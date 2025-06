¿Puede Polyester corregir la experiencia DEX roto para los comerciantes minoristas e institucionales?

Can a decentralized exchange really offer full compliance, cross-chain access, and no KYC all at once?A medida que se estrecha la brecha entre las finanzas centralizadas y descentralizadas, Polyester se coloca como un modelo híbrido, manteniendo la compostabilidad y la naturaleza sin permisos de un DEX mientras integra el escudo regulatorio habitualmente asociado con plataformas centralizadas.





Su fundación arquitectónica se ha construido con claridad jurídica e infraestructura en mente, lo que la distingue de los muchos clones y forcas que poblan DeFi. Las apuestas son más altas que nunca.El capital institucional está explorando cada vez más los senderos en cadena, mientras que los usuarios minoristas exigen barreras más bajas para la entrada y un acceso más amplio a los tokens.

Premisa del núcleo de poliéster: rendimiento DEX sin fricción

El poliéster es un intercambio descentralizado (DEX) que permite a los usuarios comerciar a través de múltiples blockchains sin requerir puentes.La mayoría de los DEX hoy en día dependen de puentes de terceros o nativos, lo que introduce retrasos y riesgos.Zipper, permitiendo que los depósitos de cadenas como Ethereum, Solana y Polygon sean reconocidos en su blockchain nativa de Fabric de inmediato.





Para comprender esto, imagine envuelve un regalo: Zipper envuelve tokens en una forma que puede ser utilizada nativamente en la cadena Fabric. Esto elimina la necesidad de mover activos manualmente entre redes, lo que suele introducir horas de retraso y exposición a los hacks de puente. Para los usuarios, esto significa comercio en tiempo real sin esperar a confirmaciones o intercambios de tokens en diferentes plataformas.





La capacidad de evitar puentes al mismo tiempo que se mantiene la verdadera funcionalidad cross-chain hace que la infraestructura de Polyester sea distinta.

Conformidad regulatoria sin sacrificar el acceso

Uno de los aspectos más únicos del poliéster es sucompliance-firstMientras que muchos protocolos descentralizados operan en zonas grises legales, especialmente en los EE.UU., Polyester afirma ser plenamente compatible conspot tradingen los Estados Unidos.





Esto no significa que el poliéster requiera procedimientos Know-Your-Customer (KYC).no-KYC experienceLos reguladores estadounidenses a menudo consideran que los perpetuos y los derivados son de mayor riesgo, pero el comercio spot, la compra y venta de tokens sin alavilla, está más ligeramente regulado.





La implicación práctica: los usuarios estadounidenses, a menudo bloqueados de los mejores DEXs o obligados a depender de VPNs, ahora tienen una alternativa legal y rápida.

Velocidad y escala: EsterEngine y cadena de tejido de poliéster

El poliéster no se ejecuta directamente en Ethereum o Solana.Fabric, una blockchain de capa 1 optimizada para la integración de DeFi y AI. Las transacciones ocurren en cadena pero con velocidades comparables a los intercambios centralizados, gracias a la capa de ejecución de Polyester llamadaEsterEngine v0.4 “Leather.”





En términos prácticos, esto significa que los usuarios pueden colocar y cancelar operaciones, y ejecutar órdenes con el tipo de respuesta esperada de los intercambios centralizados como Binance o Coinbase, pero sin riesgos de custodia.





Para comprender la importancia, considere una transacción DEX típica en Ethereum: el pedido puede tardar varios segundos o incluso minutos dependiendo de las tarifas de gas y la congestión de la red.

Construido para comerciantes, no sólo para desarrolladores

A diferencia de muchas interfaces DEX que imitan los dashboards de los desarrolladores, Polyester tiene unatrader-first UILas características incluyen:





No hay gasolina

Subcuentas

Opciones de margen aisladas y cruzadas

Acceso a API para bots y creadores de mercado

Reservas en cadena para la total transparencia





Esto refleja una experiencia de intercambio centralizada preservando los principios DEX.





Un ejemplo de su impacto en el mundo real: Un usuario de comercio Solana para USDC podría ejecutar un comercio spot en Polyester directamente desde una cartera MetaMask sin tocar nunca un puente, pagar gas o entregar información de identidad.





Este UX sin problemas puede atraer a los jugadores de decaimiento y institucionales que necesitan cumplimiento y rendimiento.

Institutional vs Retail Traders: Why Both Are Watching Polyester Closely

La adopción institucional en DeFi ha sido obstaculizada por la ambigüedad legal, la liquidez fragmentada y la falta de ejecución de comercio transparente. Polyester aborda estos puntos de dolor directamente al lanzar con el cumplimiento integrado para el comercio spot basado en Estados Unidos. Esto incluye la verificación legal para las listas de activos, la transparencia comercial a través de la liquidez en cadena y la prueba de reserva que puede ser verificada de forma independiente. Estas características son esenciales para los fondos de cobertura, las mesas cuánticas y las empresas de activos digitales que buscan ejecutar transacciones de gran volumen sin depender de intermediarios o arriesgar fallos regulatorios.





El motor de ejecución de poliéster -EsterEngine v0.4 “Leather”, ha sido diseñado para la latencia ultra baja. Para los jugadores institucionales que ejecutan estrategias de alta frecuencia, la latencia y el determinismo en la liquidación comercial son críticos. En DEX tradicionales como Uniswap, el deslizamiento, la exposición MEV y los tiempos de finalidad de bloqueo pueden introducir fricción.Fabric L1 blockchainCon una capa de ejecución determinista y un alto TPS (transacciones por segundo), Polyester trae infraestructura de nivel CEX a un entorno DEX.





Los usuarios minoristas, por otro lado, se enfrentan a un conjunto diferente de desafíos. Ponte de tokens a través de cadenas a menudo es propenso a errores, demorado y costoso.Zipper, su capa de envoltura de activos en cadena. Los usuarios pueden depositar ETH, SOL o MATIC directamente sin interactuar con puentes separados.no KYC requirementpara acceder a la plataforma, y los comercios songas-freepara el usuario, gracias a las subvenciones de transacción nativas a nivel de Fabric.





Esto significa que un comerciante minorista con una cartera de 50 dólares y una mesa institucional de negociación de 5 millones de dólares en volumen pueden operar en la misma plataforma, bajo el mismo conjunto de reglas, sin comprometer el rendimiento o la conformidad.





El diseño parece intencional. El poliéster no es simplemente un producto de venta al por menor que espera incorporarse a las instituciones más tarde, ni es una plataforma institucional remodelada para el acceso al por menor. En cambio, comienza con ambos en mente.

El equipo detrás del código

Los desarrolladores de Polyester han construido anteriormente uno de los juegos más utilizados en la Base Network, dándoles credibilidad en aplicaciones blockchain de alto rendimiento.





El fondo del equipo en el desarrollo de juegos no es accidental.La mecánica del juego en tiempo real a menudo requiere cambios de estado en escala, algo para lo que la mayoría de las cadenas de bloques no están diseñadas.

Mi opinión y pensamientos finales

Desde una perspectiva de seguridad cibernética y riesgo de contratos inteligentes, el enfoque de Polyester es intrigante. La interacción cross-chain sin puentes disminuye uno de los mayores vectores de ataque en DeFi: puentes. Sin embargo, el uso de una capa de envoltura como Zipper necesitará auditorías robustas, especialmente porque interactúa con múltiples cadenas y envuelve tokens nativos en otro entorno.





Además, el cumplimiento sin KYC no es un agujero, es una decisión calculada basada en la actual ley de EE.UU. en torno a los mercados spot. Pero también es una estrategia frágil. Si los reguladores cambian de posición, Polyester podría enfrentarse a la revisión a pesar de las mejores intenciones. Desde un ángulo de producto, la ausencia de tarifas de gas, liquidación instantánea y transparencia completa podría marcar un cambio significativo para los comerciantes principiantes y avanzados. Si la demanda de la lista de espera se traduce en liquidez real y retención de usuarios, Polyester puede lograr lo que muchos otros no han logrado ofrecer: un DEX verdaderamente fácil de usar y legal.





El poliéster no es sólo otro fork o rebrand. Su pilar técnico, su postura regulatoria y su diseño centrado en el comerciante lo marcan como un participante serio en el ecosistema DEX.





Divulgación de intereses: Este autor es un colaborador independiente que publica a través de nuestro programa de blogs de negocios. HackerNoon ha revisado el informe para la calidad, pero las afirmaciones aquí pertenecen al autor. #DYO

