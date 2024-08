Los 5 mejores auriculares para juegos por menos de $ 100

En los mundos de los deportes electrónicos, la transmisión y los juegos cotidianos simples, tener un auricular puede significar el mundo cuando se trata de lograr la victoria. Poder comunicarse con los compañeros de equipo y escuchar a los enemigos que se acercan es extremadamente importante, y algunos títulos populares no permitirán que los jugadores lo hagan de manera efectiva si no tienen el equipo adecuado. Afortunadamente, los auriculares y los auriculares son cada vez más baratos tanto para las opciones con cable como para las inalámbricas. Los jugadores ávidos tendrán numerosas opciones para los mejores auriculares para juegos por menos de $ 100 USD, pero hay cinco que se destacan del resto.

Los mejores auriculares para juegos por menos de $ 100

TREBLAB Z2 Razer Blackshark V2 Razer Nari Esencial Corsair HS70 Pro HyperX Nube II





El TREBLAB Z2 no es un auricular para juegos convencional, pero está en esta lista debido a sus fantásticas características y precio de oferta. Esta es una opción fantástica para aquellos que juegan principalmente juegos para un solo jugador, especialmente juegos de terror y tiradores, ya que es fácil de ajustar y efectivo para captar ruidos silenciosos. Puede carecer de optimización para juegos, y es posible que desee obtener un micrófono externo en lugar de confiar en el micrófono incorporado. Sin embargo, la larga duración de la batería y la fantástica calidad de sonido seguramente harán felices a muchos usuarios a pesar de todo.





Pros: Inalámbrico, duración de la batería extremadamente larga (alrededor de 35 horas), excelente calidad de sonido, buenas opciones de comodidad.





Contras: la calidad del micrófono es deficiente, la cancelación activa de ruido puede dañar la calidad del sonido, no se adapta perfectamente a ciertos tamaños de cabeza, no hay optimización centrada en los juegos.





Precio: $ 89,97 en oferta, normalmente tiene un precio de $ 119,97.





El Razer Blackshark V2 es un auricular más tradicional con muchas de las características que uno esperaría de los juegos modernos. Desde su tarjeta de sonido USB hasta su micrófono desmontable, hay mucho que amar a un precio básico. Cabe señalar que algunos usuarios experimentaron problemas con la comodidad y la calidad del micrófono parece ser algo inconsistente en las consolas. Aun así, es un auricular perfecto para cualquier persona que busque una forma económica pero excelente de comunicarse con sus aliados en línea.





Pros: tarjeta de sonido USB, micrófono desmontable, software personalizado, controles de audio sencillos.





Contras: no es inalámbrico, no hay muchas opciones de comodidad, es posible que el micrófono no funcione tan bien en las consolas, se requiere el software Razer para acceder a las funciones y ha sido criticado por ser poco intuitivo e intrusivo.





Precio: $ 69.99 en oferta, normalmente tiene un precio de $ 99.99





Como el auricular más barato por menos de $ 100 en esta lista, el Razer Nari Essential es muy impresionante. Proporciona 16 horas de juego sin cables con una comodidad increíble. Sin embargo, es posible que los usuarios que no estén satisfechos con la calidad del sonido deban modificar la configuración con el software de Razer que a muchos compradores no les gusta. El Nari Essential todavía es un negocio difícil en el departamento de presupuesto y se destaca como el auricular más barato en esta lista gracias a las ventas.





Pros: Inalámbrico, duración decente de la batería (alrededor de 16 horas), software personalizado, micrófono decente para auriculares inalámbricos.





Contras: la calidad del micrófono sigue siendo deficiente en comparación con los auriculares con cable, se requiere el software Razer para acceder a las funciones y ha sido criticado por ser poco intuitivo e intrusivo, podría ser incompatible con algunas consolas.





Precio: $ 54,99 en oferta, normalmente con un precio de $ 99,99





El HS70 Pro de Corsair es el auricular más caro de esta lista incluso con las ventas, pero por una buena razón. El micrófono es fantástico en comparación con otros auriculares inalámbricos y ofrece una mayor personalización a través del software iCUE de Corsair. Lamentablemente, se requiere el software para acceder a varias funciones, como el sonido envolvente 7.1; una tendencia desafortunada entre los auriculares de compañías populares como Corsair y Razer. Aún así, los auriculares HS70 Pro son una opción fantástica para aquellos que desean la mejor experiencia inalámbrica sin salirse del presupuesto.





Pros: Inalámbrico, excelente calidad de micrófono, micrófono desmontable, software personalizado.





Contras: el software puede tener errores y se requiere para acceder a las funciones, la batería es propensa a fallar con el tiempo, la comodidad puede variar de persona a persona.





Precio: $ 96,99 en oferta, normalmente con un precio de $ 109,99





Quizás el auricular para juegos más popular por menos de $ 100 es el HyperX Cloud II. Su fantástico micrófono y calidad de sonido son buenas razones para comprarlo solo, pero el auricular incluso viene con orejeras intercambiables para adaptarse a las preferencias del comprador. No tiene software para personalizar las opciones de sonido, pero eso podría ser una ventaja considerando las limitaciones de otros auriculares en esta lista. Uno simplemente no puede equivocarse al hacer de HyperX Cloud II su auricular para juegos preferido.





Pros: Fantástica calidad de micrófono, comodidad personalizable, gran calidad de sonido, tarjeta de sonido USB, micrófono desmontable.





Contras: no es inalámbrico, no cuenta con software personalizado, es posible que algunas funciones no estén disponibles en las consolas.





Precio: $ 89.99, normalmente tiene un precio de $ 99.99





¿Qué auriculares para juegos por menos de $ 100 deberías comprar?

A pesar de lo que pueda parecer el ranking, estos auriculares están muy cerca uno del otro en términos de calidad. Dependiendo de las funciones y de su preferencia personal, algunos de los auriculares de mayor precio pueden ser más atractivos. ¡Esté atento a las ventas a medida que estén disponibles y elija los mejores auriculares por menos de $ 100 que funcionen mejor para usted!





