Fuschia Sirois, profesora de psicología en la Universidad de Durham, ha estado estudiando la procrastinación durante más de 20 años. Ella define la procrastinación como un acto irracional y emocional: "La procrastinación es una forma de regulación emocional en la que los pacientes evitan una tarea que podría provocar emociones negativas, al desconectarse de ella o posponerla".

Con el fin de ayudar a las personas a encontrar la causa raíz de este síntoma y superarlo, ha creado una guía de promesas para volver a encarrilar su vida.

En este hilo de Slogging, nuestra comunidad analiza su experiencia con la procrastinación, los mecanismos de afrontamiento y la opinión de Sirois sobre la procrastinación.

Este hilo de Slogging de Mónica Freitas, Sara Pinto, Sarah Famodun y Daniela Gerardo

'Hay esperanza': un experto escribe una guía para abordar la procrastinación

"El profesor de psicología se basa en 20 años de estudio de un problema a menudo paralizante que puede afectar las carreras e incluso la salud de los pacientes"

"¿Has pensado en abordar tu procrastinación pero, ya sabes... videos de perros, listas de compras, ponerte al día en Twitter, el último episodio de Neighbours con Mike y "simple Jane supercerebro", aparentemente.



Un profesor de la Universidad de Durham y autoridad líder mundial en procrastinación está haciendo una oferta para ayudar. La profesora Fuschia Sirois , durante más de dos décadas de estudio de la procrastinación, escuchó tantas historias desgarradoras que ahora está publicando una guía de autoayuda basada en investigaciones que ofrece ideas y estrategias prácticas para lidiar con ella".



"Sirois, profesor de psicología en Durham, dijo que la procrastinación entre los estudiantes era preocupantemente alta. "Se estima que entre el 80 y el 95 % de los nuevos estudiantes procrastinan al menos una o más veces, pero el 50 % de los estudiantes procrastinan crónicamente y eso es un problema real". tema."



En la población adulta en general, se estima que entre el 15 y el 25 % de las personas procrastinan con frecuencia.



La procrastinación nunca ha sido algo bueno a pesar de que algunos investigadores argumentan los beneficios de la "procrastinación positiva". Sirois dijo: “Incrustado en la definición de procrastinación está el retraso innecesario y voluntario de una tarea importante prevista a pesar de saber que las consecuencias son dañinas. ¿Cómo puede ser eso positivo?”.

"En esencia, es un acto irracional y emocional", dijo Sirois. "La procrastinación es una forma de regulación emocional en la que los pacientes evitan una tarea que podría provocar emociones negativas, al desconectarse de ella o posponerla".

“La procrastinación no es un tema trivial”, dijo Sirois. “Puede tener impactos negativos sustanciales en la vida de una persona. Pero no tiene por qué ser así, hay formas de abordarlo y hay esperanza para aquellos atrapados en un patrón de procrastinación crónica.



“Mi esperanza es que al compartir mi experiencia a través de un libro práctico de autoayuda, los procrastinadores de todo el mundo puedan comenzar a superar el problema y cumplir sus sueños y metas”.

Entre muchos procrastinadores notorios figuran Victor Hugo, Margaret Atwood, San Agustín de Hipona y Douglas Adams.

Entonces, en resumen, la procrastinación es mala. Lo sabemos, pero aún lo hacemos. ¿Por qué? Porque es una forma de regulación emocional en la que los pacientes evitan una tarea que genera emociones negativas, al desconectarse de ella o postergarla.

Por lo tanto, ningún curso de administración del tiempo o píldora mágica lo resolverá. En cambio, tenemos que atacar la causa raíz, y eso es lo que este profesor está tratando de hacer.

¿Cuáles son sus pensamientos sobre esto? ¿También eres un procrastinador crónico? ¿Cómo tratas con ello? Compartamos nuestros secretos y ayudémonos unos a otros 💚

Yo empezare. Soy un procrastinador y realmente no he encontrado un truco de magia para resolverlo. Solo tomo un descanso y trato de abordar una tarea a la vez.

Estoy completamente de acuerdo. Ir a la fuente del problema es la mejor manera de lidiar con él. Además, me encantaría ver algunos de los consejos/información compartidos en el libro y ver qué funciona.

Mónica Freitas, en lo personal yo también procrastiné demasiado, pero en mi caso la gestión del tiempo me ayuda a sobrellevarlo. Me da una sensación de control y me ayuda a motivarme para revisar mis listas de tareas pendientes.

Eso es genial, Sara Pinto. ¿Quieres compartir algunos consejos tuyos sobre la gestión del tiempo?

Yo también tengo curiosidad por este libro. La psicología detrás de esto es fascinante.

Mónica Freitas, ¡claro! Siempre empiezo escribiendo todo lo que tengo que hacer. El siguiente paso es priorizar las tareas, para que pueda ser productivo pero no hasta el punto de terminar exhausto. A veces muevo la fecha para una tarea específica, si veo que todavía tengo mucho tiempo (puedo huir de la procrastinación, pero no puedo esconderme jajaja).

También trato de hacer algunas tareas simples, fáciles y rápidas antes de abordar las difíciles para motivarme un poco. Es verdad cuando la gente dice que lo más difícil es empezar, Mónica Freitas.

Sara Pinto, ese es un gran consejo. ¡Igual aquí! Siempre empiezo con la tarea más rápida o la más difícil para poder terminarla.

Acabo de descubrir que la razón por la que tantos estudiantes universitarios posponen sus tesis es porque tienen miedo de dejar atrás esa parte de su vida y salir al "mundo real". ¡Encontré esto súper interesante!

Mónica Freitas, ¡y no tan sorprendente! Hay mucha expectativa y presión con respecto a que los estudiantes terminen sus maestrías. Puedo entender por qué los estudiantes universitarios tienden a procrastinar más, por lo que extienden esa fase de sus vidas.

Sara Pinto, eso y la presión de encontrar un trabajo que se supone que amas, preferiblemente en tu área de estudios, y ganar un buen dinero. Entiendo la lucha (como alguien con un título en algo que no me veo trabajando ahora). Tuve la suerte de tener un pequeño espacio para experimentar, pero otros no.

Pero la forma en que posponemos las cosas sin darnos cuenta de que es por eso que lo estamos haciendo... es alucinante.

Exactamente. Creo que se espera que sepas lo que quieres porque tuviste la oportunidad de estudiar, ¿sabes? Si fuiste y elegiste esto, no hay forma de volver atrás. No todo el mundo tiene la oportunidad de prueba y error y resolverlo.

Sara Pinto, creo que esto podría generar una discusión completamente diferente. Pero creo que no es realista esperar que los jóvenes de 17/18 años sepan lo que quieren hacer el resto de sus vidas cuando apenas han vivido. Y algunas personas, incluyéndome a mí, ni siquiera pueden verse a sí mismas enfocándose solo en un área.

Mónica Freitas, estoy de acuerdo! Pero, ¿cómo podemos darle la vuelta a esto? ¿Orientación en la escuela tal vez?

Sara Pinto, mi visión siempre se inclina hacia los días de carrera donde los estudiantes pueden tener experiencia práctica en algunas áreas de su interés. Eso les ayudaría a resolver las cosas un poco mejor.

Sara Pinto, sí, tienes razón. no todo el mundo tiene la oportunidad de prueba y error, pero todo el mundo tiene la opción de levantarse y volver a intentarlo después de lo que parece ser un fracaso. El verdadero fracaso para mí sería renunciar a no fallar en algo, ¿estás de acuerdo?

Mónica Freitas, las investigaciones y los estudios siempre son positivos porque ayudan a sacar a la luz temas relevantes. En este caso, creo que es muy importante hablar sobre la procrastinación, ya que es un gran problema con el que muchos de nosotros luchamos.

Sin embargo , abordar la fuente no es tan conveniente como uno podría pensar, como saben muchas personas neurodivergentes. Por ejemplo, el TDAH es un trastorno mental muy popular que afecta la producción de la hormona dopamina, que influye en el estado de ánimo y la motivación. Para las personas con TDAH, abordar la fuente puede significar tomar "píldoras mágicas": tratar de resolver la procrastinación sin ayuda externa es casi imposible para la mayoría de las personas neurodivergentes.

Daniela Gerardo, interesante toma. ¿No dirías que abordar el miedo detrás de la procrastinación siempre es más útil que no? Incluso para las personas con TDAH, me imagino que saber la razón por la que pospones algo y darle un nombre es mejor que no hacerlo. Incluso si la razón es el propio TDAH.

Mónica Freitas, sí, la autoconciencia siempre es importante y puede producir un cambio positivo para su salud mental, pero creo que si estás postergando debido a una deficiencia hormonal, es probable que ninguna cantidad de autoconocimiento lo resuelva.

Daniela Gerardo eso es cierto, sin embargo, para la población más grande, este estudio resulta innovador.