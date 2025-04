GameFrog ($GMF) presenta un modelo de staking impulsado por IA y una auditoría de contratos inteligentes centrada en la seguridad

GameFrog ($GMF), un nuevo participante en el sector de las memecoin, integra estrategias de mercado impulsadas por inteligencia artificial con un sistema de recompensas de staking.





El proyecto, que se inspira en la influencia cultural de GameStop y el meme de la rana Pepe, tiene como objetivo ofrecer a los poseedores de tokens mecanismos de participación automatizados y herramientas de gestión de liquidez. Con una preventa cercana a los 250.000 dólares, los participantes están adquiriendo tokens $GMF a precios de preventa antes de que comience la negociación pública a 0,10 dólares por token.

Características principales de GameFrog ($GMF)

GameFrog incorpora funcionalidades de staking y optimización de mercado impulsadas por IA, con un enfoque en la sostenibilidad y el soporte de liquidez.





Modelo de preventa: Según se informa, la fase de preventa de GameFrog ha recaudado cerca de $250,000, con un precio de lanzamiento de token inicial de $0,10 por $GMF.

Recompensas por staking: el proyecto anuncia incentivos por staking, con mecanismos diseñados para automatizar la distribución de recompensas.

Gestión de liquidez impulsada por IA: el agente de inteligencia artificial de Deepseek está programado para monitorear las condiciones del mercado y ajustar las estrategias de liquidez.

Asignación de liquidez: una parte de los fondos de preventa se destina al respaldo de liquidez para mantener la estabilidad del mercado.

Auditoría de seguridad: una auditoría realizada por Coinsult no encontró problemas de seguridad críticos y se implementaron medidas para evitar la acuñación de tokens no autorizada.

Contratos inteligentes y medidas de seguridad

El equipo de desarrollo de GameFrog ha puesto un gran énfasis en la seguridad desde el principio. Una auditoría realizada por Coinsult reportado No hay problemas críticos, lo que confirma que el contrato inteligente de GameFrog está diseñado con sólidas medidas de seguridad (incluidas medidas para evitar la acuñación no autorizada de tokens) y no incorpora funciones de trampa ni de lista negra. Este compromiso con la seguridad garantiza una experiencia de inversión transparente y confiable.

Staking y optimización impulsada por IA

De GameFrog El modelo de staking está estructurado para la distribución automática de recompensas. Según el proyecto, las recompensas se acumulan diariamente y se pueden reclamar después del período de preventa. El sistema de inteligencia artificial Deepseek está diseñado para optimizar la liquidez de los tokens y mitigar la volatilidad de los precios.

Cómo participar

La preventa de GameFrog está actualmente abierta y la participación está disponible a través de:

Sitio web oficial: juegofrog.vip

X (antes Twitter): @gamefrogvip

Comunidad de Telegram: t.me/gamefrogtoken

Acerca de GameFrog

Rana de juego ($GMF) es un proyecto de memecoin que integra herramientas de estabilización de mercado basadas en IA y funcionalidades de staking. El proyecto tiene como objetivo combinar la participación de la comunidad con la optimización algorítmica del mercado.

Contacto

Betsy Valdez

[email protected]

