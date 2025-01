El regreso de XRP se hizo esperar

No soy muy activo en X, pero si hay algo que mis seguidores saben de mí es que orgullosamente tengo $XRP y $ALGO, como se refleja en mi biografía con tickers azules.





Ahora que todo el mundo está entusiasmado con el notable regreso de XRP, quiero destacar lo que vi en Ripple a simple vista que me hizo invertir en él en agosto, un momento en el que se lo pasó por alto y se dudó en gran medida debido a su bajo rendimiento de precios en los últimos años.





Desde los ojos de un inversor en criptomonedas centrado en el cliente, aquí están las cuatro cosas que vi que Ripple estaba haciendo bien y lo que hice bien como inversor en criptomonedas de DYOR.





Nota del editor: este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Las criptomonedas son especulativas, complejas e implican altos riesgos. Esto puede significar una alta volatilidad de precios y una posible pérdida de su inversión inicial. Debe considerar su situación financiera, sus propósitos de inversión y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. El equipo editorial de HackerNoon solo ha verificado la historia en busca de precisión gramatical y no respalda ni garantiza la precisión, confiabilidad o integridad de la información expresada en este artículo. #DYOR









1. Lo que XRP hizo bien: participación de los desarrolladores a través de hackatones locales

Lo que hice bien: mantenerme conectado con las cifras de la industria

Dos semanas antes de la KBW 2024, noté que Sujin Keen, la fundadora de Glitch Hackathon, a quien sigo en las redes sociales, compartió que estaba ayudando a XRPL a organizar un hackathon local en Corea. Sus historias de Instagram mostraban imágenes y videos de desarrolladores muy concentrados en la codificación, lo que sugería una alta participación y un fuerte interés en la tecnología de XRPL.





No solo me impresionaron las imágenes publicadas en sus Stories, sino que también descubrí que XRPL había lanzado un sitio web exclusivo para desarrolladores coreanos ( xrplkorea.org ). Esto demostró un compromiso serio con la localización, alentando a los desarrolladores a explorar y probar la aplicabilidad de la red de XRPL.





Con sitios web especiales dedicados a atraer a los desarrolladores, como el XRPL Learning Portal , la empresa ha estado organizando hackatones locales no solo en Corea del Sur (sede de una de las mayores concentraciones de comerciantes de criptomonedas del mundo), sino también en Italia y el sudeste asiático. Sus esfuerzos por involucrar a los desarrolladores de diversas regiones fueron indicadores claros de que XRPL no solo se mantiene al día con el espacio de las criptomonedas en rápida evolución, sino que también está dando forma activamente a su futuro.





Incluso para las empresas tecnológicas tradicionales que cotizan en bolsa, el éxito suele depender de obtener el apoyo de los profesionales del sector. Son estos profesionales los que deben examinar y utilizar la tecnología para validar su funcionalidad y su atractivo, lo que a su vez les permite ganarse la confianza de los usuarios habituales, en este caso los inversores que impulsarían la demanda de los tokens.





Si no hubiera seguido a Sujin Keen en las redes sociales, podría haber pasado por alto por completo los esfuerzos de participación de los desarrolladores de Ripple. Sus publicaciones sobre las iniciativas de hackathon de XRPL me abrieron los ojos a las estrategias proactivas de localización y desarrollo comunitario del proyecto. Este descubrimiento fortuito jugó un papel crucial en mi decisión de invertir temprano en $XRP.





Por lo tanto, si tuviera que compartir un consejo con otros inversores, sería este: no se limiten a seguir los tokens, sigan a las personas que los moldean. Mantenerse conectado a las redes adecuadas puede marcar la diferencia a la hora de identificar oportunidades tempranas de inversión en las tecnologías adecuadas.

2. Lo que XRP hizo bien: hacer su tarea en las regiones locales

Lo que hice bien: investigar más allá de las redes sociales





Lo que más llamó la atención fue la eficaz estrategia de localización de XRPL. Al buscar palabras clave relacionadas con XRPL en el motor de búsqueda más grande de Corea, Naver, aparecieron publicaciones dirigidas por la comunidad sobre el hackathon. Muchas publicaciones incluían XRPL en sus títulos, lo que generó una imagen de marca sólida y creíble y reforzó la confianza en su tecnología.





Curiosamente, XRPL no se basó en promocionar su token o tecnología a través de KOL en blogs o X. En cambio, su enfoque se centró en un compromiso auténtico con los desarrolladores y en esfuerzos significativos de construcción de una comunidad. Desde la perspectiva de un recién llegado que busca una altcoin prometedora en la que invertir, me di cuenta de que probablemente encontraría el mismo contenido: críticas positivas, publicaciones centradas en la comunidad y evidencia tangible de la utilidad de XRPL. Estos elementos evocarían naturalmente confianza y admiración por el proyecto.





Esta alineación de validación tecnológica, alcance localizado y una fuerte narrativa comunitaria le dio a XRPL una ventaja para destacarse tanto ante los desarrolladores como ante los inversores.





La mayoría de los proyectos actuales tienen comunidades locales, por lo que ya no basta con confirmar si una empresa tiene canales para usuarios que no hablan inglés. Lo que me impresionó de XRP fue su elección estratégica de regiones y las iniciativas que implementaron.





Corea del Sur: XRP organizó un hackathon para desarrolladores generales en Corea, un país conocido por su sólida industria de software y su gran cantidad de desarrolladores capacitados. Esta iniciativa aprovechó de manera efectiva un grupo de talentos existente y fomentó la buena voluntad entre los desarrolladores locales.

XRP organizó un hackathon para desarrolladores generales en Corea, un país conocido por su sólida industria de software y su gran cantidad de desarrolladores capacitados. Esta iniciativa aprovechó de manera efectiva un grupo de talentos existente y fomentó la buena voluntad entre los desarrolladores locales. Sudeste asiático: la presencia de XRP en esta región fue otra decisión estratégica, ya que apuntaba a un área con altas tasas de adopción de criptomonedas y una escena de startups en auge. Con un fuerte apoyo de las iniciativas gubernamentales y el capital de riesgo , los esfuerzos de XRP se alinearon con el panorama actual de la región.

la presencia de XRP en esta región fue otra decisión estratégica, ya que apuntaba a un área con altas tasas de adopción de criptomonedas y una escena de startups en auge. Con un fuerte apoyo de las iniciativas gubernamentales y el capital de riesgo , los esfuerzos de XRP se alinearon con el panorama actual de la región. Italia: La última pieza del rompecabezas para mí fue descubrir el hackathon de XRP en Italia , un país donde 55 universidades son reconocidas por su desempeño en investigación en blockchain y criptografía . Al asociarse con la Universidad Roma Tre (Università degli Studi Roma Tre), una destacada universidad pública en Roma, XRP demostró una estrategia con visión de futuro para interactuar con algunas de las mejores mentes emergentes en el campo.





Al evaluar las comunidades locales de un token, recomiendo mirar más allá de la mera existencia de canales comunitarios. En lugar de eso, hay que investigar qué está haciendo el proyecto con esas comunidades. Verificar si su público objetivo en esa región tiene sentido y si están proporcionando los recursos necesarios para interactuar con ese público y apoyarlo de manera efectiva. Los proyectos que alinean sus esfuerzos con las fortalezas y necesidades únicas de cada región tienen muchas más probabilidades de tener éxito en la creación de un impacto duradero.

3. Lo que XRP hizo bien: desarrollar mensajes específicos y centrados en el cliente

Lo que hice bien: cambiar de perspectiva





Investigué más a fondo antes de hacer clic en el botón COMPRAR y una cosa que me convenció fue lo bien que Ripple entendía a sus clientes objetivo y comunicaba sus casos de uso. Un vistazo rápido a su sitio web dejó muy claro a quién se dirige Ripple: directores financieros, directores de tecnología o tal vez pasantes de instituciones financieras, proveedores de pagos y empresas de tecnología financiera que buscan modernizar su infraestructura de pagos.





Me agradó la ausencia de jerga nativa de blockchain como TPS o Hash Rate. En cambio, Ripple se centra en el valor y la utilidad real que ofrece a su público objetivo. Su sitio web está cuidadosamente diseñado con botones de CTA amigables como "Solicitar una demostración" y "Hable con nuestro equipo" ubicados estratégicamente en toda la interfaz, junto con testimonios de empresas de Web2 que le dan credibilidad a su plataforma.





Me imaginé como un pasante encargado de investigar soluciones de pago en blockchain para un director de tecnología. Ripple fácilmente estaría en el primer lugar de mi lista. El profesionalismo de su mensaje dirigido, combinado con su enfoque en la experiencia del cliente, los diferenciaba de la empresa blockchain promedio. Me indicó que Ripple no solo estaba desarrollando tecnología, sino que estaba bien posicionada para la adopción en el mundo real, un factor crucial para cualquiera que busque invertir en una altcoin con potencial a largo plazo.





Por lo tanto, si tuviera que compartir un consejo con otros inversores, sería este: analicen cómo un proyecto diseña su recorrido de usuario: conviértanse en sus usuarios. Un sitio web bien estructurado y un mensaje claro suelen reflejar hasta qué punto un proyecto entiende a sus clientes. Busque elementos como llamadas a la acción fáciles de seguir, casos de uso con los que se pueda identificar y un enfoque en la entrega de valor en lugar de jerga técnica. Estos detalles pueden indicar si el proyecto está preparado para la adopción en el mundo real y el éxito a largo plazo.

4. Lo que XRP hizo bien: relaciones públicas exhaustivas con asociaciones creíbles

Lo que hice bien: revisé las noticias





Otro factor que ayudó a establecer a Ripple como un actor clave en el espacio de las criptomonedas es su participación activa en el desarrollo de monedas digitales de bancos centrales (CBDC). Ripple fue noticia desde el principio a través de asociaciones que resaltaron su enfoque en aplicaciones prácticas y del mundo real. Al trabajar con instituciones gubernamentales como la República de Palau y el Banco Nacional de Georgia, Ripple demostró no solo la flexibilidad de su tecnología, sino también su capacidad para generar confianza con los reguladores y los responsables de las políticas.





Por supuesto, no siempre es fácil saber a simple vista si una asociación es verdaderamente funcional o simplemente un espectáculo. Sin embargo, los esfuerzos adicionales de Ripple, como proporcionar herramientas a los desarrolladores locales y hacer que su equipo sea muy accesible a través de su sitio web, ayudaron a aliviar mi escepticismo. Muchos proyectos anuncian asociaciones para generar credibilidad, pero solo las destacan en sus canales de redes sociales. Ripple fue un paso más allá al obtener cobertura en múltiples medios de comunicación importantes, lo que agregó una capa de legitimidad y visibilidad a sus iniciativas.





Para los cazadores de altcoins como yo, estas asociaciones indicaban la profesionalidad y legitimidad de Ripple. Si bien sabía que el desarrollo de CBDC no afectaría directamente los precios de los tokens, sabía que estos esfuerzos serían vistos como confiables para los nuevos inversores. Demostraba que Ripple era más que un proyecto especulativo; estaba tomando medidas reales para generar credibilidad e impulsar una innovación significativa.





Para los proyectos de blockchain que buscan aumentar la visibilidad en este espacio competitivo: el público en general no perderá tiempo revisando sus cuentas de X o Medium para descubrir sus últimas actividades. Si realmente desea ganar credibilidad, asegúrese de que sus logros sean fáciles de encontrar y difíciles de ignorar.

Cuando se trata de invertir en criptomonedas, mi estrategia gira en torno a evaluar la facilidad de uso de un proyecto. La tecnología que prioriza a sus usuarios finales suele ser una señal de potencial a largo plazo, y el $XRP de Ripple es un ejemplo perfecto de cómo me ha funcionado este enfoque.





Pero no fue solo esta perspectiva centrada en el cliente lo que me llevó a detectar el potencial de XRP. En 2024, mientras viajaba a varias conferencias, noté que la gente usaba productos de Ripple, algunos de los cuales ni siquiera se dieron cuenta de que estaban representando a XRP. El compromiso de Ripple de expandir su visibilidad de todas las formas posibles era difícil de pasar por alto, y parece que esos esfuerzos están dando sus frutos.





En esas conferencias, cuando compartí que era optimista sobre XRP, un profesional muy respetado me dijo: "Oh, piérdete. Todos hemos pasado por eso. Todos hemos tenido expectativas sobre Ripple, pero nunca se cumplen". A pesar de la duda, me mantuve firme. Sabía que había investigado y confiaba en las señales que había visto por mí mismo.





En resumen: INVESTIGA . Esto te dará la confianza y la lógica para mantenerte firme cuando inevitablemente surjan dudas. Y no te limites a mantenerte informado sobre los proyectos : mantente en contacto con las figuras clave de la industria que realmente están trabajando. Pueden ofrecerte información y perspectivas únicas.

Gracias por leer.

¿Cómo evalúas el potencial de una altcoin? Me encantaría conocer tus estrategias en los comentarios 👇