Explicación de la tecnología Blockchain: introducción, significado y aplicaciones

El siglo XXI tiene que ver con la tecnología. Con la creciente necesidad de modernización en nuestra vida cotidiana, las personas están abiertas a aceptar nuevas tecnologías. Desde usar un control remoto para controlar dispositivos hasta usar notas de voz para dar órdenes; la tecnología moderna ha hecho espacio en nuestra vida cotidiana. Tecnologías como la realidad aumentada y el IoT que han ganado ritmo en la última década y ahora hay una nueva adición al paquete, es decir, la tecnología Blockchain.

Blockchain: la tecnología revolucionaria que impactó en diferentes industrias se introdujo milagrosamente en los mercados con su primera aplicación moderna, Bitcoin. Bitcoin no es más que una forma de moneda digital (criptomoneda) que se puede usar en lugar del dinero fiduciario para el comercio. Y la tecnología subyacente detrás del éxito de las criptomonedas se denomina Blockchain.

Existe una idea errónea común entre las personas de que Bitcoin y Blockchain son lo mismo, sin embargo, ese no es el caso. La creación de criptomonedas es una de las aplicaciones de la tecnología Blockchain y, además de Bitcoin, existen numerosas aplicaciones que se están desarrollando sobre la base de la tecnología blockchain.

¿Qué es una cadena de bloques?

¿Qué es la cadena de bloques?

En los términos más simples, Blockchain se puede describir como una estructura de datos que contiene registros de transacciones y al mismo tiempo garantiza la seguridad, la transparencia y la descentralización. También puede pensar en ello como una cadena o registros almacenados en forma de bloques que no están controlados por una sola autoridad. Una cadena de bloques es un libro mayor distribuido que está completamente abierto a todos y cada uno de los usuarios de la red. Una vez que una información se almacena en una cadena de bloques, es extremadamente difícil cambiarla o alterarla.

Cada transacción en una cadena de bloques está asegurada con una firma digital que prueba su autenticidad. Debido al uso de cifrado y firmas digitales, los datos almacenados en la cadena de bloques son a prueba de manipulaciones y no se pueden cambiar.

La tecnología Blockchain permite que todos los participantes de la red lleguen a un acuerdo, comúnmente conocido como consenso. Todos los datos almacenados en una cadena de bloques se registran digitalmente y tienen un historial común que está disponible para todos los participantes de la red. De esta manera, se eliminan las posibilidades de cualquier actividad fraudulenta o duplicación de transacciones sin necesidad de un tercero.

Para comprender mejor la cadena de bloques, considere un ejemplo en el que está buscando una opción para enviar dinero a su amigo que vive en un lugar diferente. Una opción general que normalmente puede usar puede ser un banco o mediante una aplicación de transferencia de pago como PayPal o Paytm. Esta opción involucra a terceros para procesar la transacción, por lo que se deduce una cantidad adicional de su dinero como tarifa de transferencia. Además, en casos como estos, no puede garantizar la seguridad de su dinero, ya que es muy posible que un pirata informático pueda interrumpir la red y robar su dinero. En ambos casos, es el cliente el que sufre. Aquí es donde entra Blockchain.

En lugar de usar un banco para transferir dinero, si usamos una cadena de bloques en esos casos, el proceso se vuelve mucho más fácil y seguro. No hay una tarifa adicional involucrada ya que usted procesa directamente los fondos, eliminando así la necesidad de un tercero. Además, la base de datos de la cadena de bloques está descentralizada y no se limita a una sola ubicación, lo que significa que toda la información y los registros guardados en la cadena de bloques son públicos y descentralizados. Dado que la información no se almacena en un solo lugar, no hay posibilidad de que ningún hacker la corrompa.

¿Cómo funciona una cadena de bloques?

¿Cómo funciona Blockchain?

Una cadena de bloques es una cadena de bloques que contienen datos o información. A pesar de haber sido descubierto antes, la primera aplicación exitosa y popular de la tecnología Blockchain surgió en el año 2009 por Satoshi Nakamoto. Creó la primera criptomoneda digital llamada Bitcoin mediante el uso de la tecnología Blockchain. Comprendamos cómo funciona realmente una cadena de bloques.

Cada bloque en una red de cadena de bloques almacena cierta información junto con el hash de su bloque anterior. Un hash es un código matemático único que pertenece a un bloque específico. Si se modifica la información dentro del bloque, el hash del bloque también estará sujeto a modificación. La conexión de bloques a través de claves hash únicas es lo que hace que la cadena de bloques sea segura.

Si bien las transacciones se realizan en una cadena de bloques, existen nodos en la red que validan estas transacciones. En la cadena de bloques de Bitcoin, estos nodos se denominan mineros y utilizan el concepto de prueba de trabajo para procesar y validar transacciones en la red. Para que una transacción sea válida, cada bloque debe hacer referencia al hash de su bloque anterior. La transacción se llevará a cabo solo y solo si el hash es correcto. Si un pirata informático intenta atacar la red y cambiar la información de cualquier bloque específico, el hash adjunto al bloque también se modificará.

La infracción se detectará ya que el hash modificado no coincidirá con el original. Esto asegura que la cadena de bloques sea inalterable, ya que cualquier cambio que se realice en la cadena de bloques se reflejará en toda la red y se detectará fácilmente.

En pocas palabras, así es como blockchain permite que se realicen transacciones:

Una red de cadena de bloques utiliza claves públicas y privadas para formar una firma digital que garantice la seguridad y el consentimiento. Una vez asegurada la autenticación a través de estas claves, surge la necesidad de autorización. Blockchain permite a los participantes de la red realizar una verificación matemática y llegar a un consenso para acordar cualquier valor en particular. Al realizar una transferencia, el remitente utiliza su clave privada y anuncia la información de la transacción a través de la red. Se crea un bloque que contiene información como la firma digital, la marca de tiempo y la clave pública del receptor. Este bloque de información se difunde a través de la red y se inicia el proceso de validación. Los mineros de toda la red comienzan a resolver el rompecabezas matemático relacionado con la transacción para poder procesarla. Resolver este rompecabezas requiere que los mineros inviertan su poder de cómputo. Al resolver primero el rompecabezas, el minero recibe recompensas en forma de bitcoins. Este tipo de problemas se conoce como problemas matemáticos de prueba de trabajo. Una vez que la mayoría de los nodos de la red llegan a un consenso y acuerdan una solución común, el bloque recibe una marca de tiempo y se agrega a la cadena de bloques existente. Este bloque puede contener cualquier cosa, desde dinero hasta datos y mensajes. Después de agregar el nuevo bloque a la cadena, las copias existentes de blockchain se actualizan para todos los nodos de la red.

Características de la cadena de bloques

Características de Blockchain

Las siguientes características hacen que la tecnología revolucionaria de blockchain se destaque:

descentralizado

Las cadenas de bloques son de naturaleza descentralizada, lo que significa que ninguna persona o grupo tiene la autoridad de la red general. Si bien todos en la red tienen la copia del libro mayor distribuido, nadie puede modificarlo por su cuenta. Esta característica única de blockchain permite la transparencia y la seguridad al tiempo que otorga poder a los usuarios.

Red de igual a igual

Con el uso de Blockchain, la interacción entre dos partes a través de un modelo peer-to-peer se logra fácilmente sin el requisito de ningún tercero. Blockchain utiliza el protocolo P2P que permite que todos los participantes de la red tengan una copia idéntica de las transacciones, lo que permite la aprobación a través de un consenso de máquina. Por ejemplo, si desea realizar cualquier transacción de una parte del mundo a otra, puede hacerlo con blockchain usted mismo en unos pocos segundos. Además, no se deducirán en la transferencia las interrupciones o cargos extra.

Inmutable

La propiedad de inmutabilidad de una cadena de bloques se refiere al hecho de que cualquier dato, una vez escrito en la cadena de bloques, no se puede cambiar. Para comprender la inmutabilidad, considere enviar un correo electrónico como ejemplo. Una vez que envía un correo electrónico a un grupo de personas, no puede retractarse. Para encontrar una forma de evitarlo, tendrá que pedirles a todos los destinatarios que eliminen su correo electrónico, lo cual es bastante tedioso. Así es como funciona la inmutabilidad.

Una vez que los datos han sido procesados, no pueden ser alterados o cambiados. En el caso de la cadena de bloques, si intenta cambiar los datos de un bloque, tendrá que cambiar toda la cadena de bloques que le sigue, ya que cada bloque almacena el hash de su bloque anterior. El cambio en un hash conducirá al cambio en todos los hash siguientes. Es extremadamente complicado para alguien cambiar todos los hashes, ya que requiere mucha potencia computacional para hacerlo. Por lo tanto, los datos almacenados en una cadena de bloques no son susceptibles a alteraciones o ataques de piratas informáticos debido a la inmutabilidad.

A prueba de manipulaciones

Con la propiedad de inmutabilidad integrada en las cadenas de bloques, se vuelve más fácil detectar la manipulación de cualquier dato. Las cadenas de bloques se consideran a prueba de manipulaciones, ya que cualquier cambio incluso en un solo bloque puede detectarse y abordarse sin problemas. Hay dos formas clave de detectar la manipulación, a saber, hashes y bloques.

Como se describió anteriormente, cada función hash asociada con un bloque es única. Puedes considerarlo como una huella digital de un bloque. Cualquier cambio en los datos conducirá a un cambio en la función hash. Dado que la función hash de un bloque está vinculada al siguiente bloque, para que un pirata informático pueda realizar cambios, tendrá que cambiar los hash de todos los bloques después de ese bloque, lo cual es bastante difícil de hacer.

Tipos de cadenas de bloques

Tipos de Blockchain

Aunque Blockchain ha evolucionado a muchos niveles desde su inicio, hay dos categorías amplias en las que las cadenas de bloques se pueden clasificar principalmente, es decir, cadenas de bloques públicas y privadas.

Antes de abordar la diferencia entre estos dos, controlemos las similitudes que tienen las cadenas de bloques públicas y privadas:

Tanto la cadena de bloques pública como la privada tienen redes descentralizadas de igual a igual.

Todos los participantes de la red mantienen la copia del libro mayor compartido con ellos.

La red mantiene copias del libro mayor y sincroniza la última actualización con la ayuda del consenso.

Las reglas de inmutabilidad y seguridad del libro mayor se deciden y aplican en la red para evitar ataques maliciosos.

Ahora que conocemos los elementos similares de estas dos cadenas de bloques, aprendamos sobre cada una de ellas en detalle y las diferencias entre ellas.

Cadena de bloques pública: como su nombre indica, una cadena de bloques pública es un libro mayor sin permiso y todos pueden acceder a ella. Cualquier persona con acceso a Internet es elegible para descargarlo y acceder a él. Además, también se puede consultar el historial general de la cadena de bloques y realizar cualquier transacción a través de ella. Las cadenas de bloques públicas generalmente recompensan a los participantes de su red por realizar el proceso de minería y mantener la inmutabilidad del libro mayor. Un ejemplo de cadena de bloques pública es Bitcoin Blockchain.

Las cadenas de bloques públicas permiten a las comunidades de todo el mundo intercambiar información de forma abierta y segura. Sin embargo, una desventaja obvia de este tipo de blockchain es que puede verse comprometida si las reglas que la rodean no se ejecutan estrictamente. Además, las reglas decididas y aplicadas inicialmente tienen muy poco margen de modificación en las etapas posteriores.

Cadena de bloques privada: a diferencia de la cadena de bloques pública, las cadenas de bloques privadas son las que se comparten solo entre los participantes de confianza. El control general de la red está en manos de los propietarios. Además, las reglas de una cadena de bloques privada se pueden cambiar de acuerdo con diferentes niveles de permisos, exposición, número de miembros, autorización, etc.

Las cadenas de bloques privadas pueden ejecutarse de forma independiente o también pueden integrarse con otras cadenas de bloques. Suelen ser utilizados por empresas y organizaciones. Por lo tanto, el nivel de confianza requerido entre los participantes es mayor en las cadenas de bloques privadas.

Aplicaciones populares de la tecnología Blockchain

Aplicación de la tecnología Blockchain

Aunque los bitcoins y las criptomonedas son la primera aplicación popular de la tecnología Blockchain, no son las únicas. La naturaleza de la tecnología Blockchain ha llevado a empresas, industrias y emprendedores de todo el mundo a explorar el potencial de la tecnología y realizar cambios revolucionarios en diferentes sectores.

Si bien la idea básica de registros confiables y dar el poder a los usuarios tiene un enorme potencial, seguro que también ha despertado mucha expectación en los mercados. La magia de esta tecnología seguramente tiene el poder de transformar industrias dado que el uso es planificado y ejecutable en sentido real. Separemos el trigo de la paja y descubramos cómo Blockchain puede ser útil en la implementación real.

Contratos inteligentes

Diferentes empresas se relacionan entre sí para intercambiar servicios o productos. Todos los términos y condiciones de toma y daca son firmados por las partes involucradas en forma de acuerdos o contratos. Sin embargo, estos contratos en papel son propensos a errores y fraudes, lo que desafía el factor de confianza entre ambas partes y aumenta los riesgos. Blockchain presenta una solución sorprendente a este problema a través de Smart Contracts.

Los contratos inteligentes realizan funciones similares a los acuerdos en papel. El factor diferenciador de los contratos inteligentes es que estos son tanto digitales como autoejecutables por naturaleza. Autoejecutable, lo que significa que cuando se cumplen ciertas condiciones en el código de estos contratos, se implementan automáticamente. Ethereum, una plataforma blockchain de código abierto, ha introducido contratos inteligentes en el ecosistema Blockchain. Los contratos inteligentes se pueden utilizar para diferentes situaciones o industrias, como acuerdos financieros, seguros de salud, documentos de propiedad inmobiliaria, crowdfunding, etc.

Por ejemplo, los contratos inteligentes de Blockchain se pueden usar en el cuidado de la salud para administrar el suministro de medicamentos.

Una vez que el nombre y la cantidad de un medicamento se envían desde una empresa de fabricación para que se entreguen antes al farmacéutico, se puede crear un contrato inteligente con todos los datos válidos, como la información del medicamento, la cantidad de suministro, etc. Este contrato inteligente se encargará de gestionar las entradas a lo largo de toda la cadena de suministro entre diferentes intermediarios. Dado que el contrato inteligente funciona con ciertas condiciones definidas, nadie puede alterarlas ni realizar cambios en el contrato, lo que garantiza la confianza y la autenticidad de los medicamentos.

Elecciones Gubernamentales

No importa cuán seguras sean las elecciones gubernamentales, siempre persisten las posibilidades de fraude a través de elementos antisociales. El sistema de votación actual se basa en el procesamiento manual y la confianza. Incluso si se eliminan las brechas de seguridad y los fraudes, no se pueden ignorar las posibilidades de errores manuales. En tales casos, la mejor solución es automatizar el proceso general con la ayuda de contratos inteligentes.

Los contratos inteligentes de Blockchain proporcionan un sistema moderno a través del cual estos problemas comunes pueden eliminarse fácilmente. Las entradas en los contratos inteligentes permitirán la transparencia y la seguridad al tiempo que mantendrán la privacidad de los votantes, lo que permitirá elecciones justas.

Gestión de identidad

Atributos de identidad en Blockchain

El mundo se está digitalizando cada día más. Considere las transacciones financieras que se realizan en línea, por ejemplo, puede iniciar sesión fácilmente con sus credenciales y pin de seguridad para acceder a sus fondos. Sin embargo, en este caso, nadie puede asegurar la identidad de la persona que saca el dinero. Si alguien piratea su nombre de usuario y contraseña, no hay forma de asegurar su dinero.

La necesidad del momento es tener un sistema que gestione la identificación individual en la web. La tecnología de contabilidad distribuida utilizada en blockchains le ofrece métodos avanzados de cifrado público-privado mediante los cuales puede probar su identidad y digitalizar sus documentos. Esta identidad segura única puede funcionar como un salvador para usted mientras realiza transacciones financieras o interacciones en línea en una economía compartida. Además, la brecha entre los diferentes organismos gubernamentales y las organizaciones privadas se puede llenar a través de una solución universal de identidad en línea que puede proporcionar blockchain.

Protección de la propiedad intelectual

El contenido o la información digital pueden reproducirse y distribuirse fácilmente con la ayuda de Internet. Debido a esto, personas de todo el mundo tienen el poder de copiarlo, replicarlo y usarlo sin dar créditos al productor real del contenido. Existen leyes de derechos de autor para proteger estos temas, pero en el escenario actual, estas leyes no están definidas adecuadamente de acuerdo con los estándares globales comunes. Lo que significa que cualquier ley que sea válida en los EE. UU. podría no serlo en Australia.

Incluso si se aplican derechos de autor a cualquier propiedad intelectual, las personas pierden fácilmente el control sobre sus datos y sufren los términos financieros. Con la ayuda de la tecnología Blockchain, todos los derechos de autor se pueden almacenar en forma de contratos inteligentes que permitirán la automatización en las empresas junto con el aumento de las ventas en línea, eliminando así el riesgo de redistribución.

Blockchain para el registro de IP ayudará a los autores, propietarios o usuarios a obtener claridad sobre los derechos de autor. Una vez que registren su trabajo en línea, serán dueños de la evidencia que será a prueba de manipulaciones. Dado que la cadena de bloques es de naturaleza inmutable, ninguna entrada, una vez almacenada en la cadena de bloques, puede cambiarse ni modificarse. El propietario de la obra tendrá la autoridad general sobre la propiedad y la distribución del contenido.

Conclusión

Explorando Blockchain

Aparte de estos pocos ejemplos, la tecnología revolucionaria de Blockchain tiene un alto potencial de aplicaciones en muchas industrias y sectores diferentes. Si bien algunas industrias ya comenzaron a adoptar blockchain en sus negocios, muchas todavía están explorando las mejores formas posibles de comenzar.

Blockchain es un nombre nuevo en el mundo de las tecnologías, pero definitivamente es el que perdurará. Incluso en las primeras etapas, la tecnología ha ganado una gran popularidad desde su primera aplicación de criptomonedas. Cada día que pasa se descubren y prueban más áreas de aplicaciones. Una vez que la tecnología se adopte y acepte a nivel mundial, transformará la forma en que vivimos hoy.

