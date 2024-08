Los 6 mejores trucos de KOTOR que todo Lord Sith debería usar en Nintendo Switch

Han pasado casi dos décadas desde que el clásico juego de rol de Star Wars Knights of the Old Republic salió a la venta en Xbox. Desde entonces, KOTOR ha sido portado a prácticamente todos los sistemas imaginables y, más recientemente, ha llegado a Nintendo Switch.

Como muchos otros, he estado reviviendo felizmente mis años de adolescencia volviendo a visitar KOTOR en mi Switch anticipándome al inminente remaster de próxima generación de Aspyr. Knights of the Old Republic envejece sorprendentemente bien, pero requiere horas de rutina de la vieja escuela.

Con algunos trucos inteligentes de KOTOR, ya no tienes que esforzarte más.

Ya sea que esté volviendo a visitar un juego en el que ya invirtió muchas horas, o si es un principiante que quiere ver de qué se trata todo este alboroto, estos trucos lo ayudarán a emprender un viaje de poder a través de la galaxia en poco tiempo.

Cómo desbloquear trucos de KOTOR en Nintendo Switch

Después de la actualización más reciente de Knights of the Old Republic en Nintendo Switch, los jugadores pueden acceder fácilmente al menú de códigos de trucos en cualquier momento:

simplemente presione el joystick izquierdo tres veces para abrir el menú.

Entonces tendrás acceso a un tesoro de trucos de KOTOR en cualquier momento del juego. A partir de ahí, es tu elección usar esto para bien o para mal...

¿Por qué usar códigos de trucos?

El uso de trucos puede llamar la atención de los puristas de los juegos, pero pueden hacer maravillas para enriquecer la experiencia de un jugador, especialmente para un juego más antiguo.

Hay dos filosofías principales para usar los trucos de KOTOR en Nintendo Switch:

Ya venciste a KOTOR y solo estás tratando de pasar un buen rato:

Esforzarse por experiencia y equipos de alto nivel puede parecer trabajo, ¿por qué volver a pasar por eso? Darle a tu personaje un impulso en XP o obtener algunos créditos adicionales puede ayudar a acelerar tu juego. O puede usar algunos trucos más innovadores para emprender un viaje de poder bien merecido, o interpretar a su personaje de una manera más específica.

Te perdiste KOTOR en el lanzamiento y quieres ver de qué se trata:

Jugar un juego de hace 20 años puede tener algunos inconvenientes, siendo el ritmo más lento el más notable. Unos cuantos trucos oportunos pueden ayudar a que las cosas se muevan cuando sientas que la rutina está limitando tu estilo. Y, dado que aquí no obtienes nada del factor nostalgia, algunos trucos locos como agregar armas Jedi y maximizar las hazañas divertidas pueden ayudar a darle vida al juego.

Star Wars Knights of the Old Republic se mantiene sorprendentemente bien para su edad en 2022, y el juego no necesariamente necesita trucos para ser aceptable. Sin embargo, algunos de estos trucos de KOTOR son demasiado divertidos como para no jugar con ellos.

Lista de trucos de KOTOR disponibles en Nintendo Switch

Hay un arsenal bastante completo de trucos útiles de KOTOR disponibles para ayudar a impulsar el viaje de tu personaje, ya sea hacia el lado claro o hacia el lado oscuro de la fuerza:

Añade cualquier hazaña, poder o habilidad. Añadir 1000 experiencia Añade 5000 de experiencia Añade 10.000 de experiencia Velocidad turbo Crear elemento Bot trampa de generación Ajuste de la cámara

Agregue cualquier guía de hazaña, poder o habilidad

En este menú, puedes agregar cualquier hazaña, poder o habilidad al grupo de habilidades de tu protagonista.

Dotes : agrega cualquier hazaña a tu personaje.

Las proezas son formas útiles de otorgarte ventajas, como el uso de armas en duelos o el cumplimiento de requisitos de equipo, como armaduras pesadas. Puedes jugar con el rol de tu personaje como un maestro francotirador seleccionando Especialización en armas en Rifles bláster y Disparo maestro de francotirador. O puedes volverte loco dominando un poco de todo.

Nota importante: si quieres usar un sable de luz temprano (más sobre eso en un momento, ¡porque por supuesto que sí!), al menos debes agregar la dote Arma de enfoque: sable de luz. También puedes saltar a los niveles más altos de Competencia o Maestría en armas si quieres sentirte más como el Maestro Jedi o Sith que eres.

Poderes: agrega cualquier poder de fuerza a tu personaje.





Sáltate las horas de intenso entrenamiento y meditación Jedi e inmediatamente conviértete en el máximo usuario de la fuerza. Los poderes de la Fuerza desbloquean habilidades útiles como la curación, beneficios como el Valor maestro y potentes ataques como los rayos de la Fuerza que hacen que atravesar a los enemigos sea mucho más agradable.

Desafortunadamente, parece que no puedes agregar ningún poder a tu personaje hasta que desbloquees tu sensibilidad a la Fuerza a través de la narrativa, por lo que no hay fuerza que ahogue a Bendak Starkiller con los amigos de Taris.

Habilidades: maximiza cualquier habilidad para el nivel de tu personaje. Aquí puede elegir maximizar:

uso de la computadora

Demoliciones

Sigilo

Conciencia

Persuadir

Reparar

Seguridad

tratar lesiones

Seleccionar cualquiera de estos trucos aumentará automáticamente tu habilidad al máximo para tu nivel. Las habilidades de clases cruzadas se reducirán en consecuencia y las habilidades de clase alcanzarán su punto máximo. Si quieres aumentar tus estadísticas aún más, primero tendrás que subir de nivel a tu personaje.

Añadir experiencia

Los siguientes tres trucos de KOTOR en Nintendo Switch son sencillos y te permiten agregar: 1,000, 5,000 o 10,000 exp a la vez. Esto le permite darle un pequeño impulso si solo quiere evitar un poco de rutina o superar cualquier oposición.

Velocidad turbo

Podría decirse que es el truco más divertido y útil.

Si encuentra que el ritmo de KOTOR es demasiado lento y no está allí para las vistas, Turbo Speed es como un botón de avance rápido. Puede romper la inmersión de ver el poder de tu personaje caminando ridículamente a través del universo de Star Wars, pero ahorra mucho tiempo.

Simplemente seleccione Turbo Speed en el menú nuevamente para reducir la velocidad nuevamente.

Crear una guía de artículos

Aquí puedes crear cualquier elemento en el juego. Esta es la sección más útil de los trucos de KOTOR para los jugadores de Nintendo Switch que desean jugar a roles de una manera más fluida de lo que permite la narrativa.

Puedes atajar tu camino hacia las mejores armaduras, armas, granadas y créditos a tu antojo. Es una molestia, pero los elementos dentro de sus categorías se titulan como nombres de archivo arbitrarios que no le dicen nada sobre el elemento que está creando, por lo que debe explorar un poco.

Debido a que la mayoría de nosotros solo queremos atajar nuestro camino hacia la fuerza, aquí hay una guía de sables de luz para que comiences por el camino de un Jedi o un Sith.





Guía de colores del sable de luz:

Rojo: g1_w_lghtsbr01, g_w_lghtsbr02, Azul claro: g1_w_lghtsbr02 Azul: g_w_lghtsbr01 Verde: g_w_lghtsbr03 Amarillo: g_w_lghtsbr04 Violeta: g_w_lghtsbr05 Sable de luz de Malek (rojo, mismas estadísticas básicas de sable de luz): g_w_lghtsbr06 Sable de luz Jedi oscuro (rojo, mismas estadísticas básicas de sable de luz): g_w_drkjdisbr001

Guía de cristales de sable de luz:

g1_w_sbrcrstl20: Corazón del guardián (cristales de mejora) g1_w_sbrcrstl20: Manto de la Fuerza (cristales de mejora) g_w_sbrcrstl01: cristal Rubat (ataque +1, daño de energía 1) G_w_sbrcrstl02: diamante de cristal (ataque +3 G_w_sbrcrstl03: eralam de cristal (ataque +2, daño de energía 2) G_w_sbrcrstl04: sapith (ataque +2, daño de energía 3) G_w_sbrcrstl05: nextor (ataque +1, agudo) G_w_sbrcrstl06: Opila (daño de energía 3, crítico masivo +2-12) G_w_sbrcrstl07: Jenruax (desvío de bláster +5, daño de energía 2) G_w_sbrcrstl08: Phond (daño físico +1-6 perforación) G_w_sbrcrstl09: Luxum (ataque +2, +1-6 contra droide) G_w_sbrcrstl10:Bondar (Probabilidad de aturdimiento 25%) G_w_sbrcrstl11: Firkrann (ataque +2, +2-12 contra droide) G_w_sbrcrstl12 Sigil (ataque +1, daño de energía 1-6) G_w_sbrcrstl13 Upari (ataque +3, daño de energía 1-8) G_w_sbrcrstl14: Azul G_w_sbrcrstl15: Amarillo G_w_sbrcrstl16: Verde G_w_sbrcrstl17: Violeta G_w_sbrcrstl18: rojo G_w_sbrcrstl19: Solari (solo lado luminoso: Ataque +3, +1-8 contra lado oscuro, +3 daño físico) G_w_sbrcrstl20: Amuleto Upari cortado en bruto (+3 daño contundente, +1-6 daño contundente contra droides)



Cómo usar el "Cheat Bot" de los trucos de KOTOR

¿Necesitas un poco de ayuda en la batalla y tu grupo no está a la altura?

Llame a su amigo bien llamado, el "Cheat Bot" le dará una mano. Seleccione esta opción y aparecerá un droide de protocolo amigable.

Al principio no parece hacer mucho, pero después de hablar con tu nuevo compañero, encontrarás varias opciones de diálogo para navegar. Aquí es donde las cosas se ponen un poco locas...

Opciones de diálogo de Cheat Bot:

Quiero salir (diálogo de salida)

Necesito configurar la variable de ubicación del planeta.

Necesito hacer que un NPC esté disponible para mi grupo

Necesito verificar el estado de una variable del juego

Determina los diversos planetas que se pueden seleccionar en el mapa estelar.

Determina cuántos mapas estelares se han descubierto

Determina si el grupo debe ser capturado por el Leviatán.

Me gustaría que te autodestruyeras en 5 segundos. (El bot tramposo desaparece)

Puede acceder a ubicaciones, agregar miembros del grupo, etc. aquí. ¿Tienes un personaje favorito con el que te gustaría pasar el rato antes de lo que la historia quiere? Ve a por ello. ¿Quieres ir por la vía rápida a tu planeta favorito? Sé mi invitado.

El bot de trucos es una forma ciertamente aleatoria de darte acceso a algunos de los trucos de KOTOR más innovadores que puedes encontrar en Nintendo Switch.

Ajuste de la cámara



El menú de trucos de KOTOR ofrece varias opciones para jugar con tu cámara si quieres tomar una buena captura de pantalla o explorar el entorno.

Alternar modo de captura de pantalla

Este modo elimina la interfaz de usuario de la pantalla de reproducción para que pueda tomar todas las capturas de pantalla escénicas que desee. No es que quieras centrarte demasiado en los bordes ásperos de estos polígonos de 2003.

Alternar cámara de vuelo

Escapa de los confines de tu cámara en tercera persona y explora la extensión del mundo que te rodea. Los controles de esta cámara son muy complicados y te sacan de los rieles muy rápidamente fuera del camino trillado de la arquitectura del juego, pero puede ser una buena captura de pantalla o al menos algo divertido.

KOTOR hace trampa en el resumen de Nintendo Switch

Aunque normalmente no soy partidario de las trampas en los videojuegos, creo que pueden hacer que un juego anticuado sea más accesible y divertido. Puede eludir gran parte de la rutina que definió a la generación anterior de juegos, mientras respeta su valioso tiempo.

Exagerar con estos trucos definitivamente puede estropear la diversión, pero un pequeño aumento en XP, créditos y un elemento temprano o NPC puede ser de gran ayuda para enriquecer su experiencia de juego de roles.

Que la Fuerza los acompañe amigos.

