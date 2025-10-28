Mutuum Finance (MUTM) lanzará el protocolo V1 en el cuarto trimestre de 2025

El mercado de criptografía en 2025 está lleno de preguntas.Muchos inversores están preguntando qué criptografía tiene realmente un producto real detrás de ella. Se destaca porque combina herramientas en vivo, diseño de token inteligente y una verdadera plataforma que pronto se llevará a cabo. Financiación Mutua (MUTM) Financiación Mutua (MUTM) Financiación Mutua (MUTM) En su cuenta X que el V1 de su protocolo se lanzará en la Sepolia Testnet por el cuarto trimestre de 2025.Esta actualización traerá herramientas básicas como un pool de liquidez, mtToken, token de deuda y un bot de liquidación para garantizar operaciones de plataforma seguras y eficientes. Anunciado oficialmente Anunciado oficialmente Este lanzamiento temprano de testnet da a los usuarios un primer vistazo a cómo funciona el sistema antes del lanzamiento completo. Al permitir pruebas reales, Mutuum tiene como objetivo construir confianza, atraer el compromiso de la comunidad y potencialmente aumentar la demanda y el valor de su token. Los beneficios de la venta atraen la atención de los inversores La venta anticipada de Mutuum Finance (MUTM) ya ha llamado seriamente la atención de los inversores de criptomonedas. El suministro total de tokens es de 4 mil millones, y más de $ 18.10 millones se han levantado hasta ahora. El precio de venta anticipada actual en la Fase 6 es de $ 0,035, y alrededor del 80% de los 170 millones de tokens ya se han vendido. Más de 17,550 titulares se han unido al viaje, y la emoción está aumentando a medida que la Fase 7 se acerca con un aumento del precio del 15% a $ 0,040. Este es uno de los signos más fuertes de demanda temprana en las previsiones de criptomonedas en curso para 2025. Los primeros inversores están viendo resultados incluso antes de la lista.Un buy-in de $1,000 en la fase actual tiene la posibilidad de duplicarse o triplicarse después de la lista, ya que los analistas esperan una adopción más fuerte una vez que se lance el protocolo en vivo.La parte única es que el token de Mutuum y su plataforma de trabajo se lanzarán juntos, dando MUTM utilidad directa el primer día.Mientras que muchos nuevos tokens esperan meses antes de mostrar cualquier uso, Mutuum ofrecerá un producto en vivo desde el principio. Sistema de préstamo dual diseñado para todos Mutuum Finance (MUTM) está construyendo su plataforma en torno a dos sistemas de préstamo que hacen prestar y ganar sencillo. El primero es Peer-to-Contract (P2C), donde los usuarios depositarán activos en piscinas de liquidez para obtener retornos estables. El segundo es Peer-to-Peer (P2P), que conecta directamente a prestatarios y prestatarios individuales. Ambos sistemas serán alimentados por mtTokens que representan activos depositados y tokens de deuda que rastrean préstamos. Este modelo dual está construido para trabajar para pequeños usuarios y instituciones más grandes, creando un mercado flexible y justo. Potencial de lanzamiento y intercambio sincronizado Mutuum Finance (MUTM) lanzará su plataforma y token alrededor del mismo tiempo. Este timing es raro en el mercado y crea utilidad instantánea. Los inversores no tendrán que esperar meses para usar sus tokens. Tan pronto como la plataforma vaya a la vida, podrán prestar, prestar y apostar a través de mtTokens. Esta estrategia ya está capturando la atención de los observadores de divisas. Los proyectos con productos funcionales a menudo cumplen con los estándares de listado de Tier-1 y Tier-2 más rápidamente, aumentando su visibilidad y liquidez poco después del lanzamiento. Con los módulos de préstamo y préstamo en vivo disponibles desde el principio, el debut de Mutuum atraerá a usuarios minoristas e institucionales que prefieren plataformas que aportan valor real. Utility Growth and Buyback Rewards Cada característica del ecosistema de Mutuum agregará valor a MUTM. Las herramientas de préstamo y préstamo ayudarán a los usuarios a ganar rendimientos, mientras que la apuesta recompensará a los titulares con MUTM comprados de vuelta del mercado abierto utilizando los ingresos de la plataforma. Más tarde, Mutuum Finance (MUTM) también introducirá su propio stablecoin descentralizado pegado a un dólar estadounidense. Se apoyará por activos como ETH, SOL o AVAX y se monetizará cuando los usuarios prestan contra garantías. Este diseño hará de Mutuum un sistema completo de DeFi con un activo estable, herramientas de préstamo y opciones de apuestas recompensadoras. A diferencia de los tokens de meme, la fuerza de MUTM provendrá de la actividad constante y el uso real dentro de la plataforma. Comunidad activa y llamado final a unirse Mutuum Finance (MUTM) ya está construyendo una de las comunidades tempranas más activas en DeFi. Tiene más de 12.000 seguidores de Twitter y un dashboard en vivo donde los usuarios pueden rastrear sus tokens, recompensas y rankings de liderazgo. Campaña en la que diez ganadores recibirán cada uno $ 10.000 en tokens MUTM. 100 mil dólares en Giveaway 100 mil dólares en Giveaway La fase 6 ya está 80% llena, lo que significa que solo queda una pequeña ventana para que los inversores ingresen antes de la próxima subida del precio a $ 0,040. Este progreso muestra cómo Mutuum Finance (MUTM) está proporcionando un crecimiento consistente a través de cada etapa de su pre-venta. Para muchos inversores que buscan la mejor criptografía barata para comprar ahora, Mutuum Finance (MUTM) se destaca como un proyecto que podría definir la próxima ola de predicciones de criptografía en 2025. Para más información sobre Mutuum Finance (MUTM), visite los enlaces de abajo: Sitio web: https://www.mutuum.com https://www.mutuum.com En el link: https://linktr.ee/mutuumfinance https://linktr.ee/mutuumfinance \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. El programa El programa