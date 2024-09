Em busca de futuras tendências criptográficas

(Revolução





A sociedade de hoje é construída sobre bancos de dados digitais. Todos os dados que fornecemos, mesmo na visita mais básica a uma instalação médica ou consultório, são registrados e armazenados em formato digital.





As pastas físicas têm a mesma finalidade, mas não podem oferecer a velocidade e a acessibilidade de dados necessárias na sociedade moderna. Se os bancos de dados modernos fossem erradicados da noite para o dia, um mundo inteiro viraria um caos.

O tempo dos bancos de dados digitais parece estar chegando ao fim com o surgimento de outra tecnologia dedicada ao armazenamento e processamento de dados - a tecnologia blockchain.

As inovações mudam as sociedades.





Uma sociedade que armazena dados em pastas físicas é diferente de uma com bancos de dados digitais, e uma sociedade que usa Twitter ou Facebook difere daquela em que tais projetos não surgiram. A criação e o desenvolvimento do Uber, Airbnb e TikTok tiveram um impacto profundo na sociedade que pode ser difícil de ver devido à sua ampla adoção.





Perder-se nos detalhes e perder o panorama geral é o que acontece com quase todo mundo hoje em dia. Mudanças lentas são difíceis de detectar.





O mundo está se esforçando para crescer e evoluir constantemente. A próxima inovação, cujo primeiro sinal já podemos ver, é a mudança no armazenamento e processamento de dados.





Os dados são o novo petróleo. Se assim for, precisamos de infraestrutura adequada para manter sua extração.





Maturação





Muitas pessoas associam blockchain com criptomoedas e criptomoedas com Bitcoin. Blockchain = Bitcoin parece ser um padrão bem estabelecido entre aqueles que se lembram dos primeiros passos do Bitcoin.





Essa correlação também se aplica a pessoas que encontraram o Bitcoin pela primeira vez há um ano?

Bitcoin que não era tão sensacionalista quanto NFTs ou Ethereum-killers em 2021, pode ter criado uma associação diferente do Bitcoin em 2016 ou 2018.





Assim como as pessoas que se lembram dos primeiros dias da criptografia percebem Blockchain = Bitcoin e Bitcoin = fraude, aqueles que vivenciam os primeiros anos dos NFTs os veem como imagens inúteis usadas apenas para especulação.





Os NFTs serão vistos da mesma forma por aqueles que entrarem no mercado durante a próxima corrida de touros?

Sem entrar em detalhes, vamos lembrar que o NFT é apenas uma tecnologia que estamos aprendendo a usar aos poucos. O potencial do NFT é enorme e, à medida que a tecnologia se difundir, descobriremos seus novos casos de uso.





A tecnologia Blockchain está entrando no mainstream, liderada por um mercado criptográfico em amadurecimento e projetos que oferecem aos usuários muito mais do que pura especulação. A cada ano que passa, o termo “ criptomoedas ” parece cada vez mais inadequado para o mercado de ativos digitais e projetos construídos sobre a tecnologia blockchain.





Como mostra a história, o termo que usamos afeta significativamente nossas associações e como vemos a tecnologia, o fenômeno ou até mesmo uma nação.





A criptografia de 2018 não é a mesma de 2022.





O nível de sofisticação dos projetos e a maturidade dos participantes do mercado fazem com que o futuro pareça promissor. O engajamento em condições terríveis como as que vemos neste mercado baixista - Luna, 3AC, FTX - não parece diminuir entre os construtores e aqueles que vieram para ficar.

À medida que os mercados evoluem, novas tendências surgem, novas narrativas são construídas, e o início geralmente ocorre em momentos como este, durante os mercados de baixa.





Vamos nos manter ativos e descobrir a próxima grande novidade em criptomoedas.





Vamos estar um passo à frente.

Cadeia múltipla





Ao perceber as mudanças, podemos determinar a direção geral do desenvolvimento e, ao ver a direção, podemos identificar tendências futuras.





Nos últimos anos, o termo " mercado criptográfico " parece ter se generalizado cada vez mais devido à formação de nichos específicos, como DeFi, Data Storage ou Metaverse. Enquanto o DeFi estava perdendo força, o nicho NFT começou a ganhar reconhecimento. O mercado começou a se ramificar em nichos.





Sidechains, Rollups, Parachains, Subnets e outros (referir-me-ei a todos eles como Camada 2) podem diferir em detalhes, mas seu objetivo final é o mesmo. Você costuma ouvir que o objetivo dos projetos da Camada 2 é descarregar a cadeia principal ou mover a computação para L2. Embora isso seja verdade, há muito mais do que isso.

Quanto mais transações um blockchain precisa processar, mais congestionado ele fica, portanto, as altas taxas de rede que os usuários precisam pagar. Agora imagine escalar o blockchain adicionando mais e mais dApps, onde cada um deles aumentará apenas o número de transações na cadeia principal. É uma estrada para lugar nenhum.





É por isso que a ideia de cadeias especializadas entra em jogo.









Os dApps Avalanche podem mudar para sua própria sub-rede se crescerem demais para serem processados na cadeia principal - DeFi Kingdoms foi um exemplo desse crescimento. Ethereum Rollups são construídos desde o primeiro dia para serem cadeias independentes como Arbitrum, Optimism ou zkSync. As zonas do Cosmos são mais independentes do que as Parachains de Polkadot.





Mas esses são os detalhes nos quais muitas vezes nos perdemos. Perdemos o quadro geral.





Ao implantar as cadeias da Camada 2, um ecossistema pode se ramificar livremente em vários nichos, espalhar sua influência, aumentar o efeito de rede e agregar valor. À medida que a indústria criptográfica cresce como um todo, a Camada 2 construirá seus próprios ecossistemas introduzindo projetos de Camada 3 e Camada 4. Dessa forma, um ecossistema pode maximizar sua eficiência e atingir diversos nichos e indústrias.





Ei, ei... Você está me dizendo que, embora não tenhamos a Camada 2 sólida, já estamos construindo as Camadas 3 e 4?





De fato. Você tem que estar pronto para escalar desde o primeiro dia.





Como uma observação lateral, podemos ver que o zkSync é uma Camada 2 em si, mas com " Blockchains prontos para empresas " - Camada 3 - adequado para as necessidades das empresas convencionais. Dessa forma, marcas conhecidas podem entrar no mundo das criptomoedas e instantaneamente se tornar parte do ecossistema Ethereum.





Os benefícios mútuos dessa cooperação podem exceder nossas expectativas.





É assim que os blockchains construirão ecossistemas vibrantes com dApps especializados, oferecendo serviços adaptados às necessidades dos usuários.





Há mais uma coisa sobre o futuro Multi-Chain que pode revolucionar todo o espaço blockchain - Escalabilidade Modular.





Só para deixar claro, a abordagem modular se encaixa bem na narrativa de multi-cadeia e parece atender às expectativas e necessidades dos projetos, MAS não precisa ganhar um interesse mais amplo. Explicar a abordagem modular excede o nível deste artigo, então deixe-me apenas dizer que permite a separação entre a execução e a camada de dados do blockchain.





Huh?





Bem... significa que você pode acessar os dados que precisa e executá-los em sua cadeia. Em outras palavras, você não está limitado por compatibilidade ou diferenças nas linguagens de programação. Qualquer um pode usá-lo, qualquer um pode se beneficiar dele. A abordagem modular pode ficar no meio do mundo multi-cadeia, mas é uma aposta de alto risco, pois as soluções da Camada 2 podem ser suficientes por enquanto.





Metaverso





Metaverso - uma palavra repetida como um mantra, mas mal compreendida com a mesma frequência.





O que é Metaverso?

A mesma coisa que a Internet é hoje.





O Metaverso, ou Web3, é uma evolução da Internet atual. A principal mudança visível será um salto na qualidade gráfica e sua transferência para o mundo " real " via NFTs onipresentes - mas não na forma que conhecemos hoje.





O metaverso se tornará o véu digital da realidade.









Afirmar que será impossível viver sem o Metaverso é o mesmo que dizer que hoje é impossível viver sem Internet. Sim, é possível viver e funcionar sem a Internet. No entanto, é um impedimento significativo para viver na sociedade moderna.





Assim como as marcas de renome mundial entrando na era da Internet resultaram na bolha das pontocom, logo veremos uma bolha crescente no espaço do Metaverso, da qual a bolha da imagem NFT foi precursora. Já podemos ver artigos cobrindo marcas famosas entrando no mundo do Metaverso. Adidas, Nike, Prada, Disney... e o onboarding só acelera.





O que faz essas marcas entrarem no Metaverso?





A mesma coisa que fez as empresas aderirem ao hype da Internet que conhecemos como a era das pontocom - um novo espaço para encontrar um cliente em potencial e expandir sua influência.





O espaço publicitário é extremamente valioso e, no Metaverso, parece infinito.





Mas e se nunca mais ouvirmos falar do metaverso? Será o fim da tendência?





Bem... a introdução de " Colecionáveis digitais " pelo Reddit significa o fim do NFT nesta plataforma?





Mais uma vez, voltamos à ideia de " marca adequada ". Não se deixe enganar pelo fraseado. Olhe o que está por baixo do capô e você encontrará tecnologia NFT, estruturas de metaverso, criptoativos e quem sabe, talvez até o sentido da vida.









A Internet tornou-se a espinha dorsal da sociedade moderna, pois não serve apenas para fins de entretenimento. O uso de alto nível da Internet está transferindo e compartilhando dados de várias formas e maneiras.





O Metaverso servirá ao mesmo propósito e se tornará a espinha dorsal da sociedade que veremos nos próximos anos. O processo de digitalização está apenas se acelerando, levando a uma maior evolução das sociedades e dentro delas. A visão de novos mercados, novas economias e novos clientes é promissora demais para ser perdida. Não só para nós, meros participantes do mercado, mas também para marcas de renome mundial que têm muito mais em jogo.





A noção de " avançar ou ficar para trás " também se aplica a eles.





Se você quiser descobrir o Metaverso em detalhes, aqui está meu artigo sobre o assunto - https://moderneremite.substack.com/p/the-metaverse-future-you-cannot-escape





Pouco antes de fecharmos esta seção. Alguns de vocês podem perguntar onde está o problema se tudo é tão brilhante e revolucionário.





Nós iremos...





Na web 2.0, se você não estava pagando pelo produto, você era o produto.

Na web3.0, se você não for pago por sua atenção, alguém o fará.





A atenção é fundamental, e você já pode ver isso com o TikTok se tornando viral.

Jogos





Os jogos são uma parte significativa do mundo do entretenimento e, à medida que a sociedade evolui, o entretenimento se torna mais importante.





Apenas um punhado de pessoas pode escapar da superestimulação da vida cotidiana e dos aplicativos que competem por cada segundo de nossa atenção. É mais fácil permanecer no círculo vicioso do que deixá-lo.





O estado atual dos jogos blockchain não entusiasma o jogador médio e não é difícil entender por quê. Os jogos atuais do mundo criptográfico não oferecem nada valioso para atrair um jogador em potencial e mantê-lo engajado. Criar um jogo não é o mesmo que criar um projeto DeFi médio, onde a motivação principal é a ganância. Os projetos de criptografia parecem esquecer essa pequena, mas crucial diferença repetidamente.









Os jogadores não estão tentando ganhar dinheiro com jogos. Os jogadores estão procurando por experiências.





O estado dos jogos baseados em blockchain não é uma surpresa. O nicho de jogos criptográficos está apenas emergindo e dando seus primeiros passos sérios no crescente mundo do Metaverse. À medida que mais e mais atividades se deslocam para a narrativa do Metaverso, os jogos evoluem e se tornam parte inseparável. No entanto, isso provavelmente não acontecerá na primeira onda do hype do Metaverso.





Os estúdios de jogos já estabelecidos unirão forças para criar jogos AAA em blockchains? Essa pode ser uma música de um futuro distante.





Veremos os estúdios de jogos incorporarem a tecnologia blockchain com a marca " adequada " de NFT? Isso é mais provável.





Até agora, os jogadores têm sido bastante relutantes em relação à implementação do NFT, para dizer o mínimo. Não é difícil entender o ponto de vista deles porque, com os NFTs, os jogos veriam um influxo de jogadores gananciosos destruindo a experiência positiva adquirida com um determinado título.





Onde quer que haja dinheiro em jogo, a simples experiência muitas vezes se torna uma segunda prioridade. As microtransações são abertamente desprezadas pela maioria dos jogadores, e os NFTs veriam o mesmo resultado final se nada mudasse. Esperançosamente, com o passar do tempo, veremos o uso de NFTs mudar para mais fácil de usar na forma de itens Soulbound, POAPs e conceitos semelhantes recompensando um jogador por sua verdadeira devoção, algo que não pode ser comprado.





Os jogos se tornaram uma parte inseparável da indústria do entretenimento no mundo " real ", e uma tendência semelhante ocorrerá no metaverso. No entanto, para que isso aconteça, o metaverso precisa desenvolver suas raízes no mainstream.





O mercado de jogos criptográficos é um mercado desconhecido que ainda não mostrou do que é capaz. Nesse ínterim, é fundamental buscar indícios de uma mudança de atitude, onde o usuário passará a ser tratado como um potencial “ jogador ” e não como um “ cliente do mercado de criptomoedas ”.





Identidade social

A proliferação da Internet permitiu a comunicação em uma escala sem precedentes, e o crescimento da indústria de mídia social apenas acelerou as mudanças.





Hoje em dia, nossa identidade digital parece às vezes ser ainda mais significativa do que a real.









Portfólios em sites pessoais, contas do LinkedIn e negócios administrados digitalmente só crescerão em importância. Numerosas contas no Twitter são pseudônimas e ainda têm um grande impacto sobre o que está acontecendo em vários nichos. Parece que você não precisa mais apresentar seu CPF e RG para ser confiável.





A marca pessoal nunca foi tão crucial como hoje - na era das identidades digitais.





O grande jogo online sobre o qual Packy McCormick fala é sobre o crescimento de uma reputação em um determinado nicho, tornando-se um especialista em seu campo. Nunca esteve tão acessível como hoje graças à Internet. No entanto, isso não é tudo. Olhando para o sucesso e a reputação que o Sr. Besta construiu, é possível valorizar sua marca pessoal? Sua recente lanchonete recebeu o nível de atenção que ninguém esperava. E se ele quisesse abrir uma rede dessas lanchonetes? Quão bem-sucedido ele pode se tornar ao ser construído sobre uma marca pessoal de renome mundial?





Como afirmou Chamath Palihapitiya , as futuras marcas de renome mundial serão construídas com base na marca pessoal, e a maior parte da publicidade será gasta na criação de marcas pessoais. Cristiano Ronaldo, MrBeast, as Kardashians, Oprah... todos ganharam reconhecimento mundial e construíram suas marcas. Imagine o quão difundida será a criação e a importância de marcas pessoais no futuro.





O nome deve falar por si; você é o produto que está vendendo.









Ok, ok ... mas o Sr. Besta está gastando milhões de dólares em um único vídeo do YouTube. Quem pode pagar isso?

Quase ninguém. Concordou.





Mas... há dois pontos que gostaria de destacar.





Primeiro, existem vários canais do YouTube, blogs, perfis do TikTok e o que você tem que criam conteúdo incrivelmente de alta qualidade, reúnem um público engajado e parecem estar ganhando no Grande Jogo Online construindo sua reputação e marcas pessoais.





O segundo ponto é que com o uso da IA hoje, o custo de criação de conteúdo chega perto de zero. Com o DALL-E , você pode criar seus próprios gráficos e, com ferramentas como o Lex , pode criar rapidamente artigos imersivos.





Isso não é tudo.





Existem ferramentas do Twitter que irão gerar automaticamente e postar tweets para você, e em breve você poderá criar vídeos ou filmes inteiros apenas falando com seu telefone. Além disso, vamos imaginar quais outras ferramentas usaremos em um futuro próximo que serão alimentadas por IA.





O conteúdo gerado por IA está inundando o mercado atual, e aqueles que fazem bom uso dele podem reduzir ao mínimo suas despesas e tempo gasto na criação de conteúdo. O custo de criação de conteúdo está chegando perto de zero. Na verdade, ainda hoje, com custo zero e um pouco de esforço, você pode criar conteúdo incrível e construir uma marca pessoal em qualquer nicho que desejar.





Compare isso com o passado, quando publicar seus artigos só era possível em jornais impressos e aparecer na TV era a única maneira de falar para um público maior. A transferência de informações era muito limitada. A Internet mudou isso.





No entanto... todas as redes sociais que utilizamos para criar as nossas marcas são de origem web2.





As mídias sociais de hoje, como Twitter, Facebook, Instagram ou Reddit, farão a transição para a tecnologia blockchain?





É improvável, mas algumas de suas partes usarão tecnologia criptográfica de uma forma ou de outra. O Instagram usando NFTs e o Reddit implementando " colecionáveis digitais " são os primeiros sinais das mudanças que veremos em breve. Sem mencionar Meta e seus planos Metaverse.





No entanto, será difícil para as empresas estabelecidas na era Web2 fazer a transição para o mundo Web3 mantendo os mesmos princípios. É muito possível que eles não ganhem amplo reconhecimento no Metaverso, pois suas raízes vêm da " velha " era da Web2, onde o usuário era o cliente, não o criador e proprietário. Assim como o Facebook não é bem-vindo no mundo criptográfico, o lugar do Instagram ou do Twitter no Metaverso pode ser ocupado por algo novo, algo construído a partir do zero em ideias da Web3.





Mas e se pegássemos empresas bem estabelecidas da web2, como o Twitter, e tentássemos inseri-las na web3?





Twitter, ou Crypto Twitter, para ser mais exato, é uma parte inseparável de toda a indústria criptográfica. É onde as tendências são criadas, onde as narrativas são construídas e onde as pessoas costumam conhecer a criptografia. O Twitter já faz parte do web3 de alguma forma. É por isso que será mais fácil para o Twitter entrar na nova era digital. Não vou descrever todas as teorias e rumores, pois já foram bem articulados por @CroissantEth no tópico que você pode encontrar abaixo.





Em suma, parece que o Twitter pretende se tornar algo semelhante ao WeChat. Um aplicativo para governá-los todos. Um app para navegar e viver na era digital.





E os dApps web3 nativos?





Lens Protocol se assemelha ao Twitter em funcionalidade, mas é construído desde o início no espírito da web3. Ele ganhará um reconhecimento mais amplo e entrará no mainstream? Difícil dizer, pois o mainstream ainda vive no mundo da web2. Ele ganhará reconhecimento de grupos de nicho e, assim, entrará no mainstream " pela porta dos fundos "? Isso é muito mais provável.





Ok, mas para mudar para o metaverso, precisaremos não apenas de plataformas para nos expressarmos, mas também de identidades digitais.





Aqui chegamos a projetos como Ethereum Name Service - ENS - e seu caminho para servir ao propósito de IDs digitais. Ainda hoje, em vez de entrar com sua chave pública, você pode usar seu nome ENS para entrar em vários sites, enviar e receber fundos ou até mesmo entrar em eventos onde um ticket é armazenado em sua Metamask.





Imagine o futuro em que seu ID digital se assemelha à sua reputação. Imagine que, ao manter tokens Soulbound expressando associações com grupos específicos, você terá acesso a seus DAOs, comunidades fechadas ou até mesmo eventos físicos. Identidades sociais construídas no espaço digital podem – e acredito que vão – se tornar mais significativas do que as reais.





Permanecer pseudônimo se tornará um padrão.









conhecimento zero

Durante o recente mercado de alta, a Ethereum implementou seus primeiros projetos Rollup.





Se você não está familiarizado com o conceito de rollups, estes são projetos cujo objetivo é descarregar a cadeia principal, deslocando a computação para blockchains da camada 2, ou seja, rollups.





Os primeiros Rollups foram projetados como Optimistic Rollups, ou Fraud Proofs se preferir - Arbitrum e Optimism sendo os dois maiores projetos da TVL, detendo 52,63% e 28,52% da TVL respectivamente de acordo com a L2Beat . No entanto, os Rollups Otimistas têm suas limitações e desvantagens - algumas bastante significativas - que podem tornar a adoção futura muito mais difícil.





Por outro lado, como acontece com a tecnologia, podem ser desenvolvidas ferramentas que minimizem as limitações e amenizem os inconvenientes. Isso vai acontecer? Pode ser, mas se a indústria mudar para Zero Knowledge... haverá incentivo suficiente para isso?





Não muito tempo depois da introdução de Optimistic Rollups, o espaço criptográfico foi exaltado na tecnologia Zero Knowledge, que é extremamente complexa e relativamente nova. No entanto, Rollups baseados na tecnologia Zero Knowledge permitem designs muito mais avançados e complexos.





Pode-se ver uma crença crescente de que o ZK Rollups é o futuro do Ethereum ou mesmo sua solução de jogo final.





Antes de começarmos, vamos estabelecer quatro concorrentes principais na corrida pela supremacia.









O zkSync e o StarkNet visam a escalabilidade.





Scroll e Polygon visam compatibilidade com EVM.





É crucial notar que as diferenças não estão implicando se o projeto é melhor ou pior. O objetivo é mostrar os trade-offs feitos pelas equipes para encontrar um equilíbrio entre Performance e Compatibilidade. Para ilustrar as diferenças, vejamos o gráfico feito por Vitalik e postado em seu blog pessoal.









https://vitalik.ca/general/2022/08/04/zkevm.html





Agora vamos aos detalhes. O que torna o ZK Rollups tão bom?





Sem se aprofundar em tecnicismos, as soluções Zero Knowledge permitem maior segurança por meio da criação das chamadas " provas ". Por outro lado, os Rollups otimistas assumem que as transações estão corretas e, em seguida, avançam para uma fase em que agentes mal-intencionados podem ser capturados. Portanto, 7 dias de atraso ao transferir nossos fundos de volta para a Camada 1 - Ethereum, da Camada 2 - por exemplo, Arbitrum.





No caso da StarkNet, uma única prova pode conter de 12.000 a 500.000 transações e é criada rapidamente. Sem mencionar que não há atraso entre o envio de fundos entre a camada 1 e 2, ou o atraso é insignificante em comparação com os rollups otimistas.





Por que uma gama tão vasta de transações, você pode perguntar?





O intervalo depende da complexidade das transações processadas no blockchain. Dessa forma, Zero Knowledge Rollups abre portas para incluir transações mais complexas no ecossistema Ethereum. Caso você não esteja ciente das implicações, na próxima seção, você descobrirá como o DeFi pode evoluir graças à introdução do ZK Rollups.





Ok, agora imagine se pegássemos essas provas comprimidas e fizéssemos provas com elas. É como diminuir os custos em mais x1000 um pouco depois de termos feito uma compactação semelhante.





Chama-se Prova Recursiva e está sendo construída pela StarkNet.









Agora adicione escalabilidade de ecossistemas Rollup introduzindo projetos de Camada 3 e Camada 4, o que não é possível apenas no StarkNet. Para ser mais preciso, é algo em que o zkSync está trabalhando muito, e os frutos de seu trabalho serão revelados em um futuro próximo.





Sem saber os detalhes, já podemos estabelecer que eles estão trabalhando em " blockchains prontos para empresas ", ou seja, soluções de Camada 3 para impulsionar o crescimento de seu ecossistema. Além disso, esses projetos são considerados marcas mainstream bastante significativas que já demonstraram interesse em unir forças. Se isso for verdade e o zkSync integrar marcas de renome mundial no ecossistema Ethereum por conta própria, será uma grande vitória para ambos.





Uma pequena menção de duas abordagens à tecnologia ZK - STARKs e SNARKs. Vai ser curto e fácil, eu prometo.





A ideia das provas de conhecimento zero é que você pode provar que algo é verdadeiro sem revelar o conteúdo. Imagine que você queira provar que tem as chaves do telefone de alguém sem mostrá-lo explicitamente.





Você pode pegar o telefone, ir para outra sala, trocar o papel de parede e depois voltar. A pessoa sabe que você tem acesso sem que você precise revelar como foi feita a alteração.





SNARK - Argumento não interativo sucinto do conhecimento





STARK - Argumento Transparente Escalável do Conhecimento

Apenas lendo os nomes completos, você pode ver a diferença. Enquanto um deles precisa de um ambiente confiável (SNARK), o outro não, pois é transparente. No entanto, ser transparente vem com um tamanho de prova um pouco maior e maior necessidade de gás - alguns dizem mais de x3 em comparação com os SNARKs.





Outra diferença é a segurança pós-quântica ou a resistência pós-quântica. Enquanto os STARKs são resistentes a quantum, os SNARKs não são. No entanto, algumas iterações de SNARKs são consideradas resistentes a quantum, então talvez veremos ambas as abordagens sendo totalmente resistentes.





É difícil dizer qual abordagem é melhor, pois ambas têm vantagens e desvantagens. Meu ponto aqui foi mostrar que ao dizer " Conhecimento zero " alguém pode querer dizer coisas diferentes.





No geral, a tecnologia Zero Knowledge pode revolucionar a maneira como usamos blockchain, não apenas em criptografia. É por isso que examinar mais de perto os projetos construídos com o uso da tecnologia ZK e escolher futuros vencedores pode valer a pena a longo prazo.





DeFi





Todo mercado precisa de liquidez para se desenvolver e prosperar.





A indústria criptográfica mudou drasticamente desde que as stablecoins foram introduzidas. Abriu a porta para uma liquidez mais ampla fluir dentro e para cripto.









O DeFi Summer foi a evolução do utilitário stablecoin e outro passo para fornecer maior liquidez a toda a indústria. Indicadores como Total Value Locked - TVL - dispararam, protocolos de empréstimos e derivativos estavam reunindo avaliações insanas. Sem mencionar os protocolos agrícolas em que o único impulso era a ganância e a música tocava enquanto houvesse liquidez - se você segurar por muito tempo, tenha sorte.





Com eventos recentes como o colapso do Terra Luna e seu contágio nos mercados, toda a história fodida de FTX e Alameda e o número geral de golpes em todo o espaço, a consciência de ser o dono de seus fundos, ou seja, a autocustódia , aumentou.





Nem suas chaves, nem suas moedas. O slogan repetido por muitos, mas aplicado por poucos.





A próxima onda de adoção de DeFi parece estar centrada nos seguintes pontos:





DEXes que oferecem futuros, perpétuos e outras ferramentas de negociação

hubs DeFi

Protocolos DeFi precisos usando conhecimento zero

Fácil integração

Carteiras + DEXes embaixo - você troca e não sabe que está passando por Uni ex.





Vamos passar por cada um deles.





As DEXes que oferecem várias ferramentas de negociação visam tirar as principais vantagens das CEXes da mesa. Se você pode manter a autocustódia de seus fundos e ainda ser capaz de usar ferramentas de negociação, os CEXs parecem perder sua importância. Além disso, os DEXes não exigem procedimentos KYC e AML, o que é mais do que importante para alguns participantes do mercado. Além disso, pela evolução dos protocolos de integração, as pessoas usarão DEXes sem nem mesmo saber o que são - os usuários verão apenas uma interface do usuário bem projetada e, por baixo, teremos vários DEXes e outras ferramentas.





Os DeFi Hubs podem ser vistos como agregadores de liquidez, ajudando os ecossistemas a fornecer liquidez mais profunda, em vez de dispersá-la por vários dApps. Imagine ter um único projeto no ecossistema onde a maior parte da liquidez é armazenada, permitindo um gerenciamento de liquidez mais fácil dentro do ecossistema para usuários e protocolos. Cobri a ideia de DeFi Hubs no artigo aqui .





A implementação da tecnologia ZK em protocolos DeFi permitirá não apenas taxas mais baratas e, por mais barato, quero dizer ordens de magnitude mais baratas, mas também cálculos mais complexos. Em troca, os protocolos oferecerão ferramentas mais precisas, como alavancagem muito maior e oráculos muito precisos. Além disso, os protocolos obterão todos os benefícios do uso da tecnologia ZK, brevemente discutido na seção anterior.

Em um futuro próximo, também poderemos ver protocolos de negociação em que as taxas de transação não existam porque os custos serão insignificantes.





Por integração fácil, quero dizer protocolos que permitem a conversão perfeita de dinheiro fiduciário em cripto - não por meio da oferta de ativos sintéticos, mas de tokens 1:1. Além disso, os protocolos que vinculam compras no mundo real com criptomoedas aumentarão a adoção geral e adicionarão liquidez adicional ao mercado. É crucial, pois um dos principais gargalos é a parte de entrar no mercado - pode parecer muito complicado para alguns ou muito arriscado para outros. O objetivo de dApps específicos é mostrar que é tão simples quanto usar qualquer aplicativo móvel. Um exemplo desse dApp pode ser o Nested, onde os usuários podem facilmente converter dinheiro fiduciário em cripto, criar e gerenciar seus portfólios, bem como copiar os portfólios de outras pessoas. <Para sua informação, não estou fazendo parceria com o projeto, apenas gosto da ideia deles>





Voltando à visão geral do nicho DeFi, os protocolos tentarão ser mais transparentes após todos os colapsos e tragédias pessoais que ocorreram. Ainda hoje, vemos a evolução dos CEXes por meio do padrão Proof of Reserves que pode se solidificar em um futuro próximo.





Como nota de rodapé, Vitalik publicou recentemente um artigo no qual discute diferentes abordagens à Prova de Reservas, uma das quais - supostamente a mais benéfica - é baseada na tecnologia Zero Knowledge.





A verdade é que, à medida que os DEXes amadurecem e oferecem ferramentas mais robustas, os CEXs terão que lutar por clientes de alto valor que não serão tão facilmente cegados por slogans falsos. A próxima corrida de touros revelará quais protocolos se solidificaram e oferecem serviços de alta qualidade, e quais são apenas transeuntes procurando capitalizar a ingenuidade e a ganância do varejo.





Golpes ocorrerão, a ganância cobrará seu preço, avaliações falsas e projetos oportunistas aumentarão e diminuirão. É uma parte inseparável de todo mercado envolvendo dinheiro ou poder. No entanto, à medida que as criptomoedas evoluem e amadurecem, os protocolos de alta qualidade agregam valor daqueles maduros o suficiente para vê-los - incluindo dinheiro inteligente e investidores de longo prazo dos mercados tradicionais.





O mercado amadurece junto com seus participantes, e a evolução do DeFi será um sinal das mudanças.





Considerações finais





A evolução contínua está mudando o mundo e as sociedades. De uma geração para outra, as mudanças parecem acelerar. Como será a sociedade daqui a 10/20/50 anos? É difícil prever, mas será bem diferente do que vemos hoje.





A tecnologia blockchain dominará o mundo do processamento e armazenamento de dados, assim como os bancos de dados digitais anteriormente dominavam as pastas físicas?





É muito provável que isso aconteça, pois já podemos ver as limitações e desvantagens dos bancos de dados digitais. Os anos passam e, com a evolução da sociedade, são necessários mecanismos de processamento de dados mais avançados para atender às necessidades de indivíduos e instituições.

Neste caso, vamos dar uma olhada mais de perto nas tendências emergentes na indústria criptográfica, pois é o berço da revolução blockchain, cujos primeiros dias vemos hoje.'





A criptografia está mudando, evoluindo e se desenvolvendo.

A criptografia veio para ficar.





Deixe-me deixar uma ideia que você pode não entender totalmente no começo.





Existem dois tipos de tendências nos mercados.

Aqueles movidos por exageros e narrativas falsas construídas apenas para gerar lucro.

As criadas por necessidades estruturais da indústria.

Tente diferenciar as tendências que você vê e aprenda a usar ambas.





Até a próxima!





~EU





Imagem de destaque criada por DALL-E