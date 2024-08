Convierta la pantalla de su vieja computadora portátil inútil en un monitor externo

Durante demasiado tiempo tuve una vieja computadora portátil Dell Studio. Me sirvió bien durante unos buenos 5 años con varias visitas al centro de servicio, reemplazos de batería y disco duro, formatos y actualizaciones del sistema operativo. En los últimos años, he abandonado la vieja computadora portátil por una Macbook. Sin embargo, nunca me molesté en deshacerme de él. Después de todo, todavía funciona (¡lento pero funciona!). ¿Qué pasa si hay una situación de 'emergencia' en la que necesito usar esta tecnología antigua? Intenté venderlo, pero el acto en sí y el precio que obtengo por él, sinceramente, no valen la pena. Dárselo a alguien gratis se siente como un castigo para la persona (la mayoría de los teléfonos inteligentes tienen mejores especificaciones). Eliminarlo simplemente no se siente bien (¡sí, claro! Esa es la clase media en mí hablando. Tampoco es muy bueno para el medio ambiente).

¿No somos todos acaparadores de cosas que creemos que usaremos algún día? aquí está para algún día

Estuve construyendo un espejo inteligente durante algunas semanas. Uno de los componentes principales de los cuales es una pantalla LCD. Dado que este era un proyecto favorito, estaba buscando la solución más barata disponible. La mayoría de los monitores disponibles en línea cuestan más de 4000 INR, incluso los que están en OLX y Quikr cuestan tanto como. 2500 INR. Tiene que haber una solución más barata. Mi presupuesto estaba limitado a 1500 INR para un tamaño de pantalla de al menos 13,3 pulgadas. Así que decidí esperar hasta que pudiera encontrar una solución más barata. Estoy tan contenta de haberlo hecho.

Una extraña tarde de domingo, mientras limpiaba mi armario, me topé con el viejo y fiel estudio de Dell. Lo encendí, funcionó a pesar de que la duración de la batería se deterioró. Lo encendí y comencé a desmantelar la computadora portátil para adquirir la pantalla LCD en ella. Todos sabemos que una computadora portátil es una pieza de maquinaria complicada, solo cuando la desarmas, uno realmente se enfrenta al hecho. Asegúrate de desmontarlo con mucho cuidado, preferiblemente sobre una sábana de tela. Necesitarás esos destornilladores delgados para esto.

Para resumir... Convertir la pantalla LCD de su computadora portátil en un monitor externo es muy fácil.

Esto no es un instructable. No me gusta escribir artículos de 'cómo hacer', así que me tomo la libertad de asumir el hecho de que serás cuidadoso, inteligente y que lo resolverás. Eso sí, hacer preguntas es una parte de averiguarlo. Así que contácteme si tiene alguna, haré todo lo posible para responder la mayoría de las preguntas o guiarlo a los recursos apropiados.

Una vez que tenga la pantalla LCD, retire el cable en la parte posterior. Este es el cable LVDS, necesitará un cable similar más adelante. Ahora que ha quitado con cuidado la pantalla LCD, deberá adquirir algunas cosas:

1. Placa controladora LCD

Una pantalla LCD independiente no puede procesar una señal a través de una entrada HDMI o VGA directamente. Necesitará una placa controladora para conectar la pantalla LCD con su computadora. Contiene un pequeño microprocesador. Sugeriría buscar una 'Placa controladora LCD universal'. Es barato si solo quieres una entrada VGA, no te preocupes por obtener una entrada HDMI. Búscalo en eBay, Amazon, etc. Para el que tiene la entrada HDMI, si estás dispuesto a esperar, AliExpress es oro.

2. Cable LVDS

Lo necesitará para conectar su pantalla con la placa del controlador. Aquí hay una guía de cómo. En la mayoría de los casos, necesitará un cable de 40 pines. Deberá buscar un poco en Internet para encontrar una oferta económica ( ebay sería la mejor ).

3. Sensor de infrarrojos y control de botones con cable.

La placa del controlador a menudo viene con un sensor de infrarrojos y un control remoto. Prefiero un control de botón. Busque 'teclado para placa controladora LCD'. Esto es bastante barato.

4. Cable HDMI o VGA

Basta de charla.

5. Adaptador para fuente de alimentación

Necesitará un adaptador de 12V para la fuente de alimentación. Que sea de 12V es muy importante . Encontrarás esto con bastante facilidad.

Conecte todo como se muestra en la siguiente figura.

Si lo hiciste, date una palmadita en la espalda. ¡Felicidades! 🥇

Así es como probablemente debería verse. Se verá aún mejor con un marco alrededor.

¿Por qué hacer todo esto?

Existe la necesidad insaciable de retocar o lo que llamamos ' chull ' en hindi. Hacemos esto para alimentar a este ' chull '.

Creo que es muy importante seguir haciendo periódicamente cosas que te saquen un poco de la zona de confort. El sueño prolongado, la inacción, el estado de reposo son bucles infinitos. Cuanto más duermes, más ganas tienes de dormir. Cuanto más te acostumbras a no hacer nada, más nada haces. He sido víctima de este estado. La comodidad es fácil, es importante, pero no te lleva a ninguna parte. Una ligera incomodidad es esencial para hacer cualquier cosa consecuente.

PD: También obtuve el disco duro de la computadora portátil, cuando lo desmantelé y lo convertí en un disco duro externo. Más sobre esto algún tiempo después. Lástima que no podamos hacer esto con algunas de las computadoras portátiles más nuevas. ¡Suspiro! Supongo que cada uno tiene sus razones. Aparte de esto, comparta si tiene una mejor manera de hacerlo.