Dubay, UAE, 20 avqust 2025/Chainwire/-- "Ethereum Layer 2" blokçusu "Pepe'nin qardaşı" adlandırılan "meme" dövriyyəsi karakterindən ilham alan yeni blokçusu, satış önündə 700.000 dollar təşkil edib. Layer Brett Layer Brett haqqında Brettin Ethereum L2 zəncirinə dəyişdirilməsi Brettin Base-dəki ilk gündən təmiz bir keçid işarə edir. 10 milyard token qarışıqlıqda və uzun müddət üçün hazır güclü bir topluluğa sahib olmaqla, bir sonraki faza daha az internet şagirdləri ilə bağlıdır və daha çox insanlar real olaraq istifadə edə bilərlər. Meme Token Ethereum L2 Powerhouse-a necə dönüşdü Layer Brett həyatını "Brett" olaraq başladı, Coinbase Base ağında inşa edilmiş bir meme bazası olan token, Brett etiraf edib, Pepe Frogun qızı kimi yaradıldı. Brettin arxasında olan komanda özəl Ethereum L2 zəncirinə keçməyi seçdi.Bu dəyişmə daha sürətli transaksiyalar, daha aşağı gas xərcləri və yerli bahis funksiyaları açdı - orijinal versiyanın eksik olduğu hər şey. Mexanika və TOKEN TOKEN XƏBƏRLƏRİ Layer Brett-in ön satışı artıq 700.000 dollardan çox paylaşıb, əvvəlki dəstəklər LBRETT-i doğrudan proqnozun web saytından satın almalı və seçici olaraq bahalaşmalıdır. Başqa 25%-i bahalaşma mükafatları üçün ayrılır, lakin torta geri kalanı geliştirmə, likvidlik, marketinq və 2.5%-lik komandaya bölünür – 24 aydır. VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu. "Britney"in "Beyond the Meme"i nədir? Layer Brett özü yalnız bir meme-era proqnozundan daha çox pozulub. Ethereum L 2 kimi, zəncir, istifadəçi deneyimini və ağ effektivliyini optimize etmək üçün tasarlanmışdır, aynı zamanda qiymətləri böyük ölçüde azaldır. Layer Brett-in əsas xüsusiyyətləri: \n \n \n \n \n \n Off-chain prosesləri ilə daha sürətli işləmək Layer 1 Ethereum ilə əvəzlənən qiymətlər Daha az sərnişin qazandıqdan ödənilmiş mükafatlar "MetaMask" və "Trust Wallet" sistemləri On-chain alış-veriş və staking interfeşi resmi saytdan Bu xüsusiyyətlər, proqnozun meme bazlı köklərini qoruyub saxlamaq üçün pratik faydalılıq verir. Layer Brett yol planında nə olacaq? Layer Brett, Ethereum L2 kimi əsas satış və bahalaşma funksiyalarını təqdim etmişdir.Gələcək inkişaf elementləri bahalaşma mükafatlarına uyğunlaşdırmalar, NFT-lərin tanıtılması və bazal oyun mekanikalarını daxil edən xüsusiyyətlər içərisindədir. Bunlar platformun funksiyasını genişləndirmək və ağla davamlı mübahisə etmək üçün istifadə olunur. Ethereum L2 peyzajında Layer Brett pozisyonu Ethereum L2 projektləri son zamanlarda yerini qazanıb və Layer Brett bir neçə meme kültürünü daha praktik bir yerə götürməyə çalışanlardan biridir. Bu, hələ də ilk gündür, lakin pre-sale çəkicisi və yol haritasında yerləşdirilən şey arasında, yönü kifayət qədər açıq görünür: davamlı bir şey inşa etmək və topluluğa real olaraq istifadə edə biləcək bir şey vermək. Layer Brett haqqında Ethereum Layer 2 blockchain proqnozudur, orijinal Brett meme coinun evrimidir. skalability, staking, və istifadəçi mükafatları üçün yaradılmışdır, Layer 2 performans faydaları bir topluluğa yönəldilmiş ekosistemlə və 10 milyard LBRETT sabit token xərcləri ilə birləşdirir.