Cómo corregir el error BSOD KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED en Windows 10

El error KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED ocurre cuando el software o las aplicaciones sobrescriben la memoria de los demás. Provoca el bloqueo del software y da como resultado una pantalla azul.

BSOD es el error común en Windows 10 y empeora cuando obtiene el error KMODE Exception no manejado. Es la situación más difícil para una persona cuando enciende la PC y aparece el mensaje de error KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED en la pantalla.

La pantalla azul de la muerte aparece en la pantalla debido a muchas razones. El código que aparece en la pantalla azul mediante el cual obtiene la información del error. La mayoría de los usuarios saben cómo corregir este error. Pero aquellos que no saben pueden leer este artículo. Hemos proporcionado la guía completa para solucionar este problema.

No importa si está utilizando Windows 10 o la versión anterior, y estos métodos son adecuados para ellos. Si el error no le permite iniciar Windows, se recomienda iniciar Windows en modo seguro y realizar estas soluciones.

¿Qué es el error KMODE_EXCEPTION_NOT _HANDLED?

Este error ocurre cuando el software o las aplicaciones sobrescriben la memoria de los demás.

Provoca el bloqueo del software y da como resultado una pantalla azul. El controlador de errores de Windows no puede buscar el problema. Puede estar sucediendo debido al controlador defectuoso. Algunos de los usuarios

también he experimentado que todo el sistema falla.

¿Cómo reparar el error KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED?

Al igual que otros errores, este problema es fácil de resolver. Todo lo que tiene que hacer es seguir los pasos dados en los métodos a continuación. Puede probar estas soluciones para eliminar el problema, inicio de sesión normal de Windows o en modo seguro. Depende de la gravedad del problema.

Método 1: deshabilitar el inicio rápido



Siga los pasos que se indican aquí para corregir el error BSOD en su PC con Windows 10

1) Presione la tecla del logotipo de Windows + R y escriba Panel de control en el cuadro que se le proporcionó.

2) Cambie la vista a Iconos grandes. Luego haga clic en Opciones de energía.

3) Ahora diríjase al panel derecho y haga clic en Elegir lo que hacen los botones de encendido.

4) Seleccione la opción Cambiar la configuración que actualmente no está disponible que aparece en la página.

5) Anule la selección de la casilla Activar inicio rápido (recomendado). Haga clic en guardar cambios para guardar y salir de la ventana.

6) Ahora verifique si el error Kmode Exception no manejado desapareció.

Método 2: actualice el controlador defectuoso



Si el problema se debe al controlador, entonces es necesario actualizar el controlador. A veces, los controladores obsoletos crean problemas en el funcionamiento de la computadora. Por lo tanto, debe verificar las actualizaciones y realizar la tarea lo antes posible. Bueno, ahora estará pensando en los controladores que están creando problemas. Las ventanas te ayudan indicando el nombre del conductor en tu pantalla.

Cuando obtenga el error KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED, el nombre del controlador aparecerá entre paréntesis con el error. Entonces obtiene el nombre del controlador y la tarea que le queda es actualizarlo.

1. Presione la tecla de Windows + S. Ahora escriba administrador de dispositivos en la búsqueda

casilla y presione la tecla enter.

2. Busque el hardware relacionado con el error del controlador correspondiente.

Haga clic con el botón derecho en el hardware y seleccione Actualizar software de controlador.

3. Ahora seleccione Buscar automáticamente el software del controlador actualizado. Espere a que se complete la actualización.

4. Si no funciona para usted, entonces tiene la opción de continuar

sitio web del fabricante y busque el controlador respectivo. La actualización para el controlador estará disponible en él. El procedimiento llevará tiempo, pero al final obtendrá su controlador actualizado.

Método 3: desinstalar el software/controlador defectuoso



Algunos de los errores son causados por los controladores o el software instalado recientemente en su dispositivo. Significa que debe eliminar o desconectar el software/hardware. Si ha instalado un software o una aplicación antes de que se produzca el error en su dispositivo, debe desinstalarlo. Y si ha conectado el dispositivo, debe quitarlo. También

los usuarios que tienen hardware instalado deben quitarlo por completo y verificar si el problema está resuelto. El programa agregado recientemente se puede desinstalar siguiendo los pasos dados.

1. Presione la tecla del logotipo de Windows + R para abrir la ventana de ejecución. Ahora escriba Panel de control en el cuadro de comando de ejecución y presione la tecla Intro.

2. Haga clic en ver por y seleccione la categoría de la lista. Seleccione Desinstalar

opción de programa dada bajo el título Programas.

3. Seleccione o resalte el programa que desea desinstalar y haga clic en el botón Desinstalar.

4. Después de desinstalar el programa, reinicie la computadora y verifique si se solucionó el problema.

Método 4: problema de reparación con Windows



Windows tiene la capacidad de repararse a sí mismo. El escaneo SFC descubrirá y reparará el problema. La tarea de esta aplicación es verificar todos los archivos de la computadora y concluir si funcionan correctamente o no. Puede ser útil para eliminar el error Kmode Exception no manejado. Si no sabes cómo hacer este proceso, aquí tienes los pasos a seguir.

1. Abra la ventana del símbolo del sistema escribiendo cmd en el cuadro de búsqueda.

2. Escriba el comando sfc/scannow y presione la tecla enter

3. Puede llevar algo de tiempo, así que espere a que finalice el proceso.

4. Reinicie su computadora y averigüe si el problema está resuelto.

Ultimas palabras

El error EMODE-EXCEPTION_NOT_HANDLED es común en Windows 10. Obtener este error no es un gran problema ya que tiene muchas soluciones. Los métodos mencionados anteriormente son adecuados para manejar este problema. Si aún no puede resolver este problema, es posible que el problema esté en su RAM.

Por lo tanto, se recomienda visitar al proveedor o ponerse en contacto con su fabricante para verificar y reemplazar la memoria RAM.

Hay muchos problemas que son difíciles de manejar para una persona normal. Pero el error de Emode es fácil de solucionar por no técnicos.

Los usuarios que tengan alguna dificultad para usar estos métodos pueden dejar el mensaje en la sección de comentarios. Además, no dude en compartir los otros métodos que ha presenciado para eliminar este error.