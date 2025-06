"Hi Dear" Necesita Morir: Una Rant para cada caja de correo que ha tenido suficiente

Hablemos del equivalente de correo electrónico de uñas en un tablero: el temido“Hi Dear.”

Lo hemos visto, lo hemos vistotodoAbres tu carpeta de entrada, esperando algo importante -un pedido de cliente, una consulta genuina, tal vez incluso un mensaje de un colega- y, en lugar de eso, está allí: otro correo electrónico vago, mal escrito de alguien de quien nunca has oído hablar, comenzando con“Hi Dear.”

No hay nombre, no hay contexto.

Sólo “Querido”.

En la cultura occidental, esto no es encantador. No es profesional. Ni siquiera es educado. Es perezoso, intrusivo y, francamente, extraño. Si estás enviando un correo electrónico a un extraño en un contexto de negocios y ni siquiera te molestas en usar su nombre real, ya has desrespetado su tiempo.

No llamamos a los colegas “Queridos”.

No llamamos a los extraños “Queridos”.

No nos enfadamos con el “Querido”.

Se reúne de spam, gritos de inautenticidad, y se siente como si estuviera a punto de ser vendido un esquema de pirámide o una versión hackeada del modelo de WordPress de otra persona.

Y sabemos exactamente de dónde vienen estos correos electrónicos: Gmail, Hotmail, Outlook. Nunca desde un dominio real de la empresa. ¿Por qué? Porque estos no son profesionales. Son personas aleatorias que se han suscrito a programas de spam por comisión.

No son desarrolladores, ni siquiera saben lo que significa SEO.Sólo están tratando de vender su respuesta a alguna agencia de outsourcing de baja renta en el extranjero por unos pocos dólares.

Si vas a agarrarte, al menos aprende un respeto básico primero.

Aquí hay un consejo gratuito para estos remitentes de spam: aprenda el tono cultural de las personas a las que está enviando correos electrónicos. En la mayoría de los países occidentales, "Hola querido" se considera ton-sordo y desactualizado. Es lo que su abuela podría escribir en una tarjeta de agradecimiento - no cómo los profesionales comienzan los correos electrónicos de negocios. Cuando un desconocido total nos llama "Querido", no se siente cálido o respetuoso. Se siente patronizante. Se siente falso.

Y vamos a ser honestos: si estás enviando 10.000 mensajes copiados de una cuenta de Gmail pretendiendo ser un desarrollador web, no estás siendo un profesional de todos modos.

You’re just noise.

Hay suficientes problemas en el mundo digital sin tener que borrar 20 de estos correos electrónicos cada mañana. es malo lo suficientemente que estamos inundados con estafas de phishing y facturas falsas - ¿realmente necesitamos esta avalancha de “Hola querida” tontería por encima de eso?

Ya basta ya.

Si no puedes tomar el tiempo para escribir el nombre de alguien, o incluso usar una dirección de correo electrónico de negocios real, entonces no te molestes con presionar enviar.No estamos cayendo por ello.No estamos respondiendo.Y no, no necesitamos un nuevo sitio web - especialmente no de alguien que piensa que “Hola querido” es cómo se hace el negocio.