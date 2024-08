Las películas de Capitán América en orden cronológico

Con más de 20 películas, varios personajes, diferentes trilogías de películas y múltiples programas de televisión, podría ser bastante difícil e incluso abrumador para los nuevos fanáticos de Marvel saltar al Marvel Cinematic Universe (MCU). Podría ser especialmente difícil averiguar el orden correcto de las películas.





Para hacerlo más fácil, sería mejor centrarse en una sola serie de películas de superhéroes. ¿Y qué mejor personaje para empezar que uno de los héroes más populares de Marvel: el Capitán América? Para evitar golpearte en la cara con spoilers, intentaré hacer estas sinopsis lo más básicas posible. Entonces, aquí están todas las películas de Capitán América en orden.

Películas de Capitán América en orden cronológico

Capitán América: El primer vengador Capitán América: El Soldado del Invierno Capitán América: Guerra Civil El halcón y el soldado de invierno Capitán América: Nuevo orden mundial

1. Capitán América: El primer vengador (2011)

Capitán América: El primer vengador es el comienzo de la historia del héroe estrellado. Teniendo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, sigue a Steve Rogers mientras pasa de ser un rechazo militar al mismísimo Capitán América. Oponiéndose a él está el nazi Red Skull y su ejército Hydra. Pero el Capitán tampoco está solo.





Tiene a su mejor amigo, Bucky Barnes. Tiene su equipo heterogéneo de aliados llamados Comandos Aulladores. Y cuenta con la ayuda de Peggy Carter y Howard Stark. Aunque esta película tiene lugar décadas antes del escenario moderno de MCU, algunas de sus historias continúan a lo largo de otras películas.





Después de esto, el Capitán América se puede ver a continuación en Marvel's The Avengers.

2. Capitán América: El Soldado de Invierno (2014)

En su segunda película en solitario, el Capitán América tiene una nueva misión en The Winter Soldier, tratando de descubrir quién es este misterioso soldado. ¿De donde vino el? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Por qué tiene un brazo de metal? ¿Por qué se ve tan genial? Estas son las preguntas que el Capitán América está tratando de responder.





Después de los eventos de Los Vengadores, el Capitán tiene un nuevo grupo de amigos en los que puede confiar. Tiene a su compañero vengador Black Widow, al director de SHIELD Nick Fury y a un nuevo amigo en Falcon. Y les tomará a los cuatro descubrir este misterio porque ha estado ocurriendo durante décadas, y cuando finalmente se desentrañe, tendrá ramificaciones duraderas.





El Capitán América luego hace una aparición en Avengers: Age of Ultron.

3. Capitán América: Civil War (2016)

Aunque esta fue su tercera película en solitario, muchas personas consideran que Capitán América: Civil War es una película de los Vengadores. Hay una buena razón para eso: es porque todo el equipo aparece en la película.

Y tampoco están contentos el uno con el otro. Una controvertida decisión ha partido al equipo por la mitad. Está el lado del Capitán América y el lado de Iron Man, ambos creyendo que lo que están haciendo es correcto.





Civil War no solo continúa las historias que sucedían en las películas del Capitán América, sino también algunas que sucedían en las películas de los Vengadores. Por lo tanto, es necesario observarlos para obtener una comprensión completa de lo que está sucediendo.





Después de esto, el Capitán América hace apariciones en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Ambas películas son necesarias para comprender la historia completa del Capitán América.

4. El halcón y el soldado de invierno (2021)

The Falcon and the Winter Soldier no es una película; es una miniserie. Sin embargo, continúa la saga del Capitán América. Después de Infinity War y Endgame, las repercusiones de lo sucedido se sienten en todo el mundo; las dos personas que más lo sienten son los personajes titulares. Nunca han sido los mejores amigos, pero tendrán que trabajar juntos para enfrentarse a una nueva amenaza.





Es un poco difícil escribir sobre esta miniserie sin revelar demasiado, pero vale la pena verla.

5. Capitán América: Nuevo Orden Mundial

Aquí hay una película de la que nadie sabe mucho, y eso es porque aún no se ha estrenado. La cuarta película de Capitán América se anunció recientemente en la Comic-Con de San Diego en 2022. Según Variety , estará escrita por Malcolm Spellman, quien fue el escritor principal de The Falcon and the Winter Soldier y por Dalan Musson, quien fue un escritor del personal de la serie.





Aunque el panorama de la MCU cambia constantemente, parece que las películas del Capitán América serán un pilar; al menos, en el futuro previsible. Lo cual es una buena noticia para los fanáticos porque esas películas son fantásticas, y estamos ansiosos por ver a dónde llevarán al personaje a continuación.

