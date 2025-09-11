Después de Shiba Inu (SHIB) y Dogecoin (DOGE), este token con tema de zorra podría ser la próxima moneda de meme grande

Después del ascenso de Shiba Inu (SHIB) y Dogecoin (DOGE), otro competidor ha surgido en el mercado de monedas de meme. Little Pepe ($LILPEPE), un token con tema de rana, está avanzando a través de su pre-venta con tracción mensurable. Little Pepe ha surgido como una moneda de meme respaldada por la utilidad durante su pre-venta activa. Construido en una red compatible con Ethereum Layer 2, el viaje de pre-venta ha posicionado a Little Pepe como un posible sucesor en el espacio de la moneda de meme. El éxito y la progresión de la etapa Desde el lanzamiento, la venta previa de LILPEPE ha avanzado a través de varias etapas con una gran demanda de inversores. La etapa 1 se abrió a $0.001, seguida de aumentos graduales en las etapas posteriores. Después de que la primera etapa se acabó, el nivel 2 se convirtió en el centro de la venta previa con un precio de $0.0011, mientras que la fase 3 se movió a $0.0012. La cuarta fase vio un agotamiento a $0.0013, con la etapa 5 a $0.0014 y la etapa 6 a $0.0015. La acumulación continuó a través del nivel 7 a $0.0016 y 8 a $0.0017. La etapa 9 se limpió a $0.0018, mientras que la etapa 10 alcanzó $0.0019. El nivel 11 vendió todos sus tokens asignados a un precio de $0.0020. De los 15,750 millones de tokens asignados hasta esta etapa, 15,292,043,270 tokens ya se han vendido, elevando $24,513,293 de la meta de $25,475,000, dejando $961,707 aún por aumentar. Esto corresponde a una tasa de finalización de la Etapa 12 de 97.05%. Después de que la Etapa 12 haya terminado, la Etapa 13 comenzará con un aumento en el precio a $0,0022, siguiendo el patrón de crecimiento estructurado. LILPEPE Presale Características del ecosistema de Little Pepe La red Little Pepe es una blockchain compatible con Layer 2 EVM. Combina transacciones rápidas, tasas bajas y alta seguridad con una cultura meme-driven. El sistema es libre de impuestos en las transacciones, lo que proporciona eficiencia de costes para los participantes. Se ha introducido la protección de los bots de francotirador para proteger contra la actividad comercial desleal. en relación con el terreno real, viene con recompensas de apuestas, votación DAO, y un meme lanzamientopad con compromiso de token. El desarrollo futuro diversificará aún más el ecosistema a través de NFTs y compatibilidad cross-chain. Tokenomics dar el 10% asignado a la liquidez, el 26,5% a la venta previa, el 10% a la reserva CEX y el 10% a la comercialización. La reserva de la cadena incluye el 30%, y las recompensas de apuestas se asignan con el 13,5%. Pequeño Pepe Giveaway y compromiso de los inversores Junto con la premisa, Little Pepe ha iniciado una Diez ganadores recibirán $77,000 valor de $LILPEPE tokens cada uno. El costo de ser parte de él es un mínimo de $100 para la venta previa. Este es un evento que se celebra sólo durante el período de venta previa, y ofrece valor adicional a los inversores tempranos. 777 mil dólares para el Giveaway Little Pepe es una moneda meme que combina el poder del entretenimiento con la utilidad técnica al posicionarse como una moneda basada en la tecnología blockchain. Su venta previa de $ 0,001 en la Etapa 1 a $ 0,0021 en la Etapa 12 ha mostrado un aumento gradual pero consistente del 110% y la demanda y el crecimiento estructurado. Con la adición de características como la apuesta, las NFT, la gobernanza del DAO y las perspectivas de compatibilidad entre cadenas, inicia el camino para un papel ampliado para las monedas de meme. está siguiendo en el mismo itinerario de Shiba Inu y Dogecoin, convirtiéndolo en la nueva conversación del mercado. Al igual que DOGE y SHIB, LILPEPE ha entrado en la industria con un camino prometedor para convertirse en el próximo token de meme. Pequeño Pepe Para más detalles sobre Little PEPE, visite el siguiente enlace: Sitio web: https://littlepepe.com Esta historia fue distribuida como una publicación por Kashvi Pandey bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue distribuida como una publicación por Kashvi Pandey bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.