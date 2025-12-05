Mientras Ethereum (ETH) Lucha en el Q4, Esta Nueva Altcoin se Dispara un 250% y Alcanza el 95% de Asignación en la Fase 6

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Ethereum entra en el cuarto trimestre bajo presión, y la reciente acción del precio muestra que el segundo activo más grande del mercado lucha por recuperar el impulso. Mientras ETH intenta romper áreas clave de resistencia, los traders e inversores de los primeros ciclos están dirigiendo su atención a una nueva altcoin mucho más pequeña y de movimiento mucho más rápido que ya ha subido un 250% durante su desarrollo. , que todavía cotiza a $0.035, ha alcanzado el 95% de asignación en la Fase 6, generando urgencia en los círculos criptográficos. Mutuum Finance (MUTM) Debilidad de Ethereum en el Cuarto Trimestre Ethereum sigue siendo una parte central del ecosistema criptográfico, con su masiva infraestructura de contratos inteligentes, profunda liquidez y gran presencia institucional. Pero su tamaño ha creado límites. Con una capitalización de mercado de cientos de miles de millones, ETH requiere entradas enormes para generar un fuerte crecimiento al alza, y eso ha faltado este trimestre. Los precios han seguido estancándose cerca de la zona de $3,100–$3,300. Este rango ha actuado como techo durante meses, atrayendo presión vendedora y evitando repuntes más largos. Incluso cuando el mercado en general muestra focos de fortaleza, Ethereum a menudo se queda atrás debido a grandes muros de venta y a la menor demanda de nuevos compradores minoristas. Un segundo problema es la competencia. Las redes de Capa 2 ahora ofrecen ejecución más rápida y barata, lo que ha alejado parte de la actividad de Ethereum. Esto hace que el camino de ETH hacia arriba sea más lento, y muchos inversores que buscan un ROI más fuerte se están volcando hacia proyectos más jóvenes que pueden moverse más rápido y multiplicarse con menos capital. Mutuum Finance (MUTM) Mutuum Finance está construyendo un sistema de préstamos descentralizado enfocado en rendimientos predecibles, reglas de préstamo claras y controles de seguridad más estrictos. La plataforma utiliza dos entornos de préstamo, permitiendo a los usuarios depositar activos para obtener rendimiento mientras brinda a los prestatarios múltiples opciones de tipos de tasa. En el entorno de suministro, los prestamistas reciben mtTokens, que aumentan de valor a medida que los prestatarios pagan intereses. Esto da a los usuarios APY basados en la actividad real de préstamos. Por ejemplo, cuando aumenta la demanda y los prestatarios toman más préstamos, los mtTokens se aprecian más rápido, creando rendimientos orgánicos sin inflación de tokens. En el lado del préstamo, los usuarios pueden elegir entre tasas variables, que cambian con la utilización, o tasas fijas, que bloquean los costos de pago durante el período del préstamo. Los prestatarios deben cumplir con los requisitos de LTV (relación préstamo-valor) que están vinculados a la volatilidad de los activos. Los activos menos volátiles pueden admitir ratios LTV más altos, mientras que los tokens más riesgosos usan ratios más bajos. Si la garantía cae demasiado, el sistema activa liquidaciones automáticas. Los liquidadores compran la garantía con descuento para estabilizar el préstamo, protegiendo a los proveedores en el proceso. Este diseño evita fallos en cascada y mantiene la solvencia del pool de préstamos. Al combinar mtTokens impulsados por APY, gestión de garantías estructurada y opciones de pago predecibles, Mutuum Finance se está posicionando como una criptomoneda DeFi construida para la estabilidad a largo plazo. Crecimiento de la Preventa, Fortaleza de la Financiación y Expansión de la Comunidad Mutuum Finance abrió su oferta a $0.01 a principios de 2025. El interés constante a través de cada etapa impulsó el token a $0.035, lo que representa un aumento del 250% antes del lanzamiento. La escala del crecimiento temprano de Mutuum Finance se hace más clara al observar las cifras subyacentes. El proyecto ya ha recaudado más de $19 millones, lo que refleja una fuerte confianza de una audiencia global que continúa expandiéndose cada mes. Su comunidad ahora incluye más de 18,300 poseedores, un nivel de participación que muchos lanzamientos DeFi en etapa temprana luchan por alcanzar incluso después de cotizar en las principales bolsas. Una parte sustancial del suministro de tokens también ha sido absorbida por los primeros partidarios. Más de 800 millones de tokens MUTM se han comprado en las fases iniciales, lo que demuestra una demanda constante en lugar de oleadas esporádicas de interés. Del suministro total de 4 mil millones de tokens, se reservaron 1.82 mil millones de tokens, lo que representa el 45.5% dedicado al acceso temprano, para los participantes que ingresaran antes del lanzamiento. Esta estructura de asignación ha ayudado a crear una base de usuarios amplia mucho antes de que la plataforma esté completamente operativa, reforzando la idea de que el impulso detrás del proyecto continúa creciendo en lugar de disminuir. La Fase 6 ya ha superado el 95% de asignación, dejando menos del 5 por ciento de los tokens disponibles a este precio. Cada fase se ha agotado más rápido que la anterior, y la Fase 6 está en camino de ser la más rápida hasta ahora. La actividad del usuario se mantiene alta debido a la tabla de clasificación de 24 horas de la plataforma, que recompensa al principal contribuyente del día con $500 en MUTM. Mutuum Finance también acepta pagos directos con tarjeta, lo que simplifica la incorporación para los usuarios que desean un acceso rápido sin un proceso de registro complicado. Esta combinación de financiación, participación y accesibilidad ha aumentado la visibilidad de Mutuum Finance en las comunidades criptográficas, especialmente entre aquellos que buscan las mejores criptomonedas para posicionarse antes del próximo ciclo. Marco de Seguridad y Desarrollo V1 La seguridad juega un papel importante en la hoja de ruta de Mutuum Finance. El proyecto completó una auditoría de CertiK, obteniendo una puntuación de Token Scan de 90/100, lo que lo sitúa por encima de muchas plataformas de préstamos en etapa temprana. CertiK revisó la lógica del contrato, los mecanismos de seguridad, el comportamiento de liquidación y las posibles superficies de ataque. Mutuum Finance también está siendo sometido a una auditoría en profundidad por parte de , conocida por su trabajo con algunos de los protocolos blockchain más grandes de la industria. Halborn está analizando las funciones de préstamo, los desencadenantes de liquidación, las integraciones de oráculos y la lógica de garantía. Esta capa adicional de seguridad ayuda a preparar la plataforma para pruebas públicas. Halborn Security Según la , el lanzamiento V1 del proyecto está planeado para Sepolia Testnet en el Q4 de 2025. Esta primera versión introducirá los elementos centrales del protocolo de préstamos en un entorno funcional. El despliegue de Testnet contará con el pool principal de liquidez, el sistema de emisión de mtToken que rastrea el crecimiento de valor del interés del prestatario, el bot de liquidación automatizado y el token de seguimiento de deuda que gestiona las posiciones de los prestatarios. ETH y USDT servirán como los activos iniciales admitidos, brindando a los usuarios acceso inmediato a las herramientas principales de préstamos y empréstitos de la plataforma una vez que V1 esté en funcionamiento. cuenta oficial de Mutuum Finance en X Presión de la Fase 6 y Urgencia Creciente La Fase 6 es ahora la etapa más volátil de la oferta hasta el momento. Con solo el 5% de los tokens restantes, la demanda se ha acelerado. Varias compras grandes, incluida una reciente asignación de ballena de $120K, han reducido aún más la oferta restante. Las ballenas suelen entrar cuando la confianza en una hoja de ruta es alta, y su participación a menudo acelera la actividad de compra en la fase final. A medida que MUTM se acerca a su precio de lanzamiento de $0.06, la ventana para asegurar el token por debajo de $0.04 se cierra rápidamente. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo el Programa de Blogging Empresarial de HackerNoon. Haga su propia investigación antes de tomar cualquier decisión financiera.