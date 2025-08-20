Inspirado en Pepe - Ethereum L2 Layer Brett Hits $700K En Presale

Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 20 de agosto de 2025/Chainwire/-- , una nueva blockchain de Ethereum Layer 2 inspirada en el personaje de la moneda meme llamado "el hermano de Pepe", ha superado oficialmente los compromisos de venta previa de $ 700,000. Lámparas Brett Lámparas Brett El movimiento para transformar a Brett en una cadena Ethereum L2 marca una limpia pausa desde los primeros días de Brett en Base.Lo que comenzó como un meme de gracias ahora se está transformando en algo con las piernas reales; una red de trabajo centrada en la velocidad, la apuesta y la escala. Con 10 mil millones de tokens en circulación y una comunidad fuerte listo para el largo plazo, la próxima fase es menos sobre las bromas de Internet y más sobre la construcción de algo que las personas podrían realmente usar. Cómo un token de meme se convirtió en un powerhouse Ethereum L2 Layer Brett comenzó la vida como "Brett", un token basado en meme en la red de base de Coinbase, construido alrededor de Brett, desarrollado como el primo de Pepe the Frog. Se ganó un seguidor, pero más allá de los nodos culturales y el impulso del meme, Brett no tenía mucho espacio para moverse. En lugar de quedarse atrapado, el equipo detrás de Brett decidió dar el salto a una cadena Ethereum L2 dedicada.Este cambio desbloqueó transacciones más rápidas, tasas de gas más bajas y características de apuestas nativas, todo lo que carecía la versión original. Mecánica de venta y asignación de tokens explicadas La venta anticipada de Layer Brett ya ha superado los 700.000 dólares en contribuciones, con los primeros partidarios capaces de comprar y opcionalmente apostar a LBRETT directamente a través del sitio web del proyecto. Otro 25% está destinado a las recompensas de apuestas, mientras que el resto del pastel se divide en desarrollo, liquidez, marketing y una asignación del 2,5% para el equipo - bloqueado durante 24 meses. ETH, USDT y BNB son todos aceptados durante la venta previa, con soporte de cartera para MetaMask y Trust Wallet. Todo, desde la compra hasta la apuesta, ocurre directamente en la cadena, con un despliegue completo alineado una vez que se envuelve la venta previa. Lo que Layer Brett ofrece más allá del meme Layer Brett se posiciona como más que un proyecto de meme-era. Como Ethereum L 2, la cadena está diseñada para optimizar tanto la experiencia del usuario como la eficiencia de la red, al tiempo que también reduce de manera crucial las tarifas. Y para cualquiera que apueste por sus tokens, esos costos más bajos se alimentan directamente en mejores recompensas. Las principales características de Layer Brett incluyen: \n \n \n \n \n \n Transacciones más rápidas a través del procesamiento off-chain Tarifas de gas reducidas en comparación con Layer 1 Ethereum Mejora de las recompensas de apuestas de la superioridad operativa más baja Soporte para integraciones de MetaMask y Trust Wallet Compra en cadena y interfaz de apuestas a través del sitio web oficial Estas capacidades están destinadas a proporcionar utilidad práctica mientras se mantienen las raíces basadas en meme del proyecto. Lo que está por venir en el roadmap de Layer Brett Layer Brett ha lanzado sus funciones básicas de venta previa y apuesta como un Ethereum L2. Los futuros elementos de desarrollo incluyen ajustes a las recompensas de apuesta, la introducción de NFTs, y características que incorporan mecánicas básicas del juego. El equipo también planea implementar la funcionalidad cross-chain, lo que facilita el movimiento de activos entre Layer Brett y otras redes. Posicionamiento de la capa Brett en el paisaje Ethereum L2 Los proyectos Ethereum L2 han ganado terreno últimamente, y Layer Brett es uno de los pocos que están tratando de tomar la cultura del meme en algún lugar más práctico. Todavía son días tempranos, pero entre la tracción previa a la venta y lo que está expuesto en el mapa de ruta, la dirección parece bastante clara: construir algo que dure, y dar a la comunidad algo que realmente puedan usar. Sobre Layer Brett es un proyecto de blockchain Ethereum Layer 2 desarrollado como una evolución de la moneda meme original de Brett. Construido para la escalabilidad, la apuesta y las recompensas de los usuarios, combina los beneficios del rendimiento de la capa 2 con un ecosistema impulsado por la comunidad y un suministro fijo de tokens de 10 mil millones de LBRETT. Sobre Layer Brett es un proyecto de blockchain Ethereum Layer 2 desarrollado como una evolución de la moneda meme original de Brett. Construido para la escalabilidad, la apuesta y las recompensas de los usuarios, combina los beneficios del rendimiento de la capa 2 con un ecosistema impulsado por la comunidad y un suministro fijo de tokens de 10 mil millones de LBRETT.