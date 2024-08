Por qué escribo en Hacker Noon

Para celebrar mi primer aniversario escribiendo en Hacker Noon, quería dar una mirada interna a por qué estoy aquí. Todo comenzó cuando mencioné su cuenta de Twitter en un tweet. Como especialista en marketing y autora autopublicada de tres novelas, he estado publicando y promocionando mi contenido en las redes sociales para atraer a nuevos lectores. En este caso, fue un tipo de estrategia de préstamo de audiencia para presentar " Historias extrañas de entrevistas de empresas emergentes" a los seguidores de Hacker Noon.

Me quedé más que sorprendido cuando Hacker Noon me envió un cortés mensaje directo y un enlace para publicar en su sitio. Verá, siempre me he sentido como un extraño en Silicon Valley y en la comunidad tecnológica . Si bien eso ha generado contenido interesante, ha sido un viaje para encontrar apoyo y desarrollo profesional. También dudaba en presentar mis ideas porque nunca me consideré un hacker.

Sin embargo, mirando más de cerca a Hacker Noon, supe que era diferente. Y, si aceptaran mis artículos, podría haber sólidas ventajas. Y ahora, en retrospectiva, he experimentado de primera mano durante el año pasado estos tres beneficios específicamente:

Diversidad: Mis temores de no ser una buena opción para Hacker Noon eran infundados. El tablero con estadísticas de lectores me mostró que las personas no solo leían mi contenido, sino que pasaban más tiempo que otras plataformas en las que había publicado. Con más de 3 millones de suscriptores y 15 000 escritores que son verdaderos profesionales que trabajan en sus dominios respetados, Hacker Noon para mí tiene y continúa incorporando contenido independiente e inclusivo al tratar a nuestros amigos de Internet con respeto .

Innovación : no me sorprende que Hacker Noon haya tenido éxito en la recaudación de fondos en 2020. Hay mucho por descubrir y se lanzan nuevas funciones regularmente. Estoy emocionado de ser parte del programa de monetización con Coil y ser un experto destacado . También es increíble ver las etiquetas más populares e interactuar con el contenido y los autores sobre las últimas tendencias.

Soporte: una gran parte de lo que hace único a Hacker Noon es la comunidad. Es cierto que los editores humanos profesionales pulen y publican su contenido además de responder sus correos electrónicos. Personalmente, el apoyo dedicado en las redes sociales me ha hecho sentir parte de todo. Esto fue más evidente el año pasado durante los mediodías de 2020. Desde podcasts hasta LinkedIn, conocí a muchos nominados talentosos en el lapso de cuatro meses a lo largo del proceso.

Contar con el apoyo de Hacker Noon y la comunidad ha sido una gran experiencia y recomiendo encarecidamente a todos los que trabajan en tecnología que cuenten sus historias. Me ha ayudado a desarrollar mis habilidades como escritor y comercializador, además de presentarme a nuevos amigos. Y por eso, estoy agradecido.