Mi terrible experiencia al solicitar un trabajo en Crossover for Work

Andy: “Está bien, gente, necesitamos contratar nuevos talentos para un gran cliente. Voy a necesitar a alguien que pueda responder correctamente al menos 40 preguntas en un examen de opción múltiple de 50 preguntas en 15 minutos. Probablemente tenga que adivinar algunas de las respuestas debido a la limitación de tiempo. ¿Tenemos a alguien que pueda hacer eso?

Mano derecha: “Absolutamente. Rob tiene todos los archivos de preparación para el examen. Le pediré que empiece a memorizar”.

Andy: “Genial. Ahora necesito a alguien que haya obtenido buenas calificaciones en la escuela y pueda escribir 50 oraciones temáticas de alto rendimiento en una hoja de cálculo de Google”.

Mano derecha: “Creo que Gabrielle sería buena para eso. La llamaré por Skype.

Andy: “Fantástico. Necesitamos escribir una docena de descripciones de trabajo. ¿Quién conoce el formato?

Suneel: “Yo sí. He escrito algunos miles de ellos. Tengo la plantilla de Excel. Siempre le doy al conteo de palabras en la nariz”.

Andy: “Perfecto. Ahora, el cliente quiere saber: ¿seis es el 12 por ciento de qué número?

Sandra: “Cincuenta”.

Andy: “Muy bien, Sandra. ¿Cómo lo supiste?"

Sandra: “Lo preguntaste en la última reunión”.

Andy: “Buena atención y retención. Ahora, vamos a tener que evaluar y clasificar alrededor de 500 candidatos. ¿Tenemos el software de reconocimiento de palabras clave adecuado?

Danielle: "Acabo de ingresar las últimas palabras clave y está listo, Andy".

Andy: "¿Quién es bueno en las preguntas de comparación, como "Competente es practicar como ..."

Todos: “Fuerte es Hacer Ejercicio”.

Andy: “Claro, siempre me olvido de eso. ¿Puedes tomarlos, Esmeralda?

Esmeralda: "Estoy en ello como el arroz integral, Andy".

La reunión continúa así durante otra media hora, porque esto es lo que necesitamos en las empresas de hoy: personas que puedan seguir las instrucciones exactamente .

El cebo

Crossover for Work anuncia docenas de trabajos todo el tiempo, muchos de ellos muy bien pagados, muchos para desarrolladores y arquitectos senior. Todo el mundo trabaja desde casa. Tienen extensos sistemas de software para rastrear el desempeño de los empleados.

Debido a que pagan tan bien, reciben miles de solicitantes. Debido a que reciben miles de solicitantes, utilizan pruebas estandarizadas y ejercicios de selección automatizados para eliminar a la mayoría de ellos.

Estaba interesado en un trabajo que habían anunciado: ser director general de una empresa adquirida. Esto implica usar su plantilla y sistema para administrar la empresa, por supuesto. Dicen que este trabajo paga $800,000 por año, así que decidí aplicar.

He trabajado por mi cuenta durante 40 años y he sido CEO de una docena de nuevas empresas. No tengo un MBA, una señal universal de competencia comercial (excepto por el hecho de que solo el 14 por ciento de los multimillonarios en el mundo tienen uno). Pero una vez fui candidato para ser el decano de la escuela de negocios de Stanford, así que pensé que tendría una oportunidad.

Primero, tuve que tomar una prueba CCAT inicial, que te da 15 minutos para responder 50 preguntas de opción múltiple. Las preguntas involucran cálculos, comparación de diferencias de forma, analogías, definiciones de palabras, problemas de palabras, etc. Te dicen que practiques usando la aplicación JobFlare, que te da preguntas completamente diferentes y no tiene nada que ver con el CCAT.

Este es el tipo de prueba en la que sería fácil hacerlo muy bien con tiempo ilimitado, pero en 15 minutos tiene 18 segundos por pregunta, por lo que es imposible responderlas todas correctamente. No hay penalización por adivinar, así que haz lo que puedas y adivina el resto. No hay posibilidad de volver atrás después de responder una pregunta.

He estudiado estadística, economía del comportamiento y ciencia de decisiones. Pensé que lo haría lo suficientemente bien como para atravesar esta parte de la pantalla.

no lo hice Ni siquiera estuvo cerca. Quieren que aciertes 40 o más. Si no apruebas, tienes que esperar 6 meses para volver a intentarlo.

Esperé. Todavía no tenía trabajo, así que lo intenté de nuevo.

Me di cuenta de que esto es similar a un examen SAT o GRE. Para ganar, debes jugar con el sistema.

CCAT cruzado

Así que fui a Crossoverccat.com y pagué $50 por su paquete de estudio. Este fue un producto increíblemente cojo. Era una página muy básica de HTML con algunos enlaces. Dos enlaces me dieron la oportunidad de tomar una prueba CCAT real sin obtener mi puntaje (que probablemente cueste más). Luego, había cinco archivos PDF que contenían preguntas de prueba como una prueba real. No era una aplicación de prueba, solo eran archivos PDF. Tienes la pregunta, luego la respuesta. Hay que desplazarse mucho. Algunas respuestas tienen explicaciones, otras no. Algunas de las respuestas son incorrectas. Varias de las pruebas tienen preguntas repetidas. Luego hubo otra prueba en un formato diferente.

Le escribí a Mark M ([email protected]) y le dije que estaba muy decepcionado de que cobrara $50 por un producto tan malo. Respondió:

Hola David,

Se puso mucho esfuerzo en producir los .PDF con las respuestas, que es el principal material de estudio. Todo lo que recibió se enumeró antes de comprarlo. ¿Por qué exactamente merece un reembolso después de recibir todos los materiales de estudio?

Dije que pensaba que era un producto muy pobre que hacía que el cliente hiciera un trabajo innecesario. Le pedí un reembolso parcial. Respondió:

De los cientos de personas que hicieron buen uso de nuestro producto, usted es el único que se quejó. Gracias por ser un culo desagradecido.

¡Eso es servicio al cliente!

Así que sufrí los PDF y memoricé un montón de preguntas. Probablemente alrededor de 15 horas de estudio. No puedo recomendar sus exámenes, pero necesitas exámenes de práctica para aprobar.

Tomando la prueba de nuevo

Sentí que estaba listo, así que volví a tomar el examen CCAT. Afortunadamente, muchas de las preguntas eran exactamente las que había memorizado de la prueba de práctica, así que, aunque la presentación fue muy pobre, la preparación para la prueba me ayudó mucho. Conocía las respuestas y podía seguir adelante y dedicar tiempo a las nuevas.

Debo haber estado muy cerca, porque el sistema dijo que casi había pasado y que se me permitiría volver a intentarlo. Lo intenté de nuevo al día siguiente y pasé. No fue fácil, pero como había memorizado tantas respuestas, pude terminar temprano y aun así aprobar.

los ensayos

Dado que este es un trabajo en el que dirige una empresa, quieren ver si tiene las habilidades. Entonces te piden que presentes una idea de negocio en su formato. Quieren un esquema, luego quieren una narrativa que anticipe y maneje las objeciones. Dan instrucciones y usan el discurso de Elon Musk para Tesla como ejemplo clave. Luego, quieren un video de lanzamiento de 5 minutos.

Como conozco bien el capital de riesgo, creé un lanzamiento en torno a un producto de riesgo de próxima generación que es muy innovador. Pasé alrededor de 15 horas en estos documentos y haciendo un video de cinco minutos. Los envié.

Aquí está su respuesta:

Gracias por tomarse el tiempo para aplicar a Crossover.

Lamentamos informarle que no podemos aprobar su solicitud en este momento; esto significa que no será considerado para este puesto.

Eso es todo. Treinta horas de trabajo, $50 en preparación para exámenes, y eso es lo que obtuve.

El interruptor

¿Realmente pagan tanto como anuncian? Espero que no. Espero que nadie califique realmente para el salario de $ 800k para el director ejecutivo de una empresa adquirida; solo hace que muchas personas presenten su solicitud a través de su sistema automatizado. Me interesaría saber cuántos de sus trabajos de $ 200k y más se llenan realmente con ese nivel de salario.

Los comentarios

En Glassdoor.com, hay más de 850 reseñas de Crossover for Work. La gran mayoría de ellos son negativos. Dicen cosas como:

Esta empresa se nutre de la disfunción, la desorganización y el miedo. Estás constantemente caminando sobre cáscaras de huevo, constantemente tienes que luchar por el pago exacto del trabajo que ya has hecho y constantemente tienes que tomar una posición para recibir las cosas más básicas.

Ventajas: Ninguno que yo sepa. Incluso la paga es mala. Desventajas: Muy mala cultura organizacional.

Trabajé en Crossover for Work a tiempo completo durante más de 10 años. Esta empresa utiliza a las personas como herramientas, simple y llanamente. Si trabaja en los EE. UU. y quiere un salario realmente competitivo y la capacidad de pensar creativamente, ser recompensado y reconocido por sus contribuciones, sentirse como un verdadero contribuyente y desea otras cosas típicas, como atención médica, 401k, descuentos en gimnasios... Bueno, este no es el lugar para ti. Worksmart, su herramienta de monitoreo, si es un profesional, especialmente un ingeniero que a menudo tiene que pensar creativamente para resolver problemas, no necesita un "contador de teclas" o capturas de pantalla, ni siquiera un RELOJ para marcar. Necesitas tiempo para concentrarte sin preocuparte si te pagarán correctamente, no si su algoritmo detectó o no que no fuiste tan productivo durante 2 horas el martes. Utilice sus talentos en una empresa que se preocupa por sus productos Y por su gente.

Están tomando capturas de pantalla de su pantalla cada 10 minutos. Te pueden despedir sin motivo.

… a pesar de tener el mejor desempeño en mi equipo, me despidieron porque la conclusión es que mi gerente quería más a otros en mi equipo. No tengo ninguna tolerancia para esos juegos, por eso me gustaba el crossover, porque las métricas no podían mentir. Pero la gente todavía puede.

Hay un ambiente general sombrío. No he conocido a nadie que esté haciendo más trabajo del que se le exige. Todos están haciendo su trabajo lo suficiente como para no ser despedidos, lo que sugiere una falta de pasión, y se debe a la forma en que la gerencia ve a los empleados. El arreglo es tal que se puede dejar ir a cualquiera en un abrir y cerrar de ojos, lo que hace que sea aún más difícil alcanzar un estado de comodidad mental propicio para el enfoque y el rendimiento. No hay un factor de motivación real que no sea ese cheque de pago semanal.

Es muy deshumanizante definir a una persona por la suma de sus métricas.

Básicamente, la alta dirección está obsesionada con esa estúpida idea de crear una fábrica que produce/mantiene productos de software en la línea de montaje y parece estar dispuesta a sacrificarlo todo por esa ideología. A nadie le importa el resultado real, lo único que importa son las métricas y el FTAR (tasa de aceptación por primera vez). Esto último básicamente significa que estarás jodido por cualquier error menor, como una revisión de código fallida o algún error en el ticket de Jira.

No hay promociones ni ninguna forma de mostrar ningún reconocimiento por un buen trabajo que está haciendo allí, podría tener un desempeño superior durante un par de meses y ciertos clientes le piden que maneje su problema y aún así está en el mismo lugar. , y para obtener una posición más alta tienes que pasar por las pruebas como si fueras un extraño.

Lo que realmente no me gustó: Seguimiento/justificación constante del flujo de trabajo. En serio. Como otros han señalado, es difícil realmente *obtener* crédito por una semana laboral completa sin trabajar extra. Especialmente en algunos de los puestos más 'creativos' de nivel superior, como arquitecto, gestión de productos, etc., hay una oportunidad mínima o nula de revisar o pensar sobre las cosas. Para mí, trabajo en ráfagas seguidas de pequeñas distracciones en las que voy ejecutando los problemas en el fondo de mis pensamientos. Una variedad de compañeros de trabajo y gerencia en mi historia han comentado casi universalmente sobre el volumen de buen trabajo que produzco. Incluso mis compañeros de Crossover no tuvieron ningún problema con la cantidad o la calidad de mi producción. Sin embargo, su software y sistemas de seguimiento simplemente no acreditan nada más que un "trabajo" lineal y constante. Esto fue malo para mí, lo que resultó en que trabajara más, reelaborando cosas mientras intentaba cambiar mis procesos, "fingiendo" o simplemente trabajando más para intentar hacer mis horas. También me sentí mal por algunos de los puestos más junior o "de fábrica". Realmente se realiza un seguimiento minuto a minuto, con muchos incentivos para encontrar "problemas" con la productividad. Este es realmente un método poco disimulado para exprimir la sangre de un nabo, encontrando fallas o brechas y esencialmente reduciendo el pago. Sí, los salarios son buenos, pero la cantidad de trabajo auxiliar que se dedica a hacer horas "reales" es terrible, y me sentí como un tonto contribuyendo a ello. Tuve que renunciar por mi cordura.

Vale la pena leer las reseñas. A algunas personas les gusta el ambiente de trabajo. Algunas personas dicen que se sienten presionadas a dar lo mejor de sí todos los días. Pero en mi lectura, son realmente las personas las que son buenas para mover las cosas de la bandeja de entrada a la bandeja de salida, no los pensadores creativos o críticos. No me sorprendió que la mejor reseña fuera de un militar.

Alguien de Crossover responde a muchas de las reseñas de Glassdoor, aunque en su mayoría son de cortar y pegar. He aquí una respuesta típica:

Lamentamos que la experiencia no haya sido de su agrado. No es para todos. El modelo de fábrica es la mejor forma de escalar nuestro negocio al adquirir una empresa por semana. ¡Gracias por los comentarios!

Aquí hay un video de un tipo que trabajó allí durante cuatro semanas antes de encontrar un trabajo mejor:

Un buen resumen de un ejecutivo:

… a la empresa le gusta presentarse con una metodología totalmente repetible y aplicable a todos sus negocios, pero la realidad es que esto es solo una (pequeña) porción. Es realmente que tienen un grupo de personas talentosas (y eso es seguro) rehenes de la situación de salario/seguimiento que constantemente rinden más hasta que se agotan. Creo que podrían idear un enfoque mixto, que fomente el rendimiento sin tratar a las personas como ganado (o artes) y mantenga un alto nivel. Dados los antecedentes del fundador, esto es poco probable, ya que durante mucho tiempo ha creído en este tipo de filosofía. Para mí, fue un experimento divertido e interesante que me alegro de que haya terminado.

¿Por qué la gente trabaja?

La gestión es difícil. Siempre digo que los ejecutivos juegan al golf porque es tan trivialmente fácil en comparación con la gestión de personas. Pero la gestión proviene de una filosofía fundamental, y la filosofía fundamental de Crossover es que las personas son unidades de trabajo fungibles que deben ser reemplazadas por máquinas lo antes posible. Son una molestia que hay que tolerar siempre que alcancen su número.

No encajaría en Crossover. No soy bueno con tonterías rigurosas. Contrato empleados que hacen buenas preguntas. Contrato gente que no tiene miedo de decirme que estoy equivocado. Quiero personas que estén dispuestas a probar algo nuevo, a fracasar, a aprender. Quiero personas que reemplacen sus propios trabajos con algo mejor. Quiero personas que rompan las reglas para hacer felices a los clientes. Quiero aprovechar la motivación intrínseca de las personas para acelerar mi empresa. Prefiero entrenarlos y hacer experimentos juntos que decirles qué hacer.

Como la mayoría de la gente, necesito ingresos para sobrevivir. Pero no trabajaría para Andy Tryba por ninguna cantidad de dinero. Prefiero trabajar para Frederick Hertzberg :

o Dave Snowden:

o Paul Akers :

O Jeff Bezos :

O Ray Dalio :

O Bob Sutton :

O Richard Sheridan :

O Leandro Hererro :

O Gary Hamel :

No creo que la gente trabaje por dinero. Creo que en su mayoría trabajan por a) suficiente dinero para no tener que preocuparse, b) un ambiente de trabajo decente, respetuoso y desafiante con la oportunidad de tomar sus propias decisiones, aprender y mejorar, y c) contribuir a algo que encuentran significativo.

Es por eso que estoy iniciando el Instituto Giordano Bruno , porque demasiadas cosas en la sociedad actual están rotas y no pueden ser reparadas por personas que son muy buenas para marcar la casilla con la respuesta correcta cuando las otras tres ya se conocen. estar equivocado. Porque el mundo no funciona de esa manera , y la cultura es fundamental para el éxito.

Intentar controlar todas las variables, incluidas las personas, es la ilusión del control .

Mi carta abierta a Andy Tryba

He pagado $50 y 30 horas de mi tiempo para decir esto, porque él no estaba escuchando. Tal vez él ahora:

Andy,

¿Cuánto dura la buena gente en su empresa? No puedes medir las oportunidades que estás perdiendo porque no confías en tu gente y no fomentas la innovación, la creatividad, los puntos de vista opuestos, la experimentación y el surgimiento. Estás construyendo una granja de monocultivos, y sabemos que los monocultivos pueden desaparecer con un solo ataque. Una cultura puramente transaccional es un cementerio para el florecimiento humano. Estoy disponible para ayudarlo a agregar alegría y propósito a su empresa, pero soy costoso y tendrá que someterse a algunas pruebas . Aquí hay algo que te enseñaré:

La satisfacción es para los empleados lo que las ganancias son para el crecimiento.

Sinceramente,

david siegel

David Siegel es un emprendedor en serie en Washington, DC. Es el fundador del Proyecto Pilar . Es autor de The Token Handbook , Open Stanford , The Culture Deck , Climate Curious y La Estructura de los Nueve Actos . Da discursos a audiencias de todo el mundo y en línea. Ayuda a las empresas a construir una cultura más antifrágil e innovar más rápido. Su obra completa se encuentra en dsiegel.com .

