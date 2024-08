Rick y Morty y el sentido de la vida

"¿Estoy muerto? ¿Todavía estoy vivo? "Esas no son las preguntas que deberías estar haciendo". (Cuidado de la Natación para Adultos )

En el corazón de "Rick and Morty" hay una elección :

¿Te derrumbarás desesperado al conocer la aterradora verdad de que la vida no tiene ningún sentido o ensillarás el universo y te lanzarás a una vida de diversión y aventura?

Es una pregunta clásica en la raíz de todas las grandes historias a lo largo de todos los tiempos.

Si eres fanático del brillante maestro del mito Joseph Campbell, conoces la pregunta como "la llamada a la aventura" que proviene de su obra maestra clásica " El héroe de las mil caras ".

“Me niego a responder a una llamada literal a la aventura, Morty. Déjalo ir al correo de voz”. — El episodio más de mierda de todos los tiempos “Vindicators 3”

Los devotos de "The Matrix" lo conocerán como la pregunta "píldora roja/píldora azul".

“Tomas la pastilla azul, la historia termina. Te despiertas en tu cama y crees lo que quieras creer. Te tomas la pastilla roja, te quedas en el País de las Maravillas y te mostraré hasta dónde llega la madriguera del conejo”.

— Morfeo, Matrix

Y no es una sola pregunta. Es la destilación de cientos de preguntas existenciales interrelacionadas e interdependientes:

¿Quién soy?

¿Que se supone que haga?

Que significa todo esto?

¿Por qué existe el mal?

¿Existe un Dios?

¿Qué sucede después de que muera?

Es algo que todos y cada uno de nosotros debemos enfrentar en algún momento de nuestras vidas, si no varias veces. Por lo general, surge de la nada, cuando estamos en nuestro punto más bajo y vulnerable, cuando nuestra casa se está quemando y lo hemos perdido todo.

O a veces simplemente nos golpea cuando estamos borrachos.

Mira la pregunta del co-creador de Rick and Morty, Justin Roiland, en medio de una sesión de grabación:

“Cristo, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa cuando todos morimos? ¿Os preocupáis por esa mierda por la noche?

Nadie está a salvo de la crisis existencial.

Hola Arjuna, mira mi aterradora forma verdadera.

En el antiguo clásico indio, el “ Bhagavad Gita ”, el guerrero más poderoso del mundo, Arjuna, se enfrenta a una horrible guerra civil. En la víspera de la primera batalla de la guerra, Arjuna mira al otro lado del campo y cuando ve a sus amigos y familiares alineados contra él, arroja su arco, cae de rodillas y se niega a luchar.

El resto de la historia trata sobre por qué Arjuna vuelve a levantar el arco .

Pero no son solo los grandes guerreros y héroes los que se enfrentan a la crisis. Derriba tanto a los grandes como a los pequeños.

Mira cómo golpea a Beth, la hija de Rick, justo después de que su matrimonio fracasa.

Todo lo que ella creía parece totalmente erróneo y sin sentido. No sabe quién es ni qué se supone que debe hacer a continuación, así que le pregunta a su padre, el semidiós del universo de “Rick and Morty”, el supergenio alcohólico Rick Sanchez:

“Papá, no tengo excusas para no ser quien soy, así que, ¿quién soy? ¿Qué debo hacer?"

Rick sugiere que salga y haga algo. Ensilla y llévate el universo a dar un paseo.

Beth rechaza la llamada.

Eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Cuando nos ofrecen una aventura, decimos que de ninguna manera. Al igual que Beth, murmuramos excusas sobre la familia, las obligaciones, el trabajo y "por mucho que odie admitirlo 'The Bachelor' de ABC" y volvemos a fingir que todo está bien.

No hacemos preguntas, aceptamos cualquier “significado” que nos transmita nuestra familia, cultura, sociedad, escuela, religión y trabajo. Nos atragantamos y volvemos a preocuparnos por cualquier distracción trivial que nos tenga enredados en este momento, como este famoso sketch de “ El sentido de la vida” de Monty Python. ”

Observe cómo la película logra deslizar una de las grandes respuestas a la pregunta sobre el significado de la vida y todos la ignoran de inmediato. Es como si no pudieran oír la respuesta en absoluto y vuelven a preocuparse por lo mundano. Eso es porque estamos literalmente programados para creer delirios. Escuchamos la verdad y llega a nuestra alimentación mental como un ruido blanco.

"¿Qué fue eso de los sombreros otra vez?"

Pero algunos de nosotros no podemos dejar pasar la pregunta.

Esto es particularmente cierto en el caso de artistas, científicos, grandes líderes y supergenios del nivel de Rick.

Tal vez las únicas personas que no se molestan con la autoexploración son la forma más baja de humanos, los políticos y las cabezas parlantes de la televisión.

¿Pero por qué? ¿Adónde lleva todo? ¿Cuál es el punto de siquiera preguntar?

No hay ninguno. Es solo que algunos de nosotros no podemos no hacerlo. Cuando alguien le preguntó a George Mallory por qué escaló el monte Everest, bromeó:

“Porque estaba allí”.

Entonces, solo por diversión, tomemos la píldora roja por una vez. Veamos qué tan profundo llega el agujero del conejo.

No puede ser tan malo verdad? Haremos un recorrido rápido por los misterios universales de la vida y lo olvidaremos por la mañana, ¿de acuerdo? Veremos el mundo a través de los ojos de Rick y veremos lo que él ve.

“ Vamos. dentro y fuera Aventura de 20 minutos. " Prometo.

Ah, si tienes una botella de whisky en el bolsillo trasero, tal vez quieras servirte unos cuantos tragos, para que puedas fingir que nunca leíste la siguiente sección, ¿de acuerdo?

O puede dejar de leer ahora y volver a ver "The Bachelor" de ABC.

Tu elección.

Y si te quedas y de alguna manera logras pasar la siguiente sección, no te desesperes, porque hay esperanza al otro lado.

Echaremos un vistazo a por qué Arjuna se volvió a levantar.

Pero primero tenemos que ver por qué se cae.

No hay luz sin oscuridad.

Por qué Arjuna se cayó y por qué Rick bebe tanto

¿Qué es lo peor que podría pasar si nos metemos en la tierra espiritual de nadie y probamos los límites de la realidad?

No mucho. Solo un colapso nervioso total, la muerte y el desmembramiento y la incapacidad de volver a salir o disfrutar de todo lo que amabas en el pasado.

Nada de que preocuparse.

En realidad eso es bastante malo.

Ninguna escena captura mejor el dilema existencial y sus horribles respuestas que esta escena con el pequeño robot de mantequilla que se da cuenta de que solo está vivo para cumplir un estúpido propósito. No está destinado a grandes cosas ni a cambiar el mundo. Él es simplemente, ordinario, una píldora amarga de tragar, como saber que eres un extra en una película B para siempre.

"¿Cuál es mi propósito?" le pregunta el pequeño robot a su Dios, Rick.

“Pasas mantequilla”, dice Rick.

"Oh, Dios mío", dice el bot, sus hombros cayendo en señal de derrota.

"Bienvenido al club, amigo".

Resulta que la verdad es un largo y extraño viaje a la pesadilla que yace en el oscuro corazón de la realidad.

Este microscopio y este artículo revelan cosas más allá de la comprensión. ¡AHAHAHAHAHAHAHAHA!

¿Suena divertido?

Bien. ¡Vamos a explorar!

Quizás ningún libro jamás escrito capte mejor el colapso absoluto que surge de profundizar demasiado en los misterios de la vida que la trilogía Enlightenment de Jed McKenna, que comienza con el primer libro, " Spiritual Enlightenment the Damndest Thing ".

no me leas

No es un libro divertido de leer y no recomiendo que lo leas a menos que realmente no puedas evitar hacer la cosa más estúpida posible y hurgar en los límites de tu jaula de realidad. ¿Te gusta nadar con anguilas eléctricas gigantes? Bien. Es así.

Solo hay una razón para comenzar a buscar respuestas a las preguntas más importantes de la vida.

Porque tienes que hacerlo y ya está.

Por eso lo hizo Rick y por eso lo hicieron los creadores de “Rick and Morty”, Dan Harmon y Justin Roiland . ¿Cómo sé que lo hicieron? Porque alguien que ha pasado por el campo minado mental reconoce a todos los que también lo han hecho. Sus signos saturan su trabajo y nadie se molesta en escribir sobre el viaje existencial a menos que atraviese la oscuridad y encuentre el portal del otro lado.

¿Hay un portal al otro lado?

Sí.

Pero primero pasamos por el agujero negro para llegar allí. Hagamoslo.

Nadie realmente quiere la iluminación, al menos no cuando realmente la encuentran. Es más probable que seas una víctima de la iluminación que el beneficiario, ya que la iluminación no es lo que nos venden (sonrisa beatífica, sin miedo, feliz todo el tiempo, bla, bla) sino que significa " realización de la verdad ". En otras palabras, resolverlo todo y despojarse de todas las ilusiones y creencias de mierda para siempre.

Eso suena genial, ¿verdad?

Excepto que la experiencia de leer los libros de McKenna es más como caerse de un avión sin paracaídas.

También es un poco como esta escena en la que Jerry intenta doblarse doce veces.

La verdad es una perra jodidamente dura.

Una de las primeras cosas que descubres en el viaje del yo es que el Universo puede ser un lugar jodido y loco.

Como esta cita del Gita que Jed destaca en el primer capítulo:

“Vengo como el Tiempo, el último derrochador de personas, listo para la hora que madura hasta su perdición. Los guerreros, dispuestos en ejércitos hostiles uno frente al otro, no vivirán, ya sea que golpees o detengas tu mano”.

Si realmente te detienes a pensarlo, es un pasaje completamente jodido. Básicamente, Dios, Krishna/Tiempo en este caso, le está diciendo a Arjuna que se levante y mate a esos hijos de puta porque ya están muertos en el futuro.

¿Qué carajo?

Sí. Mejor no pensar en ello.

“¿Qué pasa con la realidad donde Hitler curó el cáncer? La respuesta es no pensar en eso”.

Puede reconocer la primera línea del Gita como la que citó Oppenheimer después de ver explotar la primera bomba atómica:

El destructor de mundos, ilusiones y todo lo que te importa. ¡Sí!

Y así es exactamente la exploración espiritual: bailar con armas nucleares. Lo que está en juego no puede ser más alto y es fácil volarse a sí mismo junto con todo lo que alguna vez amó o creyó.

“¡Wubba Lubba Dub Dub!”

La búsqueda del significado último no se trata de meditar y no hacer nada y permanecer donde estabas todo el tiempo. Se trata de ir a algún lugar, explorarlo todo y pasar por una profunda y dolorosa autoexploración, donde vas despojándote capa por capa de lo que no es real, como comerte vivo a ti mismo.

McKenna lo llama “ autólisis espiritual ”.

La autolisis es una palabra divertida. Significa “autodigestión” y es el proceso por el cual una célula se autodestruye a través de sus propias enzimas.

¿Suena bien? Excelente.

Lo siguiente que descubres en el viaje del gran Héroe campbelliano con mil caras es que vas a morir, tal como lo hace Morty de manera épica después de enterrar a su yo del universo alternativo.

“ Nadie existe a propósito. Nadie pertenece a ninguna parte. Todo el mundo va a morir. Ven a ver la televisión”, le dice Morty a su hermana cuando esta quiere huir después de una pequeña pelea con su madre.

Oh mierda Oh mierda Oh mierda

Eso es lo que le sucedió a mi amiga Nadia Aly , que tenía un trabajo muy bien pagado en una importante empresa de tecnología cuando su amiga falleció. En mi entrevista con ella en 2013 , antes de convertirse en una famosa buceadora trotamundos y fotógrafa de renombre mundial, dijo lo siguiente al respecto:

“Una gran parte de por qué [despegué a explorar el mundo] fue porque un amigo falleció horas antes de cumplir 28 años. Fue mi primera experiencia con conocer a alguien cercano que había muerto. Esto realmente me despertó. “¡Guau, realmente morimos! Nunca volveré a ver a David… ¡Nunca!”. Pensé en eso TODO EL TIEMPO.

La vida es corta, te puedes ir en cualquier momento y ¿cómo habrá sido tu vida?”.

Aquí está la reacción de Morty después de enterrarse.

Oh, mierda.

¡Puedes ver toda la maravillosa escena aquí para recordarte también tu propia muerte !

Memento mori .

Se pone peor.

Todos los genios de la historia, desde Marco Aurelio y su filosofía estoica , pasando por Buda y su búsqueda del significado último , hasta el supercientífico diabólico Rick Sánchez, terminan destrozando la realidad (en el caso de Rick, literalmente) buscando el significado último frente a la realidad. muerte.

Si vamos a morir, ¿seguramente hay un propósito mayor detrás de todo esto?

Quiero decir que tenemos industrias enteras dedicadas a brindar respuestas a estas grandes preguntas. Ellos más saben algo, ¿verdad?

Resulta que esas instituciones solo están ahí para volver a dormirte. Se especializan en lugares comunes y Ambien espiritual. Oh, ¿te preocupa que todo sea un sueño sin sentido? Toma tres de estos y llámame por la mañana.

Creemos que queremos despertar. Pero la verdad es que daremos cualquier cosa por volver a dormir, por volver al sueño que es nuestra vida.

Y, por supuesto, las respuestas preparadas nunca satisfacen al artista, al científico, al gran líder o al supercerebro.

Así que siguen cavando.

¿Aún conmigo? ¿Quieres saber qué encuentran?

¡Esto va a ser una mierda mental!

El agujero de gusano en el centro de ti

Lo que encuentran es una variación mayor o menor de lo siguiente:

Recomiendo leer lo siguiente muy, muy, muy rápido, como un locutor de la sección de descargo de responsabilidad de un comercial de drogas:

En la raíz de todo hay un agujero negro de nada.

Eventualmente no existirás y, a pesar de millones de años de creencias reconfortantes, probablemente no haya nada después de la tumba, lo que significa que simplemente nos hemos ido como si nunca hubiéramos existido. Tenemos tanta sustancia como el polvo de los sueños.

Más allá de esa nada, la conciencia es lo único que realmente existe. Si investigas la naturaleza de lo que realmente puedes saber con seguridad , lo único que puedes encontrar es "Yo soy", también conocido como solipsismo, el tercer riel de la filosofía. Más allá de eso, todo se vuelve muy, muy confuso.

Sin embargo, a partir de ahí podemos descifrar el resto de esta mierda loca que estoy a punto de soltarte si nos estiramos y decimos a la mierda, sigamos con toda esta premisa de mierda por ahora y veamos dónde. conduce.

El nuevo eslogan es "Me importa un carajo".

A donde conduce es que si la conciencia es todo lo que existe más allá de la nada, es realmente una conciencia singular , lo que significa que todos somos lo mismo debajo, mirando el universo con un billón de ojos, también conocido como Dios/el Universo es un solipsista. y/o una máquina de relojería atea.

Eso esencialmente significa que percepción/percibido y perceptor son lo mismo.

Las implicaciones "lógicas" de eso son absolutamente horribles. Es un poco como una mala novela de terror y conspiración.

Como señala el maestro del terror y filósofo existencial Thomas Ligotti en su libro " La conspiración contra la raza humana ", no somos conscientes de nuestra interconexión básica, por lo que pasamos la eternidad en un "festival de masacres" sin sentido, matando, mutilando y torturando. otras versiones de nosotros mismos porque no podemos ver que todos somos iguales, lo cual es por diseño . En otras palabras, nuestra terrible ignorancia está integrada en la estructura misma del sistema y estamos literalmente locos porque estamos ciegos a nuestra verdadera naturaleza.

Con razón el agorafóbico Liggotti ya no sale de su casa y Rick bebe.

Despierta, Morty. Espera, no despiertes, Morty. Es un universo aterrador.

Y, por supuesto, dado que todo lo que te rodea parece estar separado pero en realidad no lo está, eso significa que todo lo que ves y sientes es una gran ilusión , como un sueño (como los brahmanes /budistas llaman realidad) o una simulación (como los nerds tecnológicos). llámalo, también conocido como la Singularidad pero ya sucedió) que en realidad es decir lo mismo usando el lenguaje disponible en ese momento.

En otras palabras, te imaginas que eres una entidad separada con libre albedrío en un universo físico y, sin embargo, realmente no hay evidencia de que lo seas o no.

Ahora, yendo un poco más allá, encontramos que la conciencia singular debajo de todo es realmente perfecta, lo que significa que crea/codifica/sueña un universo perfecto, un universo de relojería, una ameba o un universo animal y/o un multiverso, donde todo eso puede suceder, sucede (otro tema del programa: el multiverso).

La perfección es muy reconfortante hasta que sigues investigando y te das cuenta de que la imperfección está en todas partes, desde asesinatos al azar hasta genocidio y desigualdad, lo que plantea la pregunta de si es realmente perfecto, también conocido como "si Dios es bueno, ¿por qué existe Hitler?" pregunta.

La respuesta es sí, es perfecto, incluso con el mal, lo que significa que el Universo no tiene nuestra moralidad en absoluto. Tiene su propia moralidad jodida porque permite que exista el mal. En la realidad biológica, la muerte es mala y la vida es buena. El hambre es mala y comer es bueno. Pero una vez que sales de la realidad biológica, la moralidad deja de existir y ahí es donde vive la moralidad de Dios/el Universo/la física cuántica. UH oh.

Eso significa que estás en un universo impersonal al que no le importamos una mierda tú y yo, como cuando aparecen las cabezas gigantes en la segunda temporada.

Muéstrame lo que tienes!

Un Dios impersonal es, en palabras de Dan Harmon, “aterrador”.

¿Por qué?

Porque mata gente y cachorros, buenos y malos, inocentes y culpables, con total abandono y sigue haciéndonos más para masacrar. Explota estrellas y planetas enteros por diversión matando todo lo que hay en ellos sin remordimiento alguno. “Dios” es esencialmente un código de computadora realmente jodido. ¿El código de la computadora se preocupa por los personajes que no son jugadores que el niño que juega alegremente corta? No. Cuando el río ahoga a todos debajo de él, es solo parte del plan.

Y también significa que tienes que rectificar tanto la imperfección como la perfección que existen al mismo tiempo. ¿Cómo es eso jodidamente posible? ¿Cómo es el Universo/todo/Dios/la realidad perfecto pero imperfecto al mismo tiempo?

Simple. Fingiéndolo.

Algo perfecto no puede ser imperfecto por su propia naturaleza (también conocido como "Dios no puede hacer una piedra que él/ella/ello no pueda levantar"), lo que significa que la única forma en que esa conciencia universal puede experimentar la "imperfección" es crear un sinfín de copias de sí mismo, con conciencia limitada, como fracturarse en un bazillion de pedazos, para sentir lo que es no saberlo todo y no poder levantar esa piedra, saltando la paradoja todos juntos.

En otras palabras, nos hizo a ti y a mí e infinitas versiones de ti y de mí solo para que pudiera ser ignorante y limitado.

Por supuesto, si todas las versiones fracturadas de la conciencia universal, es decir, tú, yo y otras personas, despertáramos al mismo tiempo y nos diéramos cuenta de que todo era una tontería/un sueño/un drama/un juego, todo el tiovivo se detendría y eso no se puede permitir. Así que el Universo mantiene activamente a la gran mayoría de las personas en la oscuridad, adormeciéndolas con adicciones/religión/TV/Internet/pensamientos cotidianos/distracciones/trivias/dramas/drogas/alcohol/guerra y poniendo un brillo de absoluta impenetrabilidad . ignorancia y ceguera deliberada sobre las mentes de todos en el mundo , también conocido como Maya. Maya gobierna sin oposición sobre el 99,99999999 % de nosotros para que la poderosa obra continúe y todos podamos desempeñar nuestro papel una y otra y otra vez en el festival.

¿Tienes todo eso?

Bien.

Puede que te sientas como la chica de este pequeño vídeo:

¿Qué carajo está pasando?

Me salté muchas matemáticas aquí, así que no te sientas mal si estás confundido o piensas que me perdí algo y/o estoy loco/estúpido/ambos/hablando de mi culo.

Soy. Estas son solo palabras. No te preocupes por ellos en absoluto. No significan nada.

No tienes que creer nada de eso. Solo toma una respiración profunda.

Eres libre de estar en desacuerdo con algo o con todo.

Y no es mi filosofía, así que por favor no cometas ese error y te enojes conmigo por decirlo. Solo estoy resumiendo. ¿OK? ¿Todo está bien? Excelente.

Hombre, los comentarios van a estar jodidos en este, ¿no? Así que déjame decir esto:

Todo lo que dije está mal. No creas nada de eso. No hay nada que creer. Simplemente divirtiéndome aquí. Es un simple experimento mental. Nada que temer y nada de qué preocuparse en absoluto. Todo fue solo un sueño.

Es un universo libre, cree lo que quieras (que es para lo que estás programado de todos modos).

“Tomas la pastilla azul, la historia termina. Te despiertas en tu cama y crees lo que quieras creer”.

Todo lo que digo es que los genios promedio de la historia del día a día tienden a llegar a alguna variación de la filosofía anterior y lo mismo ocurre con nuestro chico Rick Sánchez. Aquí está el resumen de Rick de lo anterior en forma sucinta y rápida después de que Beth le pregunta si es mala.

Peor aún, eres inteligente. Cuando sabes que nada importa, el Universo es tuyo y nunca he conocido un Universo que estuviera interesado en él. El Universo es básicamente un animal. Se roza en lo ordinario. Crea infinitos idiotas solo para comérselos ... Sabes que las personas inteligentes tienen la oportunidad de subirse a la cima, tomar la realidad a dar un paseo, pero nunca dejará de intentar tirarte, y eventualmente lo hará . No hay otra salida”.

Esencialmente significa que incluso cuando puedes comprender la naturaleza fundamental de la realidad, todavía estás sujeto a ella.

El Universo también se dará un festín contigo.

“No hay otra salida”.

En otras palabras:

La única salida es a través de.

A través del agujero de gusano y por qué Arjuna recuperó su ritmo

¿Aún aquí? Impresionante. Ahora viene la parte buena.

Pero primero respira hondo. Estamos bien, ¿verdad?

¿Tomaste esa bebida? Bien. Tener otro.

¡Soy Pickle Rick hijo de puta! .

La vida es un poco absurda, ¿verdad? ¿Tengo razón o tengo razón?

Pero la historia no termina ahí. Hemos atravesado el agujero de gusano y hay algo al otro lado.

Hay un viejo proverbio zen:

“Antes de la iluminación está la montaña. Durante la iluminación no hay montaña. Después de la iluminación, vuelve la montaña”.

¿Qué diablos significa eso?

Significa que mientras estás en el agujero de gusano, nada importa, no hay moralidad, todo es relativo y nada existe realmente. Es todo una ilusión.

Y luego lo superas.

Hiciste un gran viaje pero no llegaste a ninguna parte. Te despiertas de nuevo y estás de vuelta en el sueño/videojuego/simulación/realidad. Todavía estás jugando. No hay manera de salir.

¿Y ahora que?

Ahora tenemos que averiguar qué diablos hacer con todo ese conocimiento horrible.

Y realmente, la respuesta va directamente a la esencia misma del programa. ¿Cómo diablos sigues adelante una vez que sabes todo eso?

La respuesta de Krishna a Arjuna fue bastante simple. La historia sucede contigo o sin ti, ¡así que toma tu espada y lucha! Todos están muertos de todos modos, así que asume tu papel en la obra con gusto y lidera la batalla. Ah, y realmente no puedes escapar, ya que todos estamos aquí por la eternidad.

Pero no todos somos guerreros. Algunos de nosotros somos simplemente gente común y corriente. Entonces, ¿cómo diablos se aplican las grandes historias a nosotros? qué hacemos? ¿Hay alguna esperanza?

¡Hay esperanza!

¿Listo para eso?

Solo hay tres respuestas verdaderas al último absurdo de la vida.

La primera es nunca más salir de tu casa. Está bien, es broma. No hagas eso. Por favor, no hagas eso. ¡Hay todo un mundo (imaginario) aquí afuera, hombre!

La segunda respuesta es desarrollar un fantástico sentido del humor. Si miras "Rick and Morty", ya tienes esa casilla marcada.

La tercera respuesta es de qué se trata el programa:

¡Vete a la mierda y vive una aventura increíble!

En otras palabras:

Vivir.

Haz una mierda asombrosamente genial.

¡Que te diviertas!

Explorar.

Disfrutar.

Abraza la ilusión.

La vida es un lienzo en blanco. Pinta lo que quieras.

Vive la vida de tus sueños.

Ensilla el universo y sal y disfrútalo en todo su esplendoroso esplendor.

Esa es la paradoja de la falta de sentido. Puede significar lo que diablos quieras que signifique.

El significado es cuántico. El significado es contextual.

El rascacielos existe sin ninguna razón. La hormiga también. Pero tan pronto como la hormiga decide escalar ese rascacielos, ambos tienen un propósito que se crea instantáneamente a través de su punto de intersección. La hormiga quiere escalar y por eso ahora tiene significado, y el rascacielos está ahí para que la hormiga pueda escalarlo, entonces también tiene significado.

Todo significado proviene de tus decisiones. Debes hacer una elección. Y entonces su propósito se establece en rieles de hierro. El significado no existe a priori , pero salta a la realidad cuando haces tu elección. (Consulte el boceto "Monty Python" para obtener una explicación más detallada).

En realidad, la verdadera respuesta es aún más simple.

El problema es que estabas haciendo la pregunta equivocada. Cuál es el significado de la vida no es la pregunta que debes hacer.

La pregunta adecuada es:

¿Qué significa para ti ?

Solo tú puedes responder eso.

Para Rick es encontrar la salsa Szechuan de Mulan.

"¿De qué diablos estás hablando, Rick?"

Probablemente deberías elegir una mejor razón que Rick para quedarte en la casa de diversión cósmica.

Todos encuentran la respuesta por sí mismos. Esa es la única manera.

Y esa es exactamente la respuesta que da Dan Harmon en este pequeño y brillante video de cuatro minutos llamado " La búsqueda del sentido " que explora todo lo que pasamos aquí en todo su aterrador esplendor:

En realidad, no puedo decirlo mejor, así que solo citaré al maestro de la narración de historias y al genio mismo porque vale la pena repetirlo:

“¿Estoy de acuerdo con Rick en que nada significa nada? No, no lo hago porque el conocimiento de que nada importa, aunque sea exacto, no te lleva a ninguna parte. El planeta se está muriendo. El sol está explotando. El universo se está enfriando. Nada va a importar. Cuanto más retrocedas, más perdurará esa verdad. Pero cuando te acercas a la Tierra, cuando te acercas a una familia, cuando te acercas a un cerebro humano y una infancia y una experiencia humana, ves todas estas cosas que importan. Tenemos esta oportunidad fugaz de participar en una ilusión llamada Amo a mi novia y amo a mi perro. ¿Cómo es que eso no es mejor?”

¿Cómo es que eso no es mejor de hecho?

Así que vives en una ilusión. ¿Y qué? ¿A quien le importa?

Usa tu ilusión.

Y consigue una mascota. Las mascotas son geniales.

Simplemente no les des el "don" de la inteligencia para que tengan que resolver toda esta mierda pesada o podrías terminar en una parodia de mierda de "Lawnmower Man".

De todos modos. Eso es todo.

Todos estamos básicamente jodidos.

La única respuesta sensata es el humor y salir y divertirse. En realidad, Harmon es mucho más inteligente que yo o yo mismo habría creado "Rick and Morty", así que dejaré que él tenga la última palabra y te cuente el significado de la vida con esta pequeña gema verde brillante:

“Saber la verdad, que nada importa, puede salvarte en esos momentos. Una vez que pasas el aterrador umbral de aceptar eso, entonces cada lugar es el centro del universo y cada momento es el momento más importante y todo es el significado de la vida ”.

