¿Little Nightmares 3 ya está en desarrollo?

En 2017, el mundo de los juegos independientes conoció una nueva serie aterradora de Tarsier Studios llamada Little Nightmares. Presentó a los jugadores un mundo en el que los niños enfrentan sus miedos en casi todos los rincones y deben abrirse camino a través de la aventura de pesadilla o arriesgarse a convertirse en un bocadillo para un monstruo de gran tamaño.

Descripción general de Pequeñas pesadillas

La historia es relativamente simple, sin embargo. Sigue a una niña llamada Six que se encuentra atrapada en un aterrador "restaurante" monstruoso llamado The Maw. A medida que avanza a través de los acertijos ambientales, debe huir o escabullirse entre diferentes monstruos de gran tamaño que mantienen a The Maw en el negocio: "The Janitor", "Twin Chefs" y "The Lady". Mientras tanto, Six pasa por una transformación de comportamiento y toma decisiones cada vez más cuestionables a lo largo de la historia.

El juego fue recibido con elogios de la crítica y recibió una secuela (que técnicamente es una precuela) en 2020 con el lanzamiento de Little Nightmares II. Amplió la tradición del mundo espeluznante sin nombre e introdujo a los fanáticos a nuevos monstruos, ubicaciones y un nuevo protagonista, Mono. No solo eso, sino que la secuela dio un vistazo más de cerca a la psicología de Six a través de acciones sutiles y, digamos, decisiones más cuestionables. También se lanzaron otros medios, incluida una entrega de juegos móviles llamada Very Little Nightmares, así como una serie de cómics.

Sin embargo, una de las mejores partes de la serie Little Nightmares no radica solo en su estilo artístico, atmósfera espeluznante, paleta o tono de colores oscuros y audaces, sino en su historia y final ambiguos. Lo que mantiene viva y popular a la serie incluso ahora son las muchas teorías de los fanáticos sobre lo que sucede en los juegos y lo que todo esto podría significar. La ambigüedad ciertamente deja espacio para Little Nightmares 3, pero ¿alguna vez sucederá?

Adquieren Tarsier Studios y dejan atrás a Little Nightmares

Para consternación de los fanáticos, Tarsier Studios ya no existe, ya que fue adquirido por la empresa matriz Embracer Group. Los desarrolladores originales de Little Nightmares también han mencionado que han terminado con la serie. Naturalmente, esto significa que no hay esperanza de un Little Nightmares 3, ¿verdad? No necesariamente.

En febrero del año pasado, muchas noticias y rumores circularon por Internet sobre el estado de desarrollo de Little Nightmares 3, y resultó ser bastante alentador y un poco confuso. Hablando con IGN , el CEO de Tarsier, Andreas Johnsson, aclaró los rumores sobre el lanzamiento de Little Nightmares 3, agradeciendo a los fanáticos por su apoyo y entusiasmo por la serie, pero también diciendo que “es agridulce anunciar que estamos dejando atrás el mundo de Little Nightmares. .” También afirmó que están listos para pasar a "nuevas IP y explorar nuevos mundos".

Bandai Namco podría desarrollar Little Nightmares 3 sin Tarsier Studios

El estímulo proviene de los pequeños detalles que se encuentran en la declaración de Bandai Namco a IGN. El editor mencionó que la serie podría continuar sin la participación de Tarsier Studios. También declararon que "no hay nada planeado, pero recibimos tanto amor de los fanáticos de todo el mundo con el lanzamiento de Little Nightmares 2, nos sentimos con energía para ofrecer más contenido en el futuro". Al momento de escribir este artículo, todavía no ha habido un anuncio oficial; sin embargo, ha habido sucesos de Little Nightmares más interesantes en el mundo de los videojuegos.



En diciembre pasado , Bandai Namco tuvo una oferta de trabajo para un gerente de marca mundial para la franquicia. Se sospechaba que la vacante era necesaria debido al éxito de ventas de Little Nightmares 2, pero eso no es todo. Los gerentes de marca en todo el mundo también ayudan con el desarrollo de juegos. Esto significa solo una cosa: Little Nightmares 3 posiblemente ya esté en desarrollo.

Ahora es el comienzo de 2022, y aunque Bandai Namco se ha mantenido en silencio sobre la continuación de la franquicia Little Nightmares, el resto del año puede ofrecer sus propias sorpresas. Quién sabe, podríamos tener Little Nightmares 3 antes de fin de año.

¿De qué tratará Little Nightmares 3?

Con la fecha de lanzamiento de Little Nightmares 3 posiblemente en el horizonte, los fanáticos han estado especulando sobre de qué podría tratarse la historia. Podría ser una continuación de la historia de Six desde el primer Little Nightmares porque el juego terminó con una nota de suspenso bastante interesante. Sería un placer ver a dónde va Six a continuación y qué otros horrores le esperan, especialmente con su transformación al final.

Otra posibilidad podría ser la continuación de la historia de Mono. Fue el protagonista principal de Little Nightmares 2. ¿Quizás la historia del origen de Mono podría ser el siguiente paso? Sería bastante diferente de lo que ya se ha lanzado en el bucle.

Una tercera posibilidad para una historia de Little Nightmares 3 es el origen de Six. No sabemos qué le sucedió a Six antes de que "The Hunter" la capturara, y sería genial tener más detalles sobre por qué se encariñó tanto con esa caja de música.

De cualquier manera, si Bandai Namco continúa con otro juego de la serie, será un placer volver a visitar el espeluznante pero encantador universo de Little Nightmares una vez más.