolas de manera efectiva. Por lo tanto, si una transacción se origina en una dirección autorizada (como una dirección de Tornado Cash) o está destinada a ella, los “validadores” y los mineros pueden optar por excluirla para cumplir con las sanciones y evitar repercusiones legales.





Por ejemplo, el sistema de Ethereum para creando bloques Y para habilitar transacciones se utilizan tres capas: constructores, retransmisores y proponentes. Los constructores son responsables de ensamblar transacciones en bloques, los retransmisores ayudan a pasar esos bloques a los proponentes y los proponentes son los "validadores" que los agregan a la cadena.





La censura puede ocurrir en cualquiera de estas capas. Por ejemplo, los desarrolladores pueden negarse a incluir ciertas transacciones "malas" (como las que involucran a Tornado Cash) en sus bloques. Incluso si un desarrollador incluye una transacción autorizada, los retransmisores pueden impedir que el bloque se envíe a los proponentes. Finalmente, si el bloque llega de alguna manera a los proponentes, estos podrían negarse a proponerlo a la cadena de bloques.





Ahora bien, incluso si el 90% de los constructores se niegan a incluir transacciones de Tornado Cash en sus bloques, pero están dispuestos a construir sobre bloques que contienen esas transacciones (del 10% restante), las transacciones de Tornado Cash pueden seguir adelante. Sin embargo, si los productores de bloques no solo se niegan a incluir esas transacciones, sino que también rechazan construir sobre cualquier bloque que las contenga, las transacciones de Tornado Cash serían totalmente censuradas.





Esto significa que no se agregarían nuevos bloques con esas transacciones a la cadena de bloques, lo que las bloquearía por completo. Actualmente, hay Aproximadamente el 50% de los bloques que cumplen con la OFAC después de la fusión en Ethereum, lo que significa que hay una mitad de toda la red que no quiere lidiar con las transacciones de Tornado Cash. Por ahora, solo bloquean dichas transacciones desde sus propios bloques, pero aún pueden construir sobre bloques que las incluyan. Sin embargo, si los gobiernos los presionan para hacerlo o por precaución, podrían adoptar una censura más estricta y comenzar a negarse a construir sobre dichos bloques también. Ese es el paso necesario para que Tornado Cash esté completamente censurado.





Más allá de Ethereum





¿Por qué es posible este nivel de censura en una red descentralizada? Uno podría preguntarse. La respuesta corta es que, en Ethereum y ecosistemas similares, la generación de transacciones no es lo mismo que su aprobación. Hay varios pasos (y partes) en el medio, lo que no es exactamente ideal para una red descentralizada.







Todos esos intermediarios (constructores, retransmisores, proponentes) suelen estar formados por empresas que podrían verse obligadas a cumplir o decidir cumplir con las sanciones de la OFAC por su propia conveniencia, y así prohibir Tornado Cash y otras transacciones. Para empeorar potencialmente la centralización aún más, la SEC de EE. UU. aprobó __ ocho solicitudes de ETF de Ether al contado en mayo de 2024, lo que significa más ETH en manos de partes estrictamente reguladas, más ETH en staking en la jurisdicción de EE. UU. y una mayor probabilidad de censura para las transacciones de Tornado Cash.





La verdad sea dicha, Ethereum no es la más resistente a la censura o red descentralizada en la actualidad. Ninguna cadena de bloques lo es, ya que tienden a tener siempre intermediarios entre la generación de transacciones y la aprobación de transacciones. Por otro lado, un libro de contabilidad de grafo acíclico dirigido (DAG) como Obyte , donde las transacciones no necesitan ser aprobadas por nadie y en su lugar son agregadas al DAG por los propios usuarios, ofrece un mayor nivel de descentralización y libertad.





En Obyte no hay mineros, "validadores" ni otros servicios centralizados entre los usuarios y sus transacciones. Cada vez que un usuario realiza una transacción que hace referencia a transacciones anteriores, se convierte en parte del DAG, inmutable y sin posibilidad de modificación. El DAG proporciona parcialmente cierto orden para las transacciones y el trabajo se completa mediante Proveedores de pedidos (OP). Son entidades u organizaciones importantes que publican sus propias "transacciones guía" para ayudar a ordenar el resto, pero (¡lo más importante!) carecen de la capacidad de alterar el historial de DAG o rechazar transacciones, como sucede en Ethereum y otras redes de cadenas de bloques.





Los servicios centrados en la privacidad como Tornado Cash podrían funcionar de manera más fluida en una red de este tipo sin intermediarios. De esta manera, Obyte presenta una alternativa convincente a las redes blockchain como Ethereum, y se erige como un faro para los sistemas descentralizados al tiempo que proporciona una plataforma donde los usuarios pueden realizar transacciones con confianza y autonomía.





Imagen vectorial destacada de Tornado Cash