¿Es seguro WhatsApp para mensajes de texto y videollamadas?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares que nos permite estar conectados entre nosotros. Pero ha habido algunas noticias recientes sobre cambios en las políticas de privacidad de la empresa. Esto llevó a muchas personas a utilizar métodos alternativos de comunicación.

Aunque la seguridad y la privacidad de WhatsApp han mejorado gradualmente con el tiempo, la pregunta que aún queda es si Whatsapp es seguro de usar o no.

WhatsApp ofrece una transferencia de datos segura debido a su cifrado de extremo a extremo para mensajes de texto, mensajes de voz, llamadas de voz, videollamadas y uso compartido de archivos.

Cifrado de extremo a extremo: ¿Es seguro usar WhatsApp para enviar mensajes de texto?

Desde que WhatsApp anunció su política de intercambio de datos con Facebook, la gente ha dudado en usar la aplicación. Entonces, ¿es seguro usar WhatsApp para enviar mensajes de texto? Vamos a averiguar.

Sus datos, incluidos los mensajes de texto, aún están encriptados. Por lo tanto, solo permanecerá privado para usted y la persona a la que se envía el mensaje. Incluso WhatsApp no puede acceder a esta información ya que la clave de cifrado se almacena en el dispositivo del usuario. Sus datos no se pueden desbloquear sin la clave, y WhatsApp utiliza implícitamente una clave almacenada en su dispositivo para cifrar todos sus mensajes. La empresa solo almacena un mensaje no enviado en sus servidores, pero lo elimina una vez que se envía con éxito.

“No hay absolutamente ninguna auditoría independiente, verificable y autorizada que demuestre que la aplicación WhatsApp es segura, por lo que, de hecho, consideramos que no es segura”, dijo Alex Walker de Apps UK . “En el cifrado de igual a igual, aunque hay servidores de retransmisión en el medio para reenviar sus mensajes al móvil de sus amigos, no pueden descifrar los datos. Entonces, sea lo que sea que quieras compartir con cualquier persona, llegará de manera segura sin que sea manipulado”, agregó.

WhatsApp utiliza el cifrado AES256, que es imposible de descifrar. Teóricamente, el tamaño de clave de 256 bits en AES tardaría miles de millones de años en romperse utilizando la potencia que ofrece la tecnología informática moderna.

Dicho esto, el problema viene con los metadatos. Proporciona información relacionada con sus datos (por ejemplo, mensajes de texto, mensajes de voz, llamadas de voz). Esta información incluye quién, por qué y dónde de sus textos. También podría proporcionar información sobre el dispositivo que utilizó.

Aunque WhatsApp recopila datos de usted, es casi insignificante en comparación con otras aplicaciones como Snapchat o Facebook. Entonces, WhatsApp no es el mayor violador de la privacidad.

WhatsApp, Instagram o Facebook, ¿cuál es seguro?

Las tres aplicaciones permiten que las personas eliminen mensajes. Sin embargo, los mensajes en WhatsApp están encriptados, mientras que ese no es el caso con Instagram o Facebook. Esta característica hace que WhatsApp sea la opción más segura de usar, especialmente si la privacidad es una de sus mayores preocupaciones.

¿Qué tan seguras son las videollamadas de WhatsApp?

Al igual que los mensajes de WhatsApp, las videollamadas realizadas a través de la aplicación también están encriptadas y, por lo tanto, son seguras (al menos más seguras que otras plataformas). Las videollamadas solo se inician después de que WhatsApp comparte internamente un mensaje codificado entre los participantes de la llamada como un apretón de manos.

Es importante confiar en la persona con la que tienes una videollamada. Cualquiera puede grabar su conversación y revelarla al público. Además de eso, los dispositivos infectados con malware pueden capturar el contenido de audio y video al monitorear la pantalla, los parlantes, la cámara y el micrófono del dispositivo.





WhatsApp, Telegram, Skype: ¿cuál es seguro para las videollamadas?

Las llamadas de WhatsApp están encriptadas; así están seguros. WhatsApp ofrece una aplicación web, pero para usarla, debe conectarse con su dispositivo. Eso es porque WhatsApp no almacena sus datos en la nube.

Aunque los mensajes de texto, las llamadas y otras comunicaciones realizadas a través de Telegram están encriptadas, almacena sus datos en la nube. Lo hacen para que se pueda acceder a su información a través de múltiples dispositivos. Incluso cuando no se puede acceder a su aplicación web o de teléfono.

Históricamente, Skype permitió que el gobierno y otros terceros interceptaran y escucharan sus conversaciones, una violación de la privacidad de los usuarios. Aunque Skype ha anunciado recientemente el cifrado de mensajes de texto y llamadas de voz, esta función no está habilitada de forma predeterminada. Por lo tanto, la política de privacidad del cliente de Skype no se considera la mejor.

Teniendo en cuenta estos factores, WhatsApp es la plataforma más segura para realizar videollamadas con tus seres queridos.

Para hacer que WhatsApp sea aún más seguro de usar, asegúrese de evitar que el contenido malicioso infecte su teléfono. Esto se puede hacer al no abrir enlaces y archivos adjuntos desconocidos.

Deshabilitar la opción de guardar imágenes automáticamente también puede ser beneficioso. De esta manera, puede evitar que cualquier archivo desconocido acceda al contenido de su teléfono.

Habilite "Mostrar notificaciones de seguridad" en su configuración de WhatsApp. Esto te ayudará a saber si estás hablando con un impostor o no. Ocultar la foto de perfil de aquellos que no están en nuestra lista de contactos también puede resultar útil contra los ataques de ingeniería social. También se debe tener cuidado al agregar extraños como amigos.

Además, también puede habilitar la autenticación de dos factores para mayor seguridad . El primer nivel en esto es la autenticación biométrica. En el segundo nivel, recibe una contraseña de un solo uso en su número de móvil registrado.

También es importante cerrar sesión en la web de WhatsApp, especialmente si está conectado en una computadora pública. Si no lo hace, le da acceso a otros usuarios a su cuenta. Esto puede resultar en el mal uso de la información confidencial. También es bueno proteger su dispositivo con un software antivirus, ya que aumenta la seguridad de su dispositivo.

La mayoría de las actualizaciones de WhatsApp tienen las funciones de seguridad más recientes. Estas características protegen la aplicación de los piratas informáticos. Por lo tanto, es útil mantener su WhatsApp actualizado para mantenerse seguro.

¿Cómo es que WhatsApp no es seguro?

También deberíamos preguntar, "¿Cómo es que WhatsApp no es seguro?".

WhatsApp no es seguro porque, a pesar de estar encriptado de extremo a extremo, solicita tus contactos. Esto pone en riesgo su información personal. La compañía también rastrea la cantidad de tiempo que pasa usando la aplicación y la comparte con Facebook.

Además, siempre hay amenazas de malware de las que uno debe estar al tanto. Hay otra grieta en la privacidad de WhatsApp: los mensajes de los que se hizo una copia de seguridad en Google Drive no estaban encriptados. Fue solo en septiembre de este año que WhatsApp lanzó una actualización para admitir copias de seguridad cifradas, así que asegúrese de actualizarla.

En agosto de 2019, la empresa de seguridad Check Point encontró un error de seguridad en WhatsApp para Android. El error de seguridad podría permitir que un pirata informático bloquee la aplicación de mensajería en un chat grupal y haga que los usuarios la usen más solo después de volver a instalarla. WhatsApp solucionó el problema en septiembre con la versión 2.19.58.

Aunque WhatsApp es seguro, no es invulnerable a los piratas informáticos. Entonces, recuerda que en este mundo experto en tecnología, todo es posible. Hay posibilidades de que su información se filtre incluso con las aplicaciones más seguras.

Hay un caso especial destacado por Sean O'Brien de Yale Privacy Lab, que las conversaciones se reenvían a los moderadores si alguien te “informa”. Esto significa que su conversación se puede reenviar a Facebook sin su revisión y claramente se hace sin cifrar. Para las personas en conversaciones grupales, esta es una amenaza muy real.

Conclusión: ¿Qué tan seguro es usar WhatsApp?

Entonces, ¿es seguro usar WhatsApp? ¡Sí! A pesar de las pocas preocupaciones que los usuarios puedan tener con WhatsApp, su uso es seguro. Su configuración de privacidad es mucho mejor que la de Facebook o Instagram. Con actualizaciones recientes, también permite que una persona elimine un mensaje después de enviarlo.

La desaparición de mensajes permite un temporizador de autodestrucción que elimina las conversaciones después de siete días. Puede enviar imágenes de "ver una vez" que se eliminan después de ser vistas una vez. WhatsApp tiene muchos usuarios, por lo que la empresa debe mantener buenas medidas de seguridad, lo cual hace.

