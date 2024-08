Cómo manipular bits en C y C++

Todos los datos en la computadora se representan en binario, es decir, en 0 o 1. Las computadoras o máquinas no entienden nuestros idiomas, entienden bits. Generalmente, al programador no le importan las operaciones a nivel de bit. Pero a veces un programador tiene que sumergirse en un nivel más profundo y trabajar en bits.

En programación, un número entero de n bits se almacena como un número binario que

consta de n bits. Entonces, un entero de 32 bits consta de 32 bits y 64 bits

entero consta de 64 bits. En lenguaje de programación C++ tipo de datos int

es de 16 bits, 32 bits y 64 bits. ver aquí

Aquí está la representación de bits de 32 bits int número 10:

000000000000000000000000000001010

En C++,

está firmado o no , por lo que una representación de bits está firmada o no .

En una representación con signo, el primer bit representa el signo de un número (0

para positivo y 1 para negativo), y los n-1 bits restantes contienen el

magnitud del número.

Existe una conexión entre una representación firmada y una no firmada. un numero firmado

es igual a un número sin signo

En una representación firmada, el siguiente número después de

es, y en una representación sin signo, el siguiente número después dees

Podemos usar el operador & para comprobar si un número es par o impar. Si

despuéses par y sidespuéses impar. También podemos decir que,es divisible porExactamente cuando

corresponde a multiplicarpor, ycorresponde a dividirporredondeado a un entero.

Representación binaria de unsigned int :