Destiny 2: Oscuridad en la guía de misiones de luz

Destiny 2 está lleno de misiones para completar y misiones secundarias para conquistar. Un conjunto particular de misiones secundarias se destaca como el contenido más desafiante de Destiny 2 y las misiones más buscadas para completar por los jugadores: misiones secundarias exóticas.

Las misiones secundarias exóticas están dispersas por Destiny y varían en su dificultad. Por lo general, cada misión te recompensa a ti, el jugador, con un arma exótica o una pieza de armadura al completarla. Una de estas misiones es la misión secundaria exótica oscuridad en la luz. Este artículo proporcionará una guía sobre cómo completar la misión.

Este artículo cubrirá:

¿Por qué es importante la búsqueda?





¿Qué es la búsqueda de la oscuridad en el lado de la luz?

La misión secundaria Darkness in the Light es una misión secundaria exótica que se obtiene por primera vez al hablar con Drifter in the Tower después de desbloquear el Gambito y completar las misiones de prólogo del juego. La misión es relativamente fácil de conseguir, pero es difícil de resolver. La misión te recompensa con el arma exótica Malfeasance, un cañón de mano exótico que se considera uno de los mejores cañones de mano del juego.

Aunque esta arma palidece en comparación con pistolas como Thorn y Ace of Spades, el arma sigue siendo una excelente opción para PVP y PVE debido a su beneficio especial conocido como la sombra explosiva.

La sombra explosiva es una ventaja que dispara babosas que se acumulan, lo que provoca un impacto explosivo si se apilan suficientes. Por lo tanto, vale la pena hacer la búsqueda para agregar un poderoso cañón de mano a su colección.

Cómo completar la misión

Para completar la misión, primero debes hablar con Drifter, un personaje misterioso ubicado en las profundidades de la Torre. Al hablar con el NPC, deberías haber obtenido una nueva serie de misiones. La búsqueda se divide en varias partes diferentes.

Puede completar estas partes en los siguientes pasos:

El corazón hirviente: habla con el vagabundo en la torre. Ciudad de los secretos: Derrota a 25 mini-jefes tomados en la ciudad de los sueños, no cuentan otros NPC. El corrupto: Ayuda al Nómada a rastrear al ladrón que le robó. Para hacer esto, debes completar la huelga: el corrupto, que se encuentra en la ciudad de los sueños. Durante la misión, encuentra la tumba de Callum y recoge el núcleo del arma agotado. Núcleo de arma agotado: una vez que hayas recogido el núcleo de arma agotado, regresa al Drifter y dale el núcleo. Negocios como de costumbre: para completar esta sección de la misión, debes volver a Gambit y jugar algunos partidos. Debes depositar 400 motas oscuras y ganar 10 juegos. Luces apagadas: para esta sección, permanece en Gambito y derrota a un invasor enemigo 3 veces o invade y mata a 25 guardianes durante las partidas de Gambito. Dark Weapon Core: después de completar las misiones en Gambit, regresa al Drifter y habla con él. Después de hablar con él, te recompensará con el arma Malfeasance.

¿Por qué es importante la misión Darkness in the Light Side?

Completar Darkness in the Light Side Quest es esencial si quieres ser uno de los mejores jugadores de Destiny 2. Terminar la misión te otorgará uno de los mejores cañones de mano del juego, Malfeasance. Malfeasance no solo aumentará tu destreza y habilidad en los modos JcJ dentro del Crisol, sino también durante las misiones JcE, como huelgas y anocheceres.

El arma también puede ser útil en contenido de nivel superior, como mazmorras y redadas. Aunque a menudo se ve eclipsada por armas de fuego más populares como el as de picas, los jugadores subestiman mucho el arma y la comunidad debería usarla más.

El arma puede elevar tu juego al siguiente nivel y, por lo tanto, debes aprovecharla. Sin embargo, esta arma puede no ser para todos, pero será una excelente adición a la colección. Así que deberías completar esta búsqueda independientemente.

Pensamientos finales

En general, la búsqueda Darkness in the Light es una excelente línea de búsqueda para obtener una de las armas más subestimadas del juego. Para obtener más contenido relacionado con Destiny 2, incluida la cobertura de las próximas expansiones de Destiny 2,

