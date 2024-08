La franquicia del Profesor Layton es una de las series de juegos de rompecabezas más subestimadas de todos los tiempos. La serie consta de siete juegos, un programa de televisión, una película y un juego derivado. El profesor Layton es una serie de juegos de aventuras y rompecabezas que se lanzó por primera vez en la Nintendo DS y luego en otras plataformas portátiles de Nintendo, como la Nintendo 3DS y la Nintendo Switch. La serie sigue al profesor Hershal Layton, que busca descubrir los misterios del mundo resolviendo acertijos. El juego central de la franquicia consiste en resolver acertijos junto con secuencias narrativas. Como se destacó, hay siete juegos en la serie; este artículo destacará los juegos del Profesor Layton en orden cronológico.

Los juegos del profesor Layton en orden cronológico

El profesor Layton y el último espectro El profesor Layton y la máscara milagrosa El profesor Layton y el legado de Azran El profesor Layton y la aldea curiosa El profesor Layton y la caja diabólica Profesor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Abogado El profesor Layton y el futuro desenrollado El viaje misterioso de Layton: Katrielle y la conspiración de los millonarios





1. El profesor Layton y el último espectro

En orden cronológico, Professor Layton and the Last Spectre es el primer juego de Professor Layton pero el cuarto lanzado. El juego sigue a Layton mientras descubre los misterios del último espectro, que ha estado destruyendo la ciudad de Misthallery. El primer juego del Profesor Layton cuenta cronológicamente cómo se conocieron Layton y su compañero Luke Triton. Tanto el profesor Layton como el último espectro fueron bien recibidos por fanáticos y críticos, con una puntuación de 83 de los críticos y 8,3 de los usuarios de Metacritic.

2. El profesor Layton y la máscara milagrosa

Professor Layton and the Miracle Mask es el segundo juego cronológicamente de la serie. El Profesor Layton y la Máscara Milagrosa sigue las aventuras del Último Espectro, con Layton y sus compañeros descubriendo los misterios detrás del malvado Caballero de los Milagros, aterrorizando a la ciudad de Montdol. Miracle Mask fue el primer juego de la serie que se lanzó para Nintendo 3DS, y se lanzó en 2011 en Japón y en 2012 en todo el mundo. En general, Miracle mask recibió un 82 de los críticos y un 8,1 de los fanáticos en Metacritic.

3. El profesor Layton y el legado de Azran

Professor Layton and the Azran Legacy es el tercer juego cronológicamente de la serie lanzado para Nintendo 3DS entre los años 2013 y 2014. El juego sigue a Miracle Mask y lleva al profesor y sus compañeros a una gran aventura para descubrir la civilización de Azran y su tesoro. El profesor Layton y el legado de Azran llevan al profesor a nuevos lugares, como la ciudad de Froenborg, y presentan nuevos personajes, como la misteriosa Aurora, ¡una momia viviente! El profesor Layton y el legado de Azran tuvieron una buena revisión, recibiendo una puntuación de crítica de 81 y una puntuación de usuario de 8,1.

4. El profesor Layton y la aldea curiosa

Professor Layton and the Curious Village fue el primer juego de Professor Layton lanzado y el cuarto juego cronológicamente en la serie. El juego se lanzó por primera vez para Nintendo DS en 2007 en Japón y en 2008 en todo el mundo, arrasando en el mundo de los videojuegos debido a su mecánica única de resolución de acertijos y al uso de las capacidades táctiles de Nintendo DS. El juego siguió al profesor Layton y a Luke mientras buscaban la manzana dorada. El juego tuvo buenas críticas en Metacritic, logrando puntajes críticos de 85 y puntajes de usuario de 8.5.

5. El profesor Layton y la caja diabólica

El Profesor Layton y la Caja Diabólica es el quinto juego del Profesor Layton cronológicamente. El profesor Layton y la caja diabólica llevan al profesor a una aventura para descubrir los misterios de la caja diabólica, que maldice a cualquiera que la abre y supuestamente ha matado al mentor de Layton. Professor Layton and the Diabolical Box fue el segundo juego de la serie que se lanzó para Nintendo DS, continuando con el sólido desempeño de Curious Village, con puntajes de 84 de los críticos en Metacritic y puntajes de usuarios de 8.5.

6. Profesor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Abogado

Como se destacó anteriormente, la serie Profesor Layton también consta de un juego derivado: Profesor Layton Vs. Phoenix Wright: Ace Abogado. Profesor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney es un juego cruzado entre el profesor Layton y Pheonix Wright. El juego usa personajes clásicos de las dos series y también agrega personajes nuevos. Profesor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney consta de dos elementos de juego: un juego de rompecabezas llevado a cabo por el profesor Layton, que utiliza una mecánica de juego similar a la del profesor Layton y Miracle Mask y un juego de Trials que involucra a Phoenix Wright defendiendo a los clientes. El juego es la sexta entrega de la serie Layton y recibió buenas reseñas en Metacritic con puntajes de usuario de 8.3 y un puntaje crítico de 79.

7. El profesor Layton y el futuro desenrollado

El séptimo juego de la serie del profesor Layton cronológicamente es El profesor Layton y el futuro desenvuelto . Professor Layton and the Unwound Future se lanzó en Nintendo DS en 2008 como el tercer juego de Layton en la consola. El juego sigue a Layton y Luke mientras descubren el misterio detrás de una máquina del tiempo en Londres, encontrándose rápidamente transportados al futuro y al pasado. El juego presenta nuevos rompecabezas, nuevas ubicaciones y se basa en la tradición de los juegos de Layton. El juego recibió un 86 de los críticos de Metacritic y un 8,7 de los usuarios, lo que lo convierte en uno de los juegos de Layton mejor calificados.

8. El viaje misterioso de Layton: Katrielle y la conspiración de los millonarios

El viaje misterioso de Layton: Katrielle and the Millionaires' Conspiracy es cronológicamente la última entrega de la serie y el último juego lanzado. El viaje misterioso de Layton: Katrielle and the Millionaires Conspiracy sigue la historia de la hija de Layton, Katrielle Layton, mientras busca encontrar a su padre, que ha desaparecido. El juego se lanzó en 2017 y presentaba nuevos rompecabezas y personajes, y nuevos misterios por descubrir. El viaje misterioso de Layton: Katrielle and the Millionaires es el juego peor revisado de la serie, con puntuaciones de 72 de los críticos y 6,6 de los usuarios.

Pensamientos finales

Este artículo ha cubierto los juegos del profesor Layton en orden cronológico. Como se destacó anteriormente, los juegos del profesor Layton son algunos de los juegos de rompecabezas con mejores reseñas de todos los tiempos. A pesar de esto, todavía son ampliamente desconocidos y merecen más atención. Sin embargo, los juegos del Profesor Layton están en los escalones superiores de los mejores juegos de rompecabezas de todos los tiempos. Para obtener más noticias y funciones relacionadas con Nintendo, suscríbase a nuestro boletín en el pie de página a continuación.

