Elon Musk ve venir una recesión. Aquí hay 3 formas de protegerse

El hombre más rico del mundo ve venir una recesión. El CEO de Tesla dijo tiene un “súper mal presentimiento” sobre la economía y necesita eliminar alrededor del 10% de los puestos de trabajo.





Musk no es el único. Su punto de vista se hace eco de comentarios recientes, que incluyen JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon y Goldman Sachs presidente Juan Waldron. Dimon dijo que deberías “prepararte” para un huracán económico causado por la guerra entre la Reserva Federal y Ucrania.





En realidad, nadie sabe si la recesión viene o no, pero siempre es bueno estar preparado para este tipo de desastres económicos.





Entonces, aquí hay tres formas de prepararse.





Concéntrese en el tiempo en el mercado, no en el momento del mercado





Lo primero que debe recordar es mantener la calma y no tomar decisiones comerciales apresuradas. Las recesiones deben tenerse en cuenta en su cartera si tiene un horizonte de inversión de al menos 5 años. Por ejemplo, si Jeff Bezos hubiera vendido Amazon en 2000 para evitar una pérdida del 95 %, se habría perdido un aumento del 3000 % en sus acciones. No sería una de las personas más ricas del mundo. Lo mismo ocurre con Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk y Lary Page. Las personas más ricas del planeta no son comerciantes; son titulares.





Tratar de comerciar y cronometrar el mercado es ridículo. Los datos muestran que el 70% de tus devoluciones llegan el 1% de los días.









Habría perdido el 70% de sus ganancias si se perdió los diez mejores días. Si tiene una firme convicción en su inversión, es posible que se despierte con los rendimientos de 10x. En otras palabras, concéntrese en el tiempo en el mercado, no en el momento del mercado.





Construir una reserva de efectivo

Una de las mejores estrategias para la recesión económica es tener algo de efectivo disponible. Claro que tener efectivo durante una inflación récord parece una idea terrible.





Sin embargo, el efectivo podría salvar su vida financiera. Es el mejor seguro contra la pérdida de un trabajo o una llamada de margen. Además, la liquidez al margen también podría brindar fantásticas oportunidades de compra.





HODLbitcoin

Bitcoin ha superado a las acciones, los bonos, las divisas y el oro durante la situación de política monetaria y fiscal más loca de nuestra vida. Echemos un vistazo a lo que sucedió desde el segundo trimestre de 2020. La oferta monetaria se expandió un 36 % en EE. UU., mientras que el oro subió un 6 %, el Nasdaq un 18 % y el índice S&P 500 un 28 %.





Es decir, si compró todos los activos aconsejados para protegerse contra la inflación, ni siquiera cubrió la inflación. Bitcoin ha subido un 225% desde entonces.





Además, el sistema financiero mundial es como un castillo de naipes, y cada recesión conlleva la amenaza del colapso económico. No es diferente durante la crisis actual. Una inflación récord en 40 años, escasez de suministros y una guerra en Ucrania llevaron al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial.





El verdadero genio del libro blanco de Satoshi predice el próximo colapso. Bitcoin es un sistema financiero alternativo, y tener bitcoin te permite poseer una parte del nuevo sistema.





Entonces, si también tienes un “súper mal presentimiento”, mantén la calma y prepárate.





Y si lo navegas bien, podrías salir aún más fuerte del otro lado.

El contenido de esta historia NO representa los puntos de vista de HackerNoon y se entiende como información solo desde la perspectiva del colaborador independiente. Por favor DYOR antes de invertir