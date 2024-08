Incluir archivos y directorios profundos en Rust

Una de las cosas que ha sido criticada por los novatos en Rust es el mecanismo de inclusión de archivos. Hace aproximadamente 2 días, dediqué alrededor de 5 horas a cómo se suponía que debía incluir un archivo al que se hacía referencia en el fondo de un árbol de directorios. Los documentos no ayudaron, ya que eran estructuras simples. Aquí le mostraré cómo puede incluir su código en diferentes partes de la aplicación, incluso cuando la estructura es compleja, y le ahorrará horas en cómo hacer esta tarea supuestamente trivial.

Me referiré a rasgos, módulos, enumeraciones, funciones, estructuras como "recursos" en general.

También me gustaría compartir con ustedes un video de TensorProgramming "Rust 2018 - Módulos, cajas externas, submódulos, rutas y modificadores de visibilidad" de TensorProgramming - https://www.youtube.com/watch?v=U8uhW9bFm-8 ya que este fue el recurso que me enseñó cómo incluir correctamente los recursos.

Puede encontrar un repositorio de ejemplo aquí: https://github.com/superjose/rust-include-files-example

Rust no ve los archivos como archivos, pero los ve como módulos y los archivos dentro de las carpetas como submódulos. Por lo tanto, no puede simplemente hacer referencia a ellos directamente con una importación simple o un espacio de nombres perforado al estilo de JavaScript o C# y usarlos de inmediato.

Necesitas crear un árbol de

(Llamados barriles en el mundo JS) que exponen estos módulos a los externos y (consulte los puntos a continuación) les permiten ser descubiertos y consumidos.

Supongamos que tenemos la siguiente estructura (puede obtener esto del repositorio ).

Y le gustaría incluir varias funciones de módulos dispersos dentro del