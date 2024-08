Hoja de ruta para desarrolladores web de 2019

Una guía ilustrada para convertirse en desarrollador web con enlaces a cursos relevantes

Hola chicos, espero que lo estén haciendo muy bien en 2019. Estoy seguro de que todos ya han hecho sus metas y están pensando en cómo lograrlas. Si uno de sus objetivos es aprender a codificar o convertirse en desarrollador web en 2019, tengo algo excelente para compartir con ustedes hoy, el Mapa de ruta para desarrolladores web de 2019 .

Esta es una excelente ilustración sobre cómo convertirse en desarrollador web en 2019 y lo guiará sobre cómo puede aprender y dominar el desarrollo web en 2019.

Es una colección de diferentes caminos para aprender front-end, back-end y todas las demás cosas que un desarrollador web debería saber. No solo sabrá sobre desarrollo web, sino también sobre cosas esenciales de programación que son importantes para todo tipo de programadores.

El RoadMap también se divide en 3 secciones, la primera sección trata sobre las habilidades comunes que todo desarrollador web debe conocer, mientras que la segunda y la tercera sección tratan sobre el desarrollo front-end y back-end , dos áreas principales del desarrollo web.

Puede aprender Front-end o Back-end o ambos, según su elección. Si desea convertirse en un desarrollador web FullStack , debe aprender tanto el front-end como el back-end, no hay escapatoria allí.

En Frontend también puede elegir aprender el marco que desee, como React , Angular o Vue.js , no necesita aprenderlos todos, pero aprenda el que le gusta. Si me pide mi recomendación, Vue.js es una mejor opción en 2019 que las otras dos, pero nuevamente, aún se usan más que Vue.js.

Por cierto, es posible que hayas visto esta hoja de ruta antes. Esta increíble guía visual para convertirse en desarrollador web fue creada por Kamranahmedse y publicada en su repositorio de GitHub aquí . Es uno de mis lugares favoritos y lo he marcado para una visita repetida.

El año pasado, mientras navegaba por Internet, me topé con esta excelente página. Primero encontré DevOps RoadMap allí y me convertí instantáneamente en un fanático de Kamran Ahmed . De hecho, tengo estos RoadMap impresos y los pego a mi escritorio como referencia regular.

Por cierto, la hoja de ruta le dice qué aprender, pero no le dice cómo aprender y dónde puede aprender esas habilidades. He tratado de complementar esa parte proporcionando enlaces de algunos cursos y libros útiles que puede tomar para aprender las tecnologías , los lenguajes de programación, los marcos y las bibliotecas necesarios para convertirse en desarrollador web y que se mencionan en este RoadMap.

Cómo convertirse en un desarrollador web en 2019

De todos modos, aquí es donde comenzarás. Como he dicho antes, puede elegir la ruta Front-end o Back-end a continuación, según su interés. Independientemente, hay ocho recomendaciones en amarillo que debe aprender para cualquiera de los dos caminos, estas son las cosas comunes que todo programador debe saber.

Aprendizaje recomendado para cualquiera de los dos caminos





1. Git Uno de los sistemas de control de versiones más populares. Simplemente ya no es posible vivir sin Git. Para empezar, puedes consultar la Guía completa de Git en Udemy.





2. SSH Le permite eliminar el inicio de sesión en otro host, otro concepto de red popular que todo desarrollador web debería conocer.





3. HTTP / HTTPS El protocolo HTTP es la columna vertebral de la web y un buen conocimiento de HTTP y HTTPS es obligatorio para un desarrollador web.





4. Uso básico de la terminal Conceptos básicos de la línea de comandos de Linux No solo para un desarrollador web, sino para cualquier programador, la línea de comandos de Linux es muy importante y le recomiendo que dedique un tiempo a aprenderla. El curso de conceptos básicos de la línea de comandos de Linux en Udemy es un buen lugar para comenzar y, si le gustan los cursos gratuitos, puede usar estos cursos gratuitos deLinux para comenzar a aprender Linux.





5. Estructuras de datos y algoritmos Estos son los componentes básicos de cualquier programa y un mejor conocimiento de los algoritmos y la estructura de datos es clave para su próximo trabajo o para que le vaya bien en su trabajo actual.

Si está interesado en aprender algoritmos y estructura de datos, le sugiero que elija el curso que está en el lenguaje de programación que entiende.

Por ejemplo, para los desarrolladores de Java, Data Structures and Algorithms: Deep Dive Using Java es una buena opción para comenzar.

Del mismo modo, para los desarrolladores de JavaScript, la clase magistral de estructuras de datos y algoritmos de JavaScript de Colt Steele es buena.

Y, si usa Python, Algorithms and Data Structures in Python es una buena opción.

Y, si no le importa aprender de los recursos, también puede usar esta lista de cursos de algoritmos gratuitos para comenzar.





7. Codificación de caracteres Si está creando aplicaciones globales que muestran información en muchos idiomas diferentes en todo el mundo, debe tener un buen conocimiento de la codificación de caracteres. Básicamente le dice a su navegador cómo mostrar sus datos.





8. GitHub No cabe duda de que todo programador debe conocer Git y Github ya que son el estándar en cuanto a control de versiones y repositorio de código. Si quieres aprender y dominar Git y Github , puedes consultar estos cursos gratuitos de Git .

Hoja de ruta para desarrolladores frontend de 2019

Si desea convertirse en un desarrollador front-end en 2019, debe seguir la siguiente hoja de ruta para desarrolladores front-end. Debe centrarse en los cuadros amarillos que resaltan cosas importantes para aprender y seguir desde allí. Debajo de RoadMap, encontrará recursos adicionales como libros y cursos para ayudarlo en su aprendizaje.

1. Conceptos básicos de desarrollo web

Es bastante obvio que si desea convertirse en desarrollador web, debe conocer los conceptos básicos de Internet, aplicaciones web, protocolos como HTTP y desarrollo web en general. Afortunadamente, hay muchos cursos en los que no solo puedes aprender estos, sino mucho más que eso.

Recomiendo los siguientes recursos para todos los programadores que quieran aprender Desarrollo Web:

2.HTML y CSS

HTML y CSS son la columna vertebral de cualquier sitio web. HTML proporciona la estructura, mientras que CSS proporciona el estilo y ayuda a que se vean mejor y visualmente más atractivos. Si desea convertirse en un desarrollador frontend serio, debe dominar estos dos y, para empezar, puede consultar estos cursos gratuitos de HTML y CSS para aprender en línea.

3. JavaScript

Al igual que los cuatro pilares de la programación orientada a objetos, me refiero a Abstracción , Encapsulación , Polimorfismo y Herencia , hay tres pilares principales del desarrollo web, a saber: HTML, CSS y JavaScript.

Los dos primeros proporcionan estructura y estilo, pero es el JavaScript el que los hace vivos al agregar interactividad. Es extremadamente importante para un desarrollador de Java moderno aprender JavaScript y, afortunadamente, hay muchos cursos que puede buscar para aprender JavaScript tanto para principiantes como para avanzados, aquí hay algunas recomendaciones:

4. Mecanografiado

Al igual que tenemos C y C++ , TypeScript puede considerarse como JavaScript++, aunque no es tan popular como C++.

Lo bueno de TypeScript es que agrega seguridad de tipo en el código JavaScript, lo que significa que puede detectar errores desagradables relacionados con el tipo de JavaScript en la fase de desarrollo.

También facilita el desarrollo de código orientado a objetos para JavaScript. Si desea aprender TypeScript, Comprender TypeScript es un excelente curso para comenzar y si necesita más opciones o alternativas gratuitas, aquí hay otra lista de algunos cursos gratuitos de TypeScript para comenzar.

5. angulares

Atrás quedaron los días en que las personas creaban sitios web utilizando HTML, CSS y JavaScript sin formato. Hoy en día, la mayor parte del trabajo lo realiza un marco como Angular , React JS o Vue.js.

No solo proporcionan una estructura para almacenar su código, sino que también facilitan el desarrollo de una aplicación web en poco tiempo.

Angular está respaldado por Google, por lo que aprender Angular es una buena opción para cualquier desarrollador web moderno. Si quieres aprender Angular, no hay mejor curso que Max's Angular 7 (anteriormente Angular 2): la guía completa en Udemy.

7. Reaccionar JS

Similar a Angular , React también es una biblioteca popular para desarrollar aplicaciones web. Le permite escribir componentes reutilizables que luego puede usar para crear páginas web interactivas de aspecto moderno.

Al igual que Angular está respaldado por Google, React está respaldado por Facebook y, por lo tanto, es bastante popular. Si quieres aprender React, únete a Modern React de Stephen Grider con Redux o Max's React: la guía completa en Udemy. Ambos son excelentes cursos para aprender a Reaccionar en línea.

Aquí están los enlaces:

8. Vue.js

El Vue o Vue JS realmente se aceleró el año pasado y cada vez más personas recomiendan y usan Vue.js. Todavía soy un principiante en Vue y probablemente me tome un tiempo aprender y migrar a la aplicación basada en Vue. Pero, si ya ha tomado una decisión, puede comenzar con el curso Vue.js Essentials en Udemy.

Hoja de ruta para desarrolladores backend de 2019

Si desea convertirse en desarrollador de back-end en 2019, puede seguir esta hoja de ruta para desarrolladores de back-end. Nuevamente, puede comenzar con cuadros amarillos que resaltan las tecnologías clave que necesita aprender y luego crecer a partir de ahí. Debajo del RoadMap, encontrará material complementario y enlaces a cursos y libros para ayudarlo en su aprendizaje. También ganaré una comisión si terminas comprando algún curso que no sea gratuito.

1. Nodo.js

Hay muchas opciones para desarrollar el backend de su aplicación web, por ejemplo, puede usar Java y Spring o tal vez Python + Django , pero en los últimos años Node.js se ha convertido en la opción preferida.

Lo mejor de NodeJS es que te permite desarrollar una aplicación web completa utilizando un solo lenguaje de programación: JavaScript.

Si desea ir a la ruta Node, entonces el curso completo para desarrolladores de Node.js de Rob Percival y Andrew Mead es el mejor para comenzar.

2.Java

Principalmente soy un desarrollador de Java que aprendió desarrollo web y otros lenguajes de programación, por lo tanto, cuando se trata de desarrollar backend, mi opción preferida es Java. Puede usar Core Java o Java + Spring Boot para escribir un backend innovador y de alto rendimiento. Si desea seguir la ruta de Java y Spring, aquí hay un par de cursos a los que puede unirse para ponerse al día.

3. pitón

Python es otro lenguaje increíble, lleno de potentes marcos y bibliotecas. Si desea desarrollar un back-end usando Python , puede usar Django, un marco de desarrollo web de pila completa para programadores de Python.

Para empezar, aquí hay un par de cursos para aprender Python y Django:

4. Rubí

Ruby es otro lenguaje poderoso perfecto para el desarrollo web. Tiene un gran marco llamado Rails que hace que la creación de aplicaciones web sea realmente fácil y rápida. Si desea comenzar con Ruby, puede consultar el curso completo para desarrolladores de Ruby on Rails en Udemy.

Es uno de los mejores recursos y si necesita más opciones y no le importa aprender de los recursos gratuitos, también puede echar un vistazo a estos cursos gratuitos de Ruby y Rails .

5. PHP y MySQL

Olvídese de las cosas negativas que la gente dice sobre PHP. Todavía es la forma más fácil de escribir el código del lado del servidor y muchos, casi el 50% de Internet se ejecutan en la pila de PHP y MySQL.

Si está interesado en aprender PHP, puede consultar el curso de PHP para principiantes en Udemy. Si necesita más opciones y recursos gratuitos, también puede consultar mi lista de cursos gratuitos de PHP y MySQL para comenzar.

Eso es todo sobre cómo convertirse en desarrollador web en 2019 . Este es un excelente recurso para comenzar, ya que destaca varios caminos para convertirse en el desarrollador web que siempre quiso ser.

Sin embargo, si se quedó atascado en algún lugar y si hay alguna confusión, siempre puede preguntar aquí e intentaremos responder sus consultas lo mejor posible.

Notas de cierre

Gracias por leer este artículo hasta ahora. Puede que estés pensando que hay tantas cosas que aprender, tantos cursos a los que unirte, pero no tienes que preocuparte.

Es muy probable que ya sepa la mayoría de las cosas, y también hay muchos recursos gratuitos útiles que puede usar, también los he vinculado aquí y allá junto con los mejores recursos, que ciertamente no son gratuitos, pero vale la pena el dinero.

Soy un fan particular de los cursos de Udemy , no porque me paguen si terminas comprando cualquier curso, sino porque son muy asequibles y ofrecen muchos valores en una cantidad muy pequeña, pero eres libre de elegir el curso que quieras. .

Al final del día, debe tener suficiente conocimiento y experiencia sobre las cosas mencionadas aquí.

¡Buena suerte con su viaje de desarrollo web! Ciertamente no va a ser fácil , pero al seguir esta hoja de ruta y guía, está un paso más cerca de convertirse en el desarrollador web que siempre quiso ser.

