Los 10 principios principales del buen diseño web

¿Alguna vez te has quedado en un sitio web y has pensado "esto se ve terrible"? Tal vez fue la fuente Comis Sans, las fotos genéricas de "stock" o el hecho de que el sitio web parecía diseñado a principios de la década de 2000. Cualquiera que sea la razón, es probable que no regrese a ese sitio web.





Por el contrario, ¿ha visitado un sitio web y se ha dicho a sí mismo: "¡Guau, esto se ve increíble!"? Tal vez fue el diseño elegante, las hermosas fotos o la experiencia general del usuario. Es probable que regrese a ese sitio web. Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen un buen diseño web?





¿Por qué tener un Buen Diseño Web?

Un sitio web bien diseñado puede generar muchas ventajas para una empresa, incluido un mejor rendimiento del motor de búsqueda y una mayor participación del usuario. El diseño de un sitio web es fundamental por varias razones.

Puede afectar la primera impresión de un usuario de un sitio web. Un sitio web mal diseñado puede creer que la empresa que lo respalda no es profesional ni confiable.

Un buen diseño puede hacer que un sitio web sea más fácil de usar y navegar, alentando a los usuarios a permanecer en el sitio y estudiar su contenido.

Un sitio web bien diseñado puede convertir efectivamente a los visitantes en clientes o clientes potenciales. mantener estos beneficios de un buen diseño web en cuenta si planea crear o rediseñar un sitio web. Invertir en un sitio web profesional y fácil de usar puede dar sus frutos a largo plazo al ayudarlo a atraer y retener a más clientes.





Aparte de la apariencia estéticamente agradable, un sitio web bien diseñado es más que una cara adorable; tiene una facilidad de uso y una transparencia significativas y atenderá constantemente las necesidades del usuario. Después de todo, los usuarios especificarán la importancia del diseño de un sitio web.

Ahora, llegando al concepto central: ¿Cuáles son los 10 principios principales de los buenos diseños web?





Sencillez

Un diseño simple ayudará a los visitantes a concentrarse en los aspectos esenciales de su página y les facilitará la navegación por su sitio web. Un diseño simple ayudará a los visitantes a concentrarse en los elementos cruciales de su página y les facilitará la navegación por su sitio web. También puede ayudarte a ahorrar dinero. Construir y mantener su sitio web puede ser más costoso cuando tiene una estructura compleja.





Objetivo

Para tener un buen y eficaz diseño web, es necesario aclarar el propósito de cada página de su sitio web. Un buen diseño web se trata de satisfacer las necesidades del usuario. Tener un propósito claro para su sitio web puede ayudar a los usuarios a comprender rápidamente y sin esfuerzo cada vez que visitan su sitio web de qué se trata su sitio web y qué está ofreciendo, y las acciones que pueden realizar desde su sitio web.





Sin un propósito claro para su sitio web, los visitantes pueden terminar sintiéndose frustrados y regresando de su sitio web.





Innovador

Innovador en términos de un buen diseño web: un diseño web impresionante contiene talento natural y creatividad. Los expertos en la industria del diseño saben cómo ser creativos al crear un sitio web. Un diseño limpio y sencillo cubierto por espacios en blanco o negativos hace que un sitio web sea más atractivo y práctico.





Imágenes

Las imágenes o imágenes son una parte fundamental del diseño de cualquier sitio web. Puede ayudar a dividir el texto, agregar interés visual y hacer que un sitio sea más atractivo visualmente. Sin embargo, se deben seguir algunos principios al usar imágenes en el sitio web.





Las imágenes deben ser relevantes para el contenido del sitio. Deben contribuir al mensaje general.

Las imágenes deben ser de buena calidad. Las imágenes de baja resolución pueden hacer que un sitio se vea poco profesional y disuadir a los visitantes de regresar.

Finalmente, las imágenes deben tener el tamaño adecuado y colocarse en la página. El uso de imágenes demasiado grandes o pequeñas puede alterar el diseño de la página y dificultar la navegación.





Con la ayuda de estos principios, se asegurará de que las imágenes que utilice en su sitio web sean una ventaja para su diseño y no resten valor al mensaje general que intenta comunicar.





Diseños basados en cuadrículas

Los diseños basados en cuadrículas constituyen una parte importante de un buen diseño web. Se basan en un sistema de líneas horizontales y verticales que ayudan a crear una estructura y jerarquía en una página. Este sistema de líneas también se conoce como cuadrícula. Un buen diseño web generalmente se basa en un diseño basado en cuadrículas para crear un diseño bien estructurado, equilibrado y simétrico.





Las cuadrículas ayudan a dar un sentido de orden a un plan y pueden hacer que una página sea más legible y navegable. Se pueden usar varios tipos de cuadrículas en el diseño web, pero la más común es la cuadrícula de 12 columnas. Esta cuadrícula se compone de 12 columnas verticales, cada una de las cuales tiene 30 píxeles de ancho. La cuadrícula de 12 columnas es un excelente punto de partida para crear un buen diseño web, ya que proporciona una buena base para el edificio.





Contenido estructurado

Cuando se trata de un buen diseño web, ciertos principios siempre se mantienen. Uno de los más importantes es ese contenido estructurado. Un buen diseño web depende de un contenido bien organizado. Este contenido debe ser fácil de encontrar y navegar para los usuarios. Si desea un sitio web exitoso, debe asegurarse de que su contenido esté a la altura. Un buen diseño web también incluye el uso de espacios en blanco para dividir su contenido.





Uso de colores

Los principios de un buen diseño web son esenciales para comprender si desea que su sitio web tenga éxito. Una de las características más destacables de un buen diseño web es el uso del color. Los colores pueden desempeñar un papel importante para que su sitio web se vea bien o mal.





El uso de colores demasiado brillantes o demasiado oscuros puede hacer que su sitio web se vea poco profesional. La mejor manera de elegir colores para su sitio web es usar una rueda de colores. Esto te ayudará a ver qué colores combinan bien y cuáles no.





Interfaz de usuario autoinstructiva

Un buen diseño web no se trata solo de imágenes bonitas. Esos son importantes, pero si quiere que la gente se quede, debe centrarse en la funcionalidad y la facilidad de uso. Ahí es donde entra en juego la interfaz de usuario (UI). La interfaz de usuario se trata de cómo se ve y se siente su sitio web o aplicación.





Es la experiencia general que alguien tiene al interactuar con su producto digital. Y es fundamental hacerlo bien. ¿Por qué? Debido a que una interfaz de usuario bien diseñada puede marcar la diferencia entre un sitio web o una aplicación que es fácil de usar y uno que tiene problemas. Y cuando algo es fácil de usar, es más probable que la gente se quede, lo cual es una excelente noticia para su negocio. Entonces, ¿qué hace que una buena interfaz de usuario?





Mantenlo simple.

Que sea fácil de escanear.

Usa el contraste para destacar.

Usa el espacio negativo a tu favor.

Piensa en la tipografía.

Presta atención a la iconografía.





Diseño de patrón F

El diseño del patrón F se basa en cómo la gente lee en línea. En el pasado, esto se lograba siguiendo el llamado enfoque de "lectura F", que implicaba organizar el texto para permitir a los usuarios escanearlo rápida y fácilmente en un patrón en forma de F. Sin embargo, los tiempos han cambiado y los hábitos de las personas han cambiado con ellos. En estos días, se usa un patrón más en forma de zigzag. Sin embargo, mantener el texto fácil de leer sigue siendo esencial. Después de todo, es más probable que los usuarios se queden en un sitio web si pueden entender el contenido.





Compatible con dispositivos móviles

La mayoría de las personas ahora usan sus teléfonos móviles como su forma principal de conectarse. Está perdiendo muchos clientes potenciales si su sitio web no está optimizado para dispositivos móviles. El diseño optimizado para dispositivos móviles es más que simplemente hacer que su sitio web quepa en una pantalla más pequeña. Se trata de crear una experiencia de usuario optimizada para dispositivos móviles. Entonces, ¿sabe cómo mantener su diseño web optimizado para dispositivos móviles?





Estos son algunos puntos para hacer que una página web o sitio web sea compatible con dispositivos móviles.





Utiliza un diseño responsivo.

Mantenga su contenido breve y nítido.

Use botones grandes y fáciles de tocar.

Asegúrate de que tu sitio web cargue rápidamente.

Simplifica tu navegación.

Utiliza imágenes de alta resolución.

Sea prudente con el uso de las ventanas emergentes.

Evita los destellos.

Usa páginas AMP para tus publicaciones.

Use una interfaz similar a una aplicación cuando sea apropiado.





Ultimas palabras

Es hora de terminar el contenido. Este blog ha discutido el aspecto del buen diseño web. Uno puede encontrar los 10 principios principales para hacer un buen diseño de sitio web. Estos principios incluyen crear una interfaz fácil de usar, tener un diseño claro y consistente, usar imágenes y colores, usar tipografía y crear un sitio accesible para todos los usuarios. Con estos principios, puede crear un sitio web que sea estéticamente agradable y funcional.