En busca de futuras tendencias criptográficas

(Revolución





La sociedad actual se basa en bases de datos digitales. Todos los datos que proporcionamos, incluso en la visita más básica a un centro médico o una oficina, se registran y almacenan en última instancia en forma digital.





Las carpetas físicas tienen el mismo propósito, pero no pueden ofrecer la velocidad y la accesibilidad de los datos que se necesitan en la sociedad moderna. Si las bases de datos modernas fueran erradicadas de la noche a la mañana, todo un mundo se convertiría en un caos.

El tiempo de las bases de datos digitales parece estar llegando a su fin con el surgimiento de otra tecnología dedicada al almacenamiento y procesamiento de datos: la tecnología blockchain.

Las innovaciones cambian las sociedades.





Se diferencia una sociedad que almacena datos en carpetas físicas de una con bases de datos digitales, y una sociedad que utiliza Twitter o Facebook difiere de una en la que no han surgido tales proyectos. La creación y el desarrollo de Uber, Airbnb y TikTok han tenido un profundo impacto en la sociedad que puede ser difícil de ver debido a su amplia adopción.





Perderse en los detalles y perder el panorama general es lo que le sucede a casi todos hoy en día. Los cambios lentos son difíciles de detectar.





El mundo se esfuerza por lograr un crecimiento y una evolución constantes. La próxima innovación, cuya primera señal ya podemos ver, es el cambio en el almacenamiento y procesamiento de datos.





Los datos son el nuevo petróleo. Si es así, necesitamos una infraestructura adecuada para mantener su extracción.





Maduración





Muchas personas asocian blockchain con criptomonedas y criptomonedas con Bitcoin. Blockchain = Bitcoin parece ser un patrón bien establecido entre aquellos que recuerdan los primeros pasos de Bitcoin.





¿Tal correlación también se aplica a las personas que se encontraron por primera vez con Bitcoin hace un año?

Bitcoin que no fue tan publicitado como NFT o Ethereum-killers en 2021, podría haber creado una asociación diferente a la de Bitcoin en 2016 o 2018.





Así como las personas que recuerdan los primeros días de las criptomonedas perciben Blockchain = Bitcoin y Bitcoin = fraude, aquellos que experimentan los primeros años de las NFT las ven como imágenes sin valor utilizadas solo para la especulación.





¿Los NFT serán vistos de la misma manera por quienes ingresen al mercado durante la próxima corrida alcista?

Sin entrar en detalles, recordemos que NFT es solo una tecnología que estamos aprendiendo a usar lentamente. El potencial de NFT es enorme y, a medida que la tecnología se generalice, descubriremos sus nuevos casos de uso.





La tecnología Blockchain está entrando en la corriente principal, liderada por un criptomercado maduro y proyectos que ofrecen a los usuarios mucho más que pura especulación. Con cada año que pasa, el término " criptomonedas " parece cada vez más inadecuado para el mercado de activos digitales y proyectos basados en tecnología blockchain.





Como muestra la historia, el término que usamos afecta significativamente nuestras asociaciones y cómo vemos la tecnología, el fenómeno o incluso una nación.





No es lo mismo la cripto de 2018 que la cripto de 2022.





El nivel de sofisticación de los proyectos y la madurez de los participantes del mercado hacen que el futuro parezca brillante. El compromiso en condiciones extremas como las que vemos durante este mercado bajista (Luna, 3AC, FTX) no parece disminuir entre los constructores y aquellos que están aquí para quedarse.

A medida que los mercados evolucionan, surgen nuevas tendencias, se construyen nuevas narrativas y, a menudo, el comienzo tiene lugar en momentos como este, durante los mercados bajistas.





Mantengámonos activos y descubramos el próximo gran avance en criptografía.





Vamos a estar un paso por delante.

multicadena





Al notar los cambios, podemos determinar la dirección general del desarrollo y, al ver la dirección, podemos detectar tendencias futuras.





En los últimos años, el término " criptomercado " parece haberse generalizado cada vez más debido a la formación de nichos particulares como DeFi, Data Storage o Metaverse. Mientras DeFi perdía impulso, el nicho de NFT comenzó a ganar reconocimiento. El mercado ha comenzado a ramificarse en nichos.





Sidechains, Rollups, Parachains, Subnets y otros (me referiré a todos ellos como Capa 2) pueden diferir en los detalles, pero su objetivo final es el mismo. A menudo escucha que el objetivo de los proyectos de Capa 2 es descargar la cadena principal o mover el cálculo a L2. Si bien eso es cierto, hay mucho más.

Cuantas más transacciones tiene que procesar una cadena de bloques, más congestionada se vuelve, de ahí las altas tarifas de red que los usuarios tienen que pagar. Ahora imagine escalar la cadena de bloques agregando más y más dApps donde cada una de ellas solo aumentará la cantidad de transacciones en la cadena principal. Es un camino a ninguna parte.





Por eso entra en juego la idea de las cadenas especializadas.









Avalanche dApps puede cambiar a su propia subred si crece demasiado para ser procesada en la cadena principal; DeFi Kingdoms fue un ejemplo de tal crecimiento. Los paquetes acumulativos de Ethereum se construyen desde el primer día para ser cadenas independientes como Arbitrum, Optimism o zkSync. Las zonas de Cosmos son más independientes que las Paracadenas de Polkadot.





Pero esos son los detalles en los que a menudo nos perdemos. Perdemos el panorama general.





Al implementar cadenas de Capa 2, un ecosistema puede ramificarse libremente en varios nichos, difundir su influencia, aumentar el efecto de red y acumular valor. A medida que la industria de la criptografía crezca en su conjunto, la Capa 2 construirá sus propios ecosistemas mediante la introducción de proyectos de Capa 3 y Capa 4. De esta manera, un ecosistema puede maximizar su eficiencia y llegar a una variedad de nichos e industrias.





Vaya, vaya... ¿Me está diciendo que aunque no tenemos una Capa 2 sólida, ya estamos construyendo las Capas 3 y 4?





Por cierto. Tienes que estar preparado para escalar desde el primer día.





Como nota al margen, podemos ver que zkSync es una Capa 2 en sí misma pero tiene "cadenas de bloques listas para la empresa " - Capa 3 - adecuada para las necesidades de las empresas principales. De esta manera, las marcas conocidas pueden ingresar al mundo de las criptomonedas e instantáneamente convertirse en parte del ecosistema Ethereum.





Los beneficios mutuos de dicha cooperación podrían superar nuestras expectativas.





Así es como las cadenas de bloques construirán ecosistemas vibrantes con dApps especializadas que ofrecen servicios adaptados a las necesidades de los usuarios.





Hay una cosa más sobre el futuro de las cadenas múltiples que podría revolucionar todo el espacio de la cadena de bloques: la escalabilidad modular.





Para que quede claro, el enfoque modular encaja bien en la narrativa de cadenas múltiples y parece cumplir con las expectativas y necesidades de los proyectos, PERO no tiene que ganar un interés más amplio. Explicar el enfoque modular excede el nivel de este artículo, así que permítanme decir que permite la separación entre la ejecución y la capa de datos de la cadena de bloques.





¿Eh?





Bueno... significa que puede acceder a los datos que necesita y ejecutarlos en su cadena. En otras palabras, no está limitado por la compatibilidad o las diferencias en los lenguajes de programación. Cualquiera puede usarlo, cualquiera puede beneficiarse de él. El enfoque modular podría ubicarse en el medio del mundo de múltiples cadenas, pero es una apuesta de alto riesgo ya que las soluciones de Capa 2 podrían ser suficientes por el momento.





Metaverso





Metaverso: una palabra que se repite como un mantra pero que se malinterpreta con la misma frecuencia.





¿Qué es Metaverso?

Lo mismo que Internet es hoy.





El Metaverso, o Web3, es una evolución de la Internet actual. El principal cambio visible será un salto en la calidad gráfica y su transferencia al mundo " real " a través de NFT omnipresentes, pero no en la forma que conocemos hoy.





El metaverso se convertirá en el velo digital de la realidad.









La afirmación de que será imposible vivir sin el Metaverso es lo mismo que decir que hoy es imposible vivir sin Internet. Sí, es posible vivir y funcionar sin Internet. Sin embargo, es un impedimento significativo para vivir en la sociedad moderna.





Así como las marcas de renombre mundial que ingresaron a la era de Internet dieron como resultado la burbuja de las puntocom, pronto veremos una burbuja en crecimiento en el espacio Metaverse de la cual la burbuja de imágenes NFT fue un precursor. Ya podemos ver artículos que cubren marcas famosas que ingresan al mundo de Metaverse. Adidas, Nike, Prada, Disney... y el onboarding solo acelera.





¿Qué hace que esas marcas ingresen al Metaverso?





Lo mismo que hizo que las empresas se unieran a la moda de Internet que conocemos como la era de las puntocom: un nuevo espacio para encontrar un cliente potencial y expandir su influencia.





El espacio publicitario es extremadamente valioso y en el Metaverso parece interminable.





Pero, ¿y si nunca más volvemos a escuchar sobre el metaverso? ¿Será el final de la tendencia?





Bueno... ¿la introducción de " Coleccionables digitales " por parte de Reddit significa el fin de NFT en esta plataforma?





Una vez más, volvemos a la idea de " marca adecuada ". No se deje engañar por la redacción. Mire lo que hay debajo del capó y encontrará tecnología NFT, estructuras de metaverso, activos criptográficos y, quién sabe, tal vez incluso el significado de la vida.









Internet se ha convertido en la columna vertebral de la sociedad moderna, ya que no solo sirve para el entretenimiento. El uso de alto nivel de Internet es transferir y compartir datos de varias formas y maneras.





El Metaverso cumplirá el mismo propósito y se convertirá en la columna vertebral de la sociedad que veremos en los próximos años. El proceso de digitalización solo se está acelerando, lo que lleva a una mayor evolución de las sociedades y dentro de ellas. La visión de nuevos mercados, nuevas economías y nuevos clientes es demasiado prometedora como para pasarla por alto. No solo para nosotros, meros participantes del mercado, sino también para marcas de renombre mundial que tienen mucho más en juego.





La noción de " avanzar o quedarse atrás " también se aplica a ellos.





Si desea descubrir el Metaverso en detalle, aquí está mi artículo que cubre el tema: https://moderneremite.substack.com/p/the-metaverse-future-you-cannot-escape





Justo antes cerraremos esta sección. Algunos de ustedes podrían preguntarse dónde está el truco si todo es tan brillante y revolucionario.





Bien...





En la web 2.0 si no pagabas por el producto, el producto eras tú.

En web3.0, si no te pagan por tu atención, alguien más lo hará.





La atención es clave, y ya lo puedes ver con TikTok volviéndose viral.

Juego de azar





Los juegos son una parte importante del mundo del entretenimiento y, a medida que la sociedad evoluciona, el entretenimiento se vuelve más importante.





Solo un puñado de personas puede escapar de la sobreestimulación de la vida diaria y de las aplicaciones que compiten por cada segundo de nuestra atención. Es más fácil permanecer en el círculo vicioso que abandonarlo.





El estado actual de los juegos de blockchain no entusiasma al jugador promedio y no es difícil ver por qué. Los juegos actuales del mundo criptográfico no ofrecen nada valioso para atraer a un jugador potencial y mantenerlo comprometido. Crear un juego no es lo mismo que crear un proyecto DeFi promedio, donde el motor principal es la codicia. Los proyectos criptográficos parecen olvidarse de esta pequeña pero crucial diferencia una y otra vez.









Los jugadores no están tratando de ganar dinero con los juegos. Los jugadores buscan experiencias.





El estado de los juegos basados en blockchain no es una sorpresa. El nicho de los juegos criptográficos está emergiendo y dando sus primeros pasos serios en el creciente mundo de Metaverse. A medida que más y más actividad se desplace hacia la narrativa del Metaverso, los juegos evolucionarán y se convertirán en su parte inseparable. Sin embargo, probablemente no sucederá en la primera ola de exageraciones de Metaverse.





¿Los estudios de juegos ya establecidos unirán fuerzas para crear juegos AAA en cadenas de bloques? Esa podría ser una canción de un futuro lejano.





¿Veremos estudios de juegos que incorporen la tecnología blockchain con la marca " adecuada " de NFT? Eso es más probable.





Hasta ahora, los jugadores se han mostrado bastante reacios a la implementación de NFT, por decir lo menos. No es difícil entender su punto de vista porque, con NFT, los juegos verían una afluencia de jugadores impulsados por la codicia que destruirían la experiencia positiva obtenida de un título determinado.





Dondequiera que haya dinero en juego, la pura experiencia a menudo se convierte en una segunda prioridad. La mayoría de los jugadores desprecian abiertamente las microtransacciones, y las NFT verían el mismo resultado final si nada cambia. Con suerte, a medida que pasa el tiempo, veremos que el uso de NFT cambia a más fácil de usar en forma de elementos Soulbound, POAP y conceptos similares que recompensan a un jugador por su verdadera devoción, algo que no se puede comprar.





Los juegos se han convertido en una parte inseparable de la industria del entretenimiento en el mundo " real ", y una tendencia similar tendrá lugar en el metaverso. Sin embargo, para que esto suceda, el metaverso necesita arraigarse en la corriente principal.





El mercado de los juegos criptográficos es un mercado por descubrir que aún no ha demostrado de lo que es capaz. Mientras tanto, es crucial buscar signos de un cambio de actitud, donde el usuario será tratado como un " jugador " potencial en lugar de un " cliente del mercado criptográfico ".





Identidad social

La proliferación de Internet ha permitido la comunicación en una escala nunca antes vista, y el crecimiento de la industria de las redes sociales solo ha acelerado los cambios.





Hoy en día, nuestra identidad digital parece a veces incluso más significativa que la real.









Las carteras en sitios web personales, cuentas de LinkedIn y negocios administrados digitalmente solo crecerán en importancia. Numerosas cuentas en Twitter son seudónimas y, sin embargo, tienen un gran impacto en lo que sucede en varios nichos. Parece que ya no tienes que presentar tu número de seguro social e identificación para ser confiable.





La marca personal nunca ha sido tan crucial como hoy, en la era de las identidades digitales.





El gran juego en línea del que habla Packy McCormick se trata de hacer crecer una reputación en un nicho determinado, convirtiéndose en un experto en su campo. Nunca ha sido tan accesible como lo es hoy gracias a Internet. Sin embargo, eso no es todo. Mirando el éxito y la reputación que ha construido Mr Beast, ¿es posible valorar su marca personal? Su reciente hamburguesería obtuvo el nivel de atención que nadie esperaba. ¿Y si quisiera abrir una cadena de tales hamburgueserías? ¿Qué tan exitoso puede llegar a ser si se construye sobre una marca personal de renombre mundial?





Como dijo Chamath Palihapitiya , las futuras marcas de renombre mundial se construirán sobre la marca personal, y la mayor parte de la publicidad se gastará en la creación de marcas personales. Cristiano Ronaldo, MrBeast, las Kardashian, Oprah... todos ellos ganaron reconocimiento mundial y construyeron sus marcas. Imagina lo extendida que estará la creación y la importancia de las marcas personales en el futuro.





El nombre debe hablar por sí mismo; usted es el producto que está vendiendo.









Está bien, está bien... pero el Sr. Bestia está gastando millones de dólares en un solo video de YouTube. ¿Quién puede permitirse eso?

Casi nadie. Acordado.





Pero... hay dos puntos que me gustaría señalar.





Primero, hay múltiples canales de YouTube, blogs, perfiles de TikTok y demás que crean contenido de calidad increíblemente alta, atraen a una audiencia comprometida y parecen estar ganando en el Gran Juego en Línea al construir su reputación y marcas personales.





El segundo punto es que con el uso de la IA hoy en día, el costo de la creación de contenido se acerca a cero. Con DALL-E , puede crear sus propios gráficos y con herramientas como Lex , puede crear rápidamente artículos envolventes.





Eso no es todo.





Hay herramientas de Twitter que generarán automáticamente y publicarán Tweets para usted, y pronto podrá crear videos o películas completas con solo hablar con su teléfono. Además de eso, imaginemos qué otras herramientas usaremos en el futuro cercano que serán impulsadas por IA.





El contenido generado por IA está inundando el mercado actual, y aquellos que hacen un buen uso de él pueden reducir al mínimo sus gastos y el tiempo dedicado a la creación de contenido. El costo de la creación de contenido se acerca a cero. De hecho, incluso hoy, con un costo cero y un poco de esfuerzo, puede crear contenido increíble y construir una marca personal en cualquier nicho que desee.





Compare esto con el pasado, cuando publicar sus artículos solo era posible en periódicos impresos y aparecer en la televisión era la única forma de dirigirse a una audiencia más amplia. La transferencia de información fue muy limitada. Internet lo ha cambiado.





Sin embargo... todas las redes sociales que utilizamos para crear nuestras marcas son de origen web2.





¿Las redes sociales de hoy como Twitter, Facebook, Instagram o Reddit harán la transición a la tecnología blockchain?





Es poco probable, pero algunas de sus partes usarán tecnología criptográfica de una forma u otra. Instagram usando NFT y Reddit implementando " coleccionables digitales " son los primeros signos de los cambios que pronto veremos. Por no hablar de Meta y sus planes Metaverse.





Sin embargo, será difícil para las empresas establecidas en la era Web2 hacer la transición al mundo Web3 manteniendo los mismos principios. Es muy posible que no obtengan un reconocimiento generalizado en Metaverse ya que sus raíces provienen de la era " antigua " Web2, donde el usuario era el cliente, no el creador y propietario. Así como Facebook no es bienvenido en el mundo de las criptomonedas, el lugar de Instagram o Twitter en el Metaverso puede ser ocupado por algo nuevo, algo construido desde cero sobre las ideas de Web3.





Pero, ¿qué pasa si tomamos empresas web2 bien establecidas como Twitter y tratamos de convertirlas en web3?





Twitter, o Crypto Twitter, para ser exactos, es una parte inseparable de toda la industria de las criptomonedas. Es donde se crean las tendencias, donde se construyen las narrativas y donde las personas a menudo se familiarizan con las criptomonedas. Twitter ya ha sido parte de web3 de alguna manera. Por eso, a Twitter le resultará más fácil colarse en la nueva era digital. No voy a describir todas las teorías y rumores, ya que @CroissantEth ya lo ha articulado bien en el hilo que puede encontrar a continuación.





En resumen, parece que Twitter pretende convertirse en algo similar a WeChat. Una aplicación para gobernarlos a todos. Una aplicación para navegar y vivir en la era digital.





¿Qué pasa con las dApps web3 nativas?





Lens Protocol se parece a Twitter en funcionalidad, pero está construido desde cero en el espíritu de la web3. ¿Obtendrá un reconocimiento más amplio y entrará en la corriente principal? Difícil de decir, ya que la corriente principal aún vive en el mundo de la web2. ¿Ganará el reconocimiento de grupos de nicho y así entrará en la corriente principal " por la puerta de atrás "? Esto es mucho más probable.





De acuerdo, pero para cambiar al metaverso necesitaremos no solo plataformas para expresarnos, sino también identificaciones digitales.





Aquí llegamos a proyectos como Ethereum Name Service - ENS - y su camino para cumplir el propósito de las identificaciones digitales. Incluso hoy, en lugar de iniciar sesión con su clave pública, puede usar su nombre ENS para ingresar a varios sitios, enviar y recibir fondos o incluso ingresar a eventos donde se almacena un boleto en su Metamask.





Imagine el futuro en el que su identificación digital se asemeje a su reputación. Imagine que al tener tokens Soulbound que expresen asociaciones con grupos particulares, se le otorgará acceso a sus DAO, comunidades cerradas o incluso eventos físicos. Las identidades sociales construidas en el espacio digital podrían, y creo que lo harán, volverse más importantes que las reales.





Mantener el seudónimo se convertirá en un estándar.









Conocimiento cero

Durante el reciente mercado alcista, Ethereum implementó sus primeros proyectos Rollup.





Si no está familiarizado con el concepto de acumulaciones, estos son proyectos cuyo objetivo es descargar la cadena principal cambiando el cálculo a cadenas de bloques de Capa 2, es decir, acumulaciones.





Los primeros Rollups se diseñaron como Optimistic Rollups, o Fraud Proofs si lo prefiere: Arbitrum y Optimism son los dos proyectos más grandes de TVL, con el 52,63% y el 28,52% de TVL respectivamente según L2Beat . Sin embargo, Optimistic Rollups tiene sus limitaciones y desventajas, algunas bastante significativas, que podrían dificultar mucho más la adopción futura.





Por otro lado, como sucede con la tecnología, se pueden desarrollar herramientas que minimicen las limitaciones y alivien los inconvenientes. ¿Ocurrirá? Podría, pero si la industria cambia a Zero Knowledge... ¿habrá suficiente incentivo para hacerlo?





No mucho después de la introducción de Optimistic Rollups, el espacio criptográfico se entusiasmó con la tecnología Zero Knowledge, que es extremadamente compleja y relativamente nueva. Sin embargo, los Rollups basados en tecnología Zero Knowledge permiten diseños mucho más avanzados y complejos.





Uno puede ver una creencia creciente de que los ZK Rollups son el futuro de Ethereum o incluso su solución final.





Antes de comenzar, establezcamos cuatro competidores principales en la carrera por la supremacía.









zkSync y StarkNet apuntan a la escalabilidad.





Scroll y Polygon apuntan a la compatibilidad con EVM.





Es crucial tener en cuenta que las diferencias no implican si el proyecto es mejor o peor. El objetivo es mostrar las compensaciones realizadas por los equipos al tener que encontrar un equilibrio entre Rendimiento y Compatibilidad. Para ilustrar las diferencias, veamos el gráfico realizado por Vitalik y publicado en su blog personal.









https://vitalik.ca/general/2022/08/04/zkevm.html





Ahora vayamos a los detalles. ¿Qué hace que ZK Rollups sea tan bueno?





Sin profundizar demasiado en los tecnicismos, las soluciones Zero Knowledge permiten una mayor seguridad mediante la creación de las llamadas " pruebas ". Por el contrario, Optimistic Rollups asume que las transacciones son correctas y luego pasan a una fase en la que se pueden atrapar a los actores malintencionados. Por lo tanto, 7 días de retraso al transferir nuestros fondos de regreso a la Capa 1 - Ethereum, desde la Capa 2 - por ejemplo, Arbitrum.





En el caso de StarkNet, una sola prueba puede contener de 12 000 a 500 000 transacciones y se crea con bastante rapidez. Sin mencionar que no hay demora entre el envío de fondos entre la Capa 1 y la 2, o que la demora es insignificante en comparación con Optimistic Rollups.





¿Por qué una gama tan amplia de transacciones, podría preguntarse?





El rango depende de la complejidad de las transacciones procesadas en la cadena de bloques. De esta manera, Zero Knowledge Rollups abre puertas para incluir transacciones más complejas en el ecosistema Ethereum. En caso de que no esté al tanto de las implicaciones, en la siguiente sección descubrirá cómo podría evolucionar DeFi gracias a la introducción de ZK Rollups.





Bien, ahora imagina si tomamos esas pruebas comprimidas y las convertimos en pruebas. Es como reducir los costos por otro x1000 un tiempo después de que hicimos una compresión similar.





Se llama Prueba recursiva y está siendo desarrollado por StarkNet.









Ahora agregue la escalabilidad de los ecosistemas de resumen mediante la introducción de proyectos de capa 3 y capa 4, lo que no solo es posible en StarkNet. Para ser más precisos, es algo en lo que zkSync está trabajando muy duro y los frutos de su trabajo se darán a conocer en un futuro próximo.





Sin conocer los detalles, ya podemos establecer que están trabajando en " cadenas de bloques listas para la empresa ", es decir, soluciones de capa 3 para impulsar el crecimiento de su ecosistema. Además de eso, se dice que esos proyectos son marcas principales bastante importantes que ya han mostrado interés en unir fuerzas. Si esto resulta ser cierto y zkSync incorpora marcas de renombre mundial en el ecosistema Ethereum a través de su cuenta, es una gran victoria para ambos.





Una pequeña mención de dos enfoques de la tecnología ZK: STARK y SNARK. Será breve y fácil, lo prometo.





La idea general de las pruebas de conocimiento cero es que puedes probar que algo es cierto sin revelar el contenido. Imagina que quieres probar que tienes las llaves del teléfono de alguien sin mostrarlo explícitamente.





Puede tomar el teléfono, ir a otra habitación, cambiar el fondo de pantalla y luego regresar. La persona sabe que tienes acceso sin que tengas que revelar cómo se hizo el cambio.





SNARK - Argumento de conocimiento sucinto no interactivo





STARK - Argumento de conocimiento transparente y escalable

Con solo leer los nombres completos, puedes ver la diferencia. Mientras que uno de ellos necesita un entorno de confianza (SNARK), el otro no, ya que es transparente. Sin embargo, ser transparente conlleva un tamaño de prueba un poco más grande y un mayor requisito de gas, algunos dicen que más de x3 en comparación con los SNARK.





Otra diferencia es la seguridad poscuántica o la resistencia poscuántica. Mientras que los STARK son resistentes a la cuántica, los SNARK no lo son. Sin embargo, se dice que algunas iteraciones de SNARK son resistentes cuánticamente, por lo que tal vez veamos que ambos enfoques son completamente resistentes.





Es difícil decir qué enfoque es mejor, ya que ambos tienen ventajas y desventajas. Mi punto aquí era mostrar que al decir " Conocimiento Cero " alguien podría querer decir cosas diferentes.





En general, la tecnología Zero Knowledge puede revolucionar la forma en que usamos blockchain, no solo en criptografía. Es por eso que observar más de cerca los proyectos que se construyen con el uso de la tecnología ZK y elegir a los futuros ganadores podría valer la pena a largo plazo.





DeFi





Cada mercado necesita liquidez para desarrollarse y prosperar.





La industria de la criptografía ha cambiado drásticamente desde que se introdujeron las monedas estables. Abrió la puerta a una liquidez más amplia para fluir dentro y hacia las criptomonedas.









DeFi Summer fue la evolución de la utilidad de las monedas estables y otro paso para proporcionar a toda la industria una mayor liquidez. Indicadores como Total Value Locked - TVL - se dispararon, los protocolos de préstamos y derivados estaban acumulando valoraciones locas. Por no hablar de los protocolos agrícolas en los que el único impulso era la codicia, y la música sonaba mientras hubiera liquidez, si aguantas demasiado, aunque suerte.





Con eventos recientes como el colapso de Terra Luna y su contagio a través de los mercados, toda la jodida historia de FTX y Alameda, y la cantidad total de estafas en el espacio, la conciencia de ser el dueño de sus fondos, es decir, la autocustodia. , aumentó.





Ni tus llaves, ni tus monedas. La consigna repetida por muchos pero aplicada por pocos.





La próxima ola de adopción de DeFi parece centrarse en los siguientes puntos:





DEX que ofrecen futuros, perpetuos y otras herramientas comerciales

Centros DeFi

Protocolos DeFi precisos utilizando Zero Knowledge

Fácil incorporación

Carteras + DEX debajo: intercambias y no sabes que está pasando por Uni, por ejemplo





Repasemos cada uno de ellos.





Los DEX que ofrecen varias herramientas comerciales tienen como objetivo eliminar las principales ventajas de los CEX. Si puede mantener la autocustodia de sus fondos y aún puede usar herramientas comerciales, los CEX parecen perder su importancia. Además, los DEX no requieren procedimientos KYC y AML, lo cual es más que importante para algunos participantes del mercado. Además, debido a la evolución en los protocolos de incorporación, las personas usarán DEX sin siquiera saber qué son: los usuarios solo verán una interfaz de usuario bien diseñada, y debajo tendremos múltiples DEX y otras herramientas.





Los DeFi Hubs pueden verse como agregadores de liquidez que ayudan a los ecosistemas a proporcionar una mayor liquidez, en lugar de tenerla dispersa en varias dApps. Imagine tener un solo proyecto en el ecosistema donde se almacena la mayor parte de la liquidez, lo que permite una gestión más sencilla de la liquidez dentro del ecosistema tanto para los usuarios como para los protocolos. Cubrí la idea de DeFi Hubs en el artículo aquí .





La implementación de la tecnología ZK en los protocolos DeFi permitirá no solo tarifas más baratas, y por más barato me refiero a órdenes de magnitud más baratos, sino también a un cálculo más complejo. A cambio, los protocolos ofrecerán herramientas más precisas, como un apalancamiento mucho mayor y oráculos muy precisos. Además, los protocolos obtendrán todos los beneficios del uso de la tecnología ZK, que se analiza brevemente en la sección anterior.

En un futuro cercano, también podríamos ver protocolos comerciales en los que no existan tarifas de transacción porque los costos serán insignificantes.





Por fácil incorporación, me refiero a protocolos que permiten una conversión fluida de dinero fiduciario en criptografía, no mediante la oferta de activos sintéticos, sino tokens 1:1. Además, los protocolos que vinculan las compras en el mundo real con las criptomonedas impulsarán la adopción general y agregarán liquidez adicional al mercado. Es crucial ya que uno de los principales cuellos de botella es la parte pura de ingresar al mercado: puede parecer demasiado complicado para algunos o demasiado arriesgado para otros. El objetivo de dApps particulares es mostrar que es tan simple como usar cualquier aplicación móvil. Un ejemplo de dicha dApp podría ser Nested, donde los usuarios pueden convertir fácilmente dinero fiduciario en criptomonedas, crear y administrar sus carteras, así como copiar las carteras de otras personas. <Para tu información, no me estoy asociando con el proyecto, solo me gusta su idea>





Volviendo a la visión general del nicho DeFi, los protocolos intentarán ser más transparentes después de todos los colapsos y tragedias personales que tuvieron lugar. Incluso hoy, vemos la evolución de los CEX a través del estándar Prueba de reservas que podría solidificarse en un futuro próximo.





Como nota al margen, Vitalik ha publicado recientemente un artículo en el que analiza diferentes enfoques de la Prueba de reservas, uno de los cuales, supuestamente el más beneficioso, se basa en la tecnología Zero Knowledge.





La verdad es que, a medida que los DEX maduren y ofrezcan herramientas más sólidas, los CEX tendrán que luchar por clientes de alto valor que no se dejarán cegar tan fácilmente por eslóganes falsos. La próxima carrera alcista revelará qué protocolos se han solidificado y ofrecen servicios de alta calidad, y cuáles son solo transeúntes que buscan capitalizar la ingenuidad y la codicia del comercio minorista.





Se producirán estafas, la codicia se cobrará su precio, las valoraciones falsas y los proyectos oportunistas subirán y caerán. Es una parte inseparable de todo mercado que involucre dinero o poder. Sin embargo, a medida que las criptomonedas evolucionan y maduran, los protocolos de alta calidad acumularán valor de aquellos lo suficientemente maduros para verlos, incluido el dinero inteligente y los inversores a largo plazo de los mercados tradicionales.





El mercado madura junto con sus participantes, y la evolución de DeFi será una señal de los cambios.





Pensamientos finales





La evolución continua está cambiando tanto el mundo como las sociedades. De una generación a la siguiente, los cambios parecen acelerarse. ¿Cómo será la sociedad en 10/20/50 años? Es difícil de predecir, pero será muy diferente al que vemos hoy.





¿Dominará la tecnología blockchain el mundo del procesamiento y almacenamiento de datos, al igual que las bases de datos digitales dominaron anteriormente las carpetas físicas?





Es muy probable que esto suceda, ya que podemos ver las limitaciones e inconvenientes de las bases de datos digitales. Pasan los años y, junto con la evolución de la sociedad, se necesitan mecanismos de procesamiento de datos más avanzados para satisfacer las necesidades de las personas y las instituciones.

En este caso, echaremos un vistazo más de cerca a las tendencias emergentes en la criptoindustria, ya que es la cuna de la revolución de la cadena de bloques, cuyos primeros días vemos hoy”.





Crypto está cambiando, evolucionando y desarrollándose.

Las criptomonedas llegaron para quedarse.





Déjame dejarte con una idea que quizás no entiendas completamente al principio.





Hay dos tipos de tendencias en los mercados.

Los impulsados por la exageración y la narrativa falsa construidos solo para generar ganancias.

Los creados por necesidades estructurales de la industria.

Intenta diferenciar las tendencias que ves y aprende a montar ambas.





