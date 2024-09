FTX manejó $ 15 mil millones de dólares en activos, o '~ 10% del volumen global para el comercio de criptomonedas', afirmó SBF

FTX + SBF Capítulo 11 (Quiebra) Presentación judicial por John J. Ray III, 17 de noviembre de 2022 es parte de Serie de PDF legales de HackerNoon . Puede saltar a cualquier capítulo de este archivo aquí . Esta es la parte 6 de 20.

I- LOS DEUDORES PREPETITIVOS

A. El silo puntocom

33. Dotcom Silo incluye FTX.com, el nombre comercial del negocio realizado por la empresa matriz en Dotcom Silo, FTX Trading Ltd., que está organizada en Antigua. FTX.com es una plataforma de comercio e intercambio de activos digitales. Fue fundada por los Sres. Bankman-Fried, Wang y Singh y comenzó a operar en mayo de 2019. Dotcom Silo también posee ciertas licencias y registros de mercado en ciertas jurisdicciones fuera de los EE. UU., incluida la Unión Europea y Japón. La plataforma FTX.com no está disponible para usuarios de EE. UU.





34. Además de su principal bolsa de activos digitales, Dotcom Silo ofrecía un portal fuera de la bolsa que permitía a los usuarios conectarse y solicitar cotizaciones para activos digitales al contado y comerciar directamente. El portal permitió a los usuarios prestar sus activos digitales a otros usuarios para el comercio al contado y emparejar a los usuarios que querían pedir prestado con los que estaban dispuestos a hacerlo.





35. La plataforma FTX.com creció rápidamente desde su lanzamiento hasta convertirse en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. El Sr. Bankman-Fried afirmó que, a fines de 2021, alrededor de $ 15 mil millones en activos estaban en la plataforma, que según él manejaba aproximadamente el 10% del volumen global para el comercio de criptomonedas en ese momento. El Sr. Bankman-Fried también afirmó que FTX.com, a partir de julio de 2022, tenía "millones" de usuarios registrados. Estas cifras no han sido verificadas por mi equipo.





36. El balance general consolidado no auditado de Dotcom Silo al 30 de septiembre de 2022 es el último balance que se me proporcionó con respecto a Dotcom Silo. Muestra activos totales de $2,250 millones al 30 de septiembre de 2022. Debido a que dicho balance se elaboró mientras los Deudores estaban controlados por el Sr. Bankman-Fried, no confío en él, y la información que contiene puede no ser correcta a fecha de la fecha indicada. 37. El siguiente cuadro resume cierta información sobre los activos consolidados de Dotcom Silo como se refleja en el balance del 30 de septiembre de 2022:





(1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) The balance sheet for non-Debtor FTX Digital Markets Ltd. is consolidated to Debtor FTX Trading Ltd.'s balance sheet. The September 30, 2022 Balance Sheet of non-Debtor FTX Digital Markets Ltd. reflects an asset position of $149,336, as follows: Cash and Cash Equivalents ($82,564), Restricted Cash ($10,000), US Dollar Denominated Stablecoins ($63), Related Party Receivables ($45,944), Prepaid Expenses and Other Current Assets ($4,922), Property and Equipment, Net ($5,565) and Other Non-Current Assets ($278) (amounts in thousands of US Dollars). (3) Non-debtor FTX Digital Markets Ltd. has a net intercompany accounts payable of $30 million due to entities controlled by Debtor FTX Trading Ltd. (4) In the above table, assets shown reflect the elimination of intercompany entries within and between the WRS Silo and Dotcom Silo. (5) Customer custodial fund assets are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited are not presented. (6) Loans Receivable of $250 million at FTX US consists of a loan to BlockFi Inc. of $250 million in FTT tokens. (7) Intangible assets (in the amount of $343 million) are not reflected above. These consist of values attributable to customer relationships and trade names. (8) Goodwill balance (in the amount of $359 million) is not reflected above.





38. Que yo sepa, los Deudores de Dotcom Silo no tienen ninguna deuda a largo plazo o financiada. Los Deudores de Dotcom Silo pueden tener responsabilidades significativas con los clientes a través de la plataforma FTX.com. Sin embargo, dichos pasivos no se reflejan en los estados financieros preparados por estas empresas mientras estuvieron bajo el control del Sr. Bankman-Fried. El cuadro a continuación resume cierta información sobre los pasivos consolidados de Dotcom Silo como se refleja en el balance del 30 de septiembre de 2022:

(1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, liabilities shown reflect the elimination of intercompany entries within and between the WRS Silo and Dotcom Silo. (3) The balance sheet for non-Debtor FTX Digital Markets Ltd. is consolidated to Debtor FTX Trading Ltd.'s balance sheet. The September 30, 2022 Balance Sheet of non-Debtor FTX Digital Markets Ltd. reflects total liabilities in the amount of $1,278, as follows: Accounts Payable and Accrued Expenses ($1,259), Accounts Payable, Related Party ($19) (amounts in thousands of US Dollars). (4) Customer custodial fund liabilities are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited were not recorded as assets on the balance sheet and are not presented.





39. Los Deudores en Dotcom Silo están organizados en jurisdicciones de todo el mundo, con la empresa matriz FTX Trading Ltd. organizada en Antigua. Los Deudores en Dotcom Silo también poseen el 100% de las participaciones accionarias en más de una docena de empresas no deudoras.





Continuar leyendo aquí