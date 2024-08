Los 11 mejores keyloggers potentes para Windows

Una clasificación de 11 programas keylogger con una amplia gama de características.

Hoy en día, solo aquellos que no usan computadoras nunca han oído hablar de los keyloggers. Inicialmente desarrollados como software para robar contraseñas y otros datos confidenciales, ahora los registradores de teclas se han convertido en herramientas integrales para el monitoreo de padres y empleados o soluciones para alguien que quiere saber cómo se usa su computadora en su ausencia. Sin embargo, los keyloggers siguen siendo un software medio ilegal.

Si instala uno en su computadora y advierte a todos los demás usuarios sobre el monitoreo, está bien. Sin embargo, instalar un keylogger en una computadora que no te pertenece y sin el permiso del propietario viola el derecho a la privacidad de la persona y puede dar lugar a sanciones legales.

Debido a su capacidad para recopilar datos confidenciales, los keyloggers son perseguidos por software antivirus y anti-keylogger. Los keyloggers más poderosos pueden presumir de algoritmos capaces de eludirlos, pero de hecho, estos algoritmos solo los convierten en el objetivo principal de los programas anti-spyware. Además, la mayoría de los antivirus pueden bloquear cualquier intento de instalar un keylogger de forma remota.

Los programas antivirus se actualizan casi a diario, y ningún algoritmo de derivación puede garantizar al 100 % que un día no encontrará su registrador de teclas bloqueado y eliminado y perderá datos valiosos para su desagradable sorpresa. Es por eso que agregar su keylogger a las excepciones y asegurarse de que su uso no infrinja la privacidad de nadie es crucial al emplear este tipo de software.

A continuación, presentamos nuestra descripción general de diez potentes registradores de teclas en el mercado actual.

Poderoso. Fácil de usar. Libre. Todo esto se trata de Spyrix Free Keylogger. Incluso si nunca ha tratado con un registrador de teclas, no tendrá ningún problema para instalar y usar el programa. El programa tiene una interfaz fácil de usar y un conveniente visor de registros incorporado donde puede verificar todos los registros en orden cronológico o por categoría: capturas de pantalla, pulsaciones de teclas, aplicaciones y actividad del usuario, tareas de impresora, actividad de unidades extraíbles, etc.

Más que eso, Spyrix Free Keylogger mostrará una lista completa de los programas instalados en la computadora monitoreada, lo que permite un mayor control sobre el uso de la computadora.

¿No tiene acceso diario a la computadora que desea monitorear? No hay problema, porque Spyrix Free Keylogger tiene una función de monitoreo remoto. Entrega todos los registros a una cuenta en línea segura donde puede verificar todos los registros tal como lo haría en la computadora de destino. Más que eso, allí puede encontrar análisis completos de la actividad, como el tiempo activo e inactivo, las aplicaciones más utilizadas y más.

Una cereza en la parte superior es la visualización en vivo de la pantalla de la computadora monitoreada, por lo que siempre puede saber qué está haciendo el usuario en este momento sin un solo vistazo a los registros. La cuenta de monitoreo en línea también permite configurar todos los ajustes o desinstalar el programa de forma remota.

Probablemente ya estés impresionado, pero espera. Spyrix Free Keylogger es gratuito a diferencia de otros programas con características similares en nuestra lista. como gratis Toda la vida. Esta ventaja innegable lleva a Spyrix Free Keylogger a lo más alto de nuestra clasificación de hoy.

Otra pieza de software potente pero fácil de usar es Actual Keylogger. Realiza un seguimiento de las pulsaciones de teclas, capturas de pantalla, páginas web visitadas, tareas de impresión, aplicaciones en ejecución y mucho más. El programa también puede evaluar el tiempo activo e inactivo y monitorear la actividad del usuario en las redes sociales y chats, lo que los gerentes pueden encontrar bastante útil.

No tenga miedo de perderse en un montón de información recopilada. Actual Keylogger presenta los registros en un orden cronológico conveniente y puede filtrarlos por tipo de actividad (pulsaciones de teclas, sitios web visitados, etc.) y hora del evento. Además de un visor de registros incorporado, Actual Keylogger tiene otras formas de entrega de registros, como por correo electrónico, FTP y otros, que son bastante útiles cuando no tiene acceso a la computadora monitoreada.

Otra característica que resulta bastante útil es el modo oculto. El programa se ejecuta en segundo plano y, por lo tanto, no es obvio para el usuario. Además, está protegido por contraseña, por lo que no debe preocuparse por el acceso no deseado a la información recopilada.

Clever Control es un sistema avanzado basado en la nube con características de vanguardia diseñadas para el monitoreo de los empleados.

El programa puede capturar y almacenar datos sobre la actividad del usuario y transmitir la cámara web o la pantalla de la computadora en vivo. Sabrás qué teclea el usuario, qué busca en Internet, qué copia o imprime, qué programas instala y ejecuta. El software rastrea casi todos los aspectos de la actividad de la computadora. Además, puede monitorear las acciones del usuario fuera de la computadora: Clever Control puede transmitir en vivo o hacer grabaciones de video y sonido desde la cámara web del usuario.

No necesita acceder a la computadora que supervisa ni instalar nada en su propio dispositivo para consultar los informes. Todos los datos están disponibles en el tablero en línea por categoría ("eventos de teclado", "capturas de pantalla", "actividad del usuario", etc.) o todos juntos en orden cronológico. Incluso puede filtrar los registros por día o por la hora del día, lo que hace que ver los datos sea lo más fácil y conveniente posible.

Por supuesto, Clever Control no se limita a los objetivos corporativos, también se puede usar fácilmente como registrador de pulsaciones de teclas para fines personales. Sin embargo, es bastante costoso y, por lo tanto, menos asequible. Pero si desea gastar unos cuantos dólares extra por una funcionalidad tan rica, no se sentirá decepcionado.

niñoinspector

Kidinspector se creó especialmente para la supervisión de los padres, pero, al igual que con Clever Control, su potencial va mucho más allá. El programa tiene todas las funciones básicas de un registrador de teclas, como registro de pulsaciones de teclas, captura de pantalla, seguimiento de aplicaciones en ejecución y actividad de Internet, monitoreo de impresoras y otras cosas.

Agregue algunas funciones de primer nivel, como transmisión de pantalla y cámara web, grabación de sonido y video, y obtendrá una excelente herramienta para el monitoreo total de una computadora.

Aunque la licencia básica ya está repleta de funciones geniales, hay algunas aún más geniales que puede obtener por un pago adicional. Kidinspector puede grabar llamadas realizadas en los mensajeros más populares, como WhatsApp, Facebook Messenger, Zoom, Discord y más. O puede configurar el programa para grabar la pantalla de la computadora todo el tiempo cuando el dispositivo está encendido.

Kidinspector informa todos los datos al panel en línea al que puede acceder dondequiera que esté. Y la mejor parte: el programa funciona en segundo plano de forma invisible para el usuario.

Registrador de teclas todo en uno

All In One Keylogger es, de hecho, uno de los keyloggers con más funciones del mercado actual. Funciona como un ninja invisible, recolectando pulsaciones de teclas, capturas de pantalla, sitios web visitados, mensajes enviados y recibidos en chats de redes sociales, tareas de impresión, cambio de directorios de archivos y carpetas y más. También puede bloquear aplicaciones y sitios web no deseados, lo que es una gran ventaja para los padres preocupados y los empleadores que luchan por la productividad.

Si la computadora que está monitoreando tiene una cámara web, All In One Keylogger puede usarla para grabar sonidos en la habitación o tomar imágenes, convirtiendo la computadora en un simple sistema de seguridad. El programa ofrece una variedad de formas convenientes de entrega de registros: por correo electrónico, FTP, LAN o copiando los datos recopilados a una unidad USB.

No hay necesidad de preocuparse por la privacidad, ya que el programa está protegido con contraseña y puede cifrar los registros recopilados. Una ventaja adicional para los administradores de sistemas es la instalación con un solo clic o preconfigurada, que es un gran ahorro de tiempo para las grandes empresas con personal extendido.

Registrador total

Otra herramienta de monitoreo integral en nuestra lista es Total Logger. El programa puede presumir de una impresionante gama de funciones: registro de pulsaciones de teclas, capturas de pantalla, operaciones de archivos y seguimiento de sitios web visitados, seguimiento de chats en redes sociales, grabación de sonido y video desde la cámara web del usuario. Puede crear un instalador preconfigurado e implementarlo en la computadora de destino en secreto.

Verificar el registro tampoco es un problema, ya que el programa envía el registro por correo electrónico, FTP, Dropbox o LAN. Por lo tanto, puede obtener una imagen completa de la actividad del usuario sin tocar su computadora con un solo dedo. Suena maravilloso, ¿no?

Registrador de teclas de NetBull

Una de las características únicas de NetBull Keylogger es su capacidad para recuperar nombres de usuario y contraseñas almacenadas en los navegadores más populares. Aparte de eso, el programa puede registrar en secreto todo lo que el usuario escribe: mensajes, correos electrónicos; grabar textos copiados en el portapapeles, rastrear programas y uso de la computadora.

NetBull pasa por alto los cortafuegos y los antivirus y se instala en silencio, después de lo cual es invisible en cualquier lugar de la computadora, incluida la Tarea

Manager y la lista de programas instalados. Si necesita detener el monitoreo, puede presionar una tecla de acceso rápido establecida y el programa se eliminará, tan simple como eso.

La aplicación tiene una interfaz clara e intuitiva y un práctico visor de registros incorporado, pero si no tiene acceso a la computadora monitoreada todos los días, puede optar por recibir registros por correo electrónico o FTP.

Registrador de teclas perfecto

Perfect Keylogger cumple con su nombre al ofrecer todas las funciones que se esperan de un software de este tipo. El programa tiene un modo invisible y es indetectable incluso en el Administrador de tareas. Además, puede cambiar el nombre de sus archivos ejecutables y entradas de registro para mayor sigilo.

Perfect Keylogger es fácil de instalar y usar, incluso puede crear un paquete preconfigurado e instalarlo de forma remota y silenciosa en la computadora que desea monitorear. El software registra todas las pulsaciones de teclas, incluidos los mensajes escritos y las contraseñas, y envía alertas si se escribe una determinada palabra o frase no deseada. Las instantáneas y capturas de pantalla de la cámara web son una gran ayuda visual para los registros de texto.



La entrega de registros de correo electrónico y FTP es útil si no tiene acceso constante a la computadora que está monitoreando. Perfect Keylogger puede incluso comprimir y proteger con contraseña el archivo de registro para una mayor privacidad.



Monitor de actividad de HomeGuard

Inicialmente diseñado para el monitoreo de los padres, HomeGuard Activity Monitor aún será útil para cualquier persona que quiera controlar el uso de su computadora en su ausencia. La aplicación puede registrar pulsaciones de teclas, tomar capturas de pantalla, monitorear sitios web visitados, tareas de impresora y conexiones USB como lo hacen la mayoría de los keyloggers modernos. Además, HomeGuard Activity Monitor tiene una función avanzada de filtrado de contenido que permite bloquear sitios web en función del contenido, no solo de los nombres.

Otras características útiles son la restricción de Internet, ciertas aplicaciones o el uso de la computadora y el bloqueo de ciertas conexiones a Internet. También puede bloquear la eliminación o el movimiento de archivos específicos. Estas restricciones se pueden aplicar solo a usuarios particulares de la computadora y solo en un momento determinado del día, lo que le permite tener aún más control sobre quién y cómo usa su computadora en su ausencia.

Registrador de teclas Elite para Windows

Quizás, la principal ventaja de Elite Keylogger es su invisibilidad. El programa puede ocultarse de las listas de procesos en ejecución, aplicaciones instaladas, el menú Inicio y en cualquier otro lugar.

Además, Elite Keylogger emplea varios algoritmos únicos para evitar la detección por parte del software antivirus y anti-keylogger. Sin embargo, la gama de funciones del programa es algo limitada en comparación con el software anterior de nuestra lista. Elite Keylogger ofrece un sólido paquete de funciones básicas: pulsaciones de teclas (incluidas contraseñas) y seguimiento del portapapeles, capturas de pantalla, registro de todos los sitios web visitados, ejecución de aplicaciones, correos electrónicos y monitoreo de chats de redes sociales.

Revelador Keylogger PRO

Si está cansado de todas las campanas y silbatos y quiere un keylogger básico simple, Revealer Keylogger PRO es su elección. El programa ofrece una función de registro de teclas bien desarrollada que puede interceptar pulsaciones de teclas en todas las aplicaciones, incluidas contraseñas y mensajes de chat. Además, Revealer Keylogger PRO toma capturas de pantalla cada vez que el usuario escribe algún texto o hace clic con el mouse.

Toda la información recopilada está disponible de forma remota, ya que el programa puede enviarla por correo electrónico, Dropbox o LAN. Puede establecer una frecuencia de entrega conveniente de una a varias veces al día.

Y por último, pero no menos importante: el programa tiene un modo invisible que le permite pasar desapercibido en el Explorador, el Administrador de tareas y el registro.

Los registradores de teclas de hoy en día han superado durante mucho tiempo su propósito inicial de registrar las pulsaciones de teclas. Un registrador de teclas moderno es una herramienta poderosa capaz de monitorear casi cualquier actividad en la computadora de destino, por lo que cumple una amplia gama de propósitos, desde el monitoreo de los padres hasta el control de su computadora. Sin embargo, debe usarse con precaución y solo en dispositivos para los que tenga la autorización adecuada.