La gestión de la riqueza privada de Bybit bate la tendencia descendente de noviembre con la entrega de fondos superiores cerca del 30% APR

Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 5 de diciembre de 2025/Chainwire/--Bybit, la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación, presenta la última actualización mensual de rendimiento de su división Private Wealth Management (PWM), con el fondo de mejor rendimiento registrando 29.72% de APR en noviembre de 2025. Con volúmenes salvajes en los mercados en el último mes, Bybit PWM continuó brindando rendimientos robustos a los clientes de alto valor neto con un enfoque disciplinado, multiestratégico y informado de datos. Destaca el rendimiento En la última newsletter de Bybit PWM para noviembre de 2025, Bybit PWM demostró una fuerza consistente en su cartera: Estrategias basadas en USDT: APR promedio del 9,8% Estrategias basadas en BTC: APR promedio de 18.09%

"Nuestros clientes dependen de nosotros para navegar por las condiciones de mercado volátiles, manteniendo el enfoque en la creación de riqueza a largo plazo", dijo Jerry Li, Jefe de Productos Financieros y Gestión de la riqueza en Bybit.

"Los resultados de noviembre demuestran que una gestión disciplinada y profesional de la riqueza puede ofrecer retornos consistentes y ayudar a nuestros clientes a elevarse por encima de los sentimientos y distracciones del mercado". F. Bibit Estrategia PWM Tendencia de retorno Fuente: BIBIT Private Wealth Management noviembre de 2025 El rendimiento del fondo se calculó utilizando la metodología de retorno ponderado por el tiempo (TWR) con activos alineados a partir del 25 de octubre de 2025, y se comparó con el rendimiento del arbitraje de financiación. Bybit PWM proporciona a los clientes de alto valor neto servicios exclusivos y personalizados de gestión de la riqueza adaptados a las demandas únicas de los inversores en activos digitales.

Estrategias de inversión y asignación de activos Gestión de riesgos profesionales y supervisión de cartera Acceso a fondos privados curados y a la infraestructura de negociación de nivel institucional de Bybit Gestión de relaciones dedicadas y orientación de expertos Para más detalles sobre el rendimiento de Bybit PWM en septiembre, los usuarios pueden visitar: Gestión de la riqueza privada de Bybit: Newsletter de noviembre de 2025

En la actualidad, PWM ofrece una Durante un tiempo limitado, el requisito mínimo de suscripción para la solución PWM se ha reducido a la mitad a 250.000 USDT. Fin de año especial para nuestros clientes VIP elegibles

Los inversores calificados interesados en explorar los servicios de Gestión de Bienes Privados de Bybit pueden visitar: Gestión de la riqueza privada

Acerca de Bibit Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación, sirviendo a una comunidad global de más de 70 millones de usuarios. Fundada en 2018, Bybit está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado creando un ecosistema más simple, abierto y equitativo para todos. Con un fuerte enfoque en Web3, Bybit se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura robusta y impulsar la innovación en cadena. Renombrado por su custodia segura, mercados diversos, experiencia de usuario intuitiva y herramientas de blockchain avanzadas, Bybit cierra la brecha entre TradFi y DeFi, empoderando a los constructores, creadores y entusiastas para desbloquear el pleno potencial de Web3.

Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.